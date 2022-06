Cosa aspettarsi da questo secondo weekend di giugno per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute? Il presagio degli astri e delle stelle lascia intuire due giornate di recupero per i Pesci, che ritrovano le energie e la voglia di fare. Lo stesso vale per il Leone, energico e di buon umore. Una Luna sensuale e avvolgente si riflette sul Capricorno, proteggendo l'amore e favorendo gli incontri. Anche per l'Ariete si presagiscono 48 ore fortunate per la sfera sentimentale. Di seguito l'oroscopo completo del fine settimana, sabato 11 e domenica 12 giugno 2022, per tutti i segni.

Previsioni astrologiche del weekend, 11 e 12 giugno 2022

Ariete: le stelle del weekend lasciano presagire due giornate interessanti per la sfera sentimentale. La passione fa vibrare ogni cellula del corpo, riaccende l’intimità all'interno delle coppie e favorisce gli incontri. Ottima la forma fisica.

Toro: non sono 48 ore positive per il segno, che potrebbe sentirsi di cattivo umore e giù di corda. Questa condizione mentale influisce negativamente sui rapporti con gli altri. In coppia e in famiglia è un alternarsi di amore e odio. Cautela nel lavoro.

Gemelli: quelle di sabato 11 e domenica 12 sono due giornate di cambiamento, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. In ambito sentimentale un incontro felice potrebbe cambiare il vostro futuro, riaprendo il vostro cuore.

Cancro: l’Oroscopo del weekend lascia presagire due giornate trasgressive e fuori dagli schemi. Avete voglia di evadere dalla monotonia di tutti i giorni e lanciarvi in nuove esperienze. Le stelle non si oppongono, anzi assecondano i vostri desideri.

Leone: il fine settimana inizia con qualche preoccupazione in ambito familiare, ma per fortuna tutto si risolve in breve tempo.

Domenica un lampo di vitalità vi percorrerà, rendendovi vivaci ed energici.

Vergine: in queste due giornate sentite il bisogno di sentirvi protetti, accuditi, compresi. Circondatevi di persone positive, di amici fidati e familiari stretti, capaci di aiutarvi a scacciare i cattivi pensieri e ritrovate il sorriso.

Bilancia: il vostro spirito imprenditoriale non si arresta neanche durante il weekend.

Il lavoro continua ad avere un ruolo da protagonista nei vostri pensieri. Firmate e contratte, questo è il momento giusto.

Scorpione: durante le prossime giornate il vostro saper comunicare e persuadere gli altri potrebbe rivelarsi davvero utile, sia in ambito lavorativo, che per quanto riguarda la sfera personale. Alti e bassi per il fisico.

Sagittario: è il momento di liberarsi di tutti i dubbi e finalmente mettere una pietra sopra il passato. Basta guardarsi indietro, raccogliete le vostre cose e proseguite lungo la vostra strada.

Capricorno: sotto gli influssi di questa Luna calda e avvolgente i riflettori si accendono sull’amore. La passione pervade i rapporti di coppia, soprattutto quelli insiti da poco e anche gli incontri sono favoriti.

Fortuna negli affari.

Acquario: la giornata di sabato 11 giugno potrebbe rivelarsi faticosa per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe trovarsi al centro di accese discussioni. Al contrario quella di domenica è una giornata di riposo, serena per mente e corpo.

Pesci: il mondo è la vostra casa, questo weekend si rivela interessante per coloro i quali intendono fare un viaggio o visitare un’altra città. La scoperta di nuovi posti potrebbe portarvi lungo il cammino di avventure piccanti che fareste bene a concedervi.