L'oroscopo della settimana dal 27 giugno al 3 luglio è pronto a mettere in chiaro l'andamento del periodo coincidente in calendario con i giorni a cavallo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. In osservazione, i sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco, analizzati nelle previsioni e valutati con il relativo voto in pagella. Tra i migliori senz'altro salta all'occhio l'ottimo "dieci" in pagella assegnato al simbolo del Cancro: il segno di Acqua troverà giovamento dall'ingresso della Luna nel proprio settore, andando a interessare le giornate di martedì, mercoledì e giovedì.

Splendido periodo pronosticato anche a coloro nativi del Leone e della Vergine, entrambi protetti dalla Luna nei rispettivi segni. Settimana abbastanza complicata intanto per il segno dei Gemelli, in questo frangente considerati in negativo (cinque in pagella).

A questo punto conviene passare direttamente alle previsioni astrologiche da lunedì a domenica, in modo da scoprire anche la classifica a stelline assegnata dall'Astrologia ai prossimi sette giorni. Ovviamente dopo aver dato voce ai prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

La settimana in arrivo vedrà la Luna in Cancro aprire gli spostamenti nei segni interessati iniziando martedì 28 giugno alle ore 13:53. Il secondo cambio di settore in programma dall'Astro della terra arriverà venerdì 1° luglio, precisamente a partire dalle ore 02:39 della notte: in primo piano l'entrata della Luna in Leone.

La settimana potrà ritenersi conclusa, in relazione ai transiti, con l'arrivo della Luna in Vergine prevista nella giornata di domenica 3 luglio.

Previsioni, stelle e pagelle della settimana

♈ Ariete: voto 7. Vi aspetta una settimana buona, a tratti anche abbastanza allegra. State cominciando a recuperare tutte le vostre energie, sia da un punto di vista fisico che psicologico.

Un consiglio: non ingoiate rospi inutilmente. Se qualcosa non vi sta bene ditelo chiaramente, sia pur con estrema civiltà e lasciando modo al vostro interlocutore di rispondere. La Luna in Cancro, unita a Venere, accentua la vostra sensibilità e vi spinge a coltivare sogni d’amore. Sogni che possono facilmente tramutarsi in realtà, sia per chi vive una relazione ormai consolidata che per chi ha cominciato una storia d’amore da poco.

Cupido in molti casi sarà il protagonista indiscusso di questo periodo, insieme alla voglia di buona tavola.

La classifica stelline di competenza dell'Ariete:

Top del giorno sabato 2 luglio;

sabato 2 luglio; ★★★★★ venerdì 1 e domenica 3 luglio;

★★★★ mercoledì 29 e giovedì 30;

★★★ martedì 28 giugno;

★★ lunedì 27 giugno.

♉ Toro: voto 6. Arriveranno i primi frutti in ambito professionale, intanto cominciano a concretizzarsi progetti in cui avete investito davvero tanta energia. Certo, ancora la “maturazione” completa non è arrivata, ma siete senz’altro sulla buona strada. Non esiste soltanto il lavoro, però, non dimenticatelo. Avete davanti a voi sette giorni da vivere: sfruttateli in base alle stelle assegnate a ogni singolo giorno.

In alcuni casi, come sabato o domenica, dovrete fronteggiare interferenze di vario tipo senza permettere che vi facciano perdere la concentrazione: quella dev’essere massima per tutta la settimana, anche perché da un momento all’altro potrebbe arrivare una chance da non lasciarsi scappare. In amore le cose non vanno come vorreste e, forse, la causa è semplicemente una mancanza di dialogo.

La classifica stelline di competenza del Toro:

★★★★★ martedì 28 e mercoledì 29;

★★★★ lunedì 27, giovedì 30 e venerdì 1;

★★★ domenica 3 luglio;

★★ sabato 2 luglio.

♊ Gemelli: voto 5. Settimana tutt’altro che brillante. Un episodio sul lavoro forse vi metterà addosso nervosismo e apprensione. Contate fino a e dieci e, nei limiti del possibile, evitate di rispondere.

Atmosfera elettrica anche sul fronte sentimentale: sarete colti dalla gelosia (che non è nel affatto nel vostro Dna) e rassicurarvi diventerà impresa parecchio difficile. Razionalizzate, soppesate, analizzate e poi se il caso, traete conclusioni. In genere non siete tipi da gelosia, ma qualcosa in questi giorni vi porterà a fare un’eccezione: attenti, è molto probabile che stiate per prendere un grosso abbaglio e, dunque, potenzialmente capaci di commettere un grosso errore. Il lavoro da fare in questo periodo è davvero tanto, ma ricordate comunque che mettere troppa carne al fuoco si traduce spesso nel rischio di non concludere nulla o fare le cose male. Concedetevi una tregua e rilassate mente e fisico.

La classifica di competenza dei Gemelli:

★★★★★ lunedì 27 giugno;

★★★★ martedì 28, mercoledì 29 e domenica 3;

★★★ giovedì 30 e sabato 2;

★★ venerdì 1° luglio.

Oroscopo, previsioni e stelline settimanali

♋ Cancro: voto 10. L'Oroscopo della settimana annuncia l'arrivo della Luna nel vostro settore. Volete avere di più dall’amore? Allora doveste (ri)mettervi in gioco e magari dare briglia sciolte al vostro cuore, stavolta però fino in fondo, infischiandovene di eventuali rischi. Uno spirito audace, in tal senso, vi renderà praticamente irresistibili. L’amore quando arriva certamente porta belle emozioni o alimenta importanti progetti per il futuro. Per qualcuno del segno diciamo che questo è il periodo ideale per cementificare eventuali rapporti “storici” come anche dare il giusto assetto a quelli nati da poco.

Per i single, invece, sono in arrivo belle novità: tra le onde del mare o nella fresca brezza della sera?

La classifica stelline di competenza del Cancro:

Top del giorno martedì 28 giugno (Luna nel segno);

martedì 28 giugno (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 29, giovedì 30 e sabato 2;

★★★★ lunedì 27, venerdì 1 e domenica 3.

♌ Leone: voto 9. Questa in arrivo sarà una bella settimana, visto anche che la Luna si prepara a passare dal segno del Cancro al vostro. Già vi sentite meglio, non solo in amore. In campo lavorativo ritroverete tutto il vostro smalto, che negli ultimi tempi è stato messo un po’ in ombra dall’eccessivo carico di impegni. Per quanto riguarda la vita amorosa, se siete single preparatevi a una dichiarazione a dir poco inaspettata.

In questo caso, se fosse, non reagire seguendo l’istinto ma prendetevi un po’ di tempo (non troppo, perché l'amore non ama farsi attendere) per riflettere. Per quanto ti riguarda le cose importanti, ad impegnare la mente saranno come sempre il lavoro e i soldi. Giusto così, ci sono alcune questioni che dovete affrontare e sistemare con urgenza. Tuttavia non perdete del tutto l’equilibrio. In altre parole: non trascurare troppo la vita privata perché le conseguenze potrebbero essere incontrollabili.

La classifica stelline di competenza del Leone:

Top del giorno venerdì 1° luglio (Luna nel segno);

venerdì 1° luglio (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 27, sabato 2 e domenica 3;

★★★★ martedì 28 e giovedì 30;

★★★ mercoledì 29 giugno.

♍ Vergine: voto 8.

L'oroscopo della settimana 27 giugno-3 luglio annuncia l'arrivo della Luna nel segno, in transito dal Leone e pronta a infondere energia positiva nel vostro animo. Lo stato dell'umore aumenterà esponenzialmente grazie al raggiungimento di alcuni agognati traguardi professionali: insomma, questa sarà una bella settimana. Se siete in cerca dell’anima gemella, trascorrete il maggior tempo possibile fuori casa, perché solo così aumenteranno le possibilità di fare incontri molto interessanti: si sa, da cosa nasce cosa e da lì all'innamoramento è un battito di ciglia... Sul fronte professionale, se aveste qualche dubbio, cercate di occultarlo mostrando sicurezza: soltanto così eventuali provocatori/approfittatori se ne staranno alla larga.

La classifica stelline di competenza della Vergine:

Top del giorno domenica 3 luglio (Luna nel segno);

domenica 3 luglio (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 1° luglio;

★★★★ sabato 2 luglio;

★★★ martedì 28 giugno;

★★ lunedì 27 giugno.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.