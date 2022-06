Per la settimana che va da lunedì 27 giugno a domenica 3 luglio 2022, l’Oroscopo avrà un quadro planetario che vedrà la presenza di Giove e Marte favorevoli per i segni di fuoco, mentre il Cancro avrà nei suo gradi il Sole. I segni di aria potranno godere della presenza di Mercurio e Venere. Urano si troverà invece nella costellazione del Toro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per la settimana segno per segno.

L’oroscopo della settimana: Gemelli in testa alla classifica

1° Gemelli: la vostra scena sul piano amoroso sarà fatta di tanti incontri che potrebbero portarvi una vasta gamma di relazioni, sia di natura sentimentale sia amicale.

Venere potrebbe regalarvi anche una serie di sorprese all’interno della vostra relazione, mentre sul lavoro sarà disposta a cedervi molta della sua fortuna. Gli affari e i rapporti che intercorrono all’interno della vostra squadra professionale andranno alla grande anche per la vostra spiccata capacità comunicativa.

2° Bilancia: la combinazione fra Mercurio e Venere potrebbe regalarvi qualcosa per cui avete fatto molto e per il quale attendevate dei risultati, come un aumento pecuniario o una promozione. Sul piano sentimentale sarà conveniente voltare pagina se non avrete dentro di voi un’attrazione così forte come potrebbe sembrare, mentre all’interno della coppia potrete avviare progetti per cui varrà la pena concentrarsi.

3° Ariete: sicuramente avrete una carica energetica che potrebbe regalarvi ampie soddisfazioni. Sarà il momento dei passi in avanti sul lavoro e di novità davvero straordinarie per l’ambito amoroso. Anche se ci saranno dei piccoli attriti, potrete godere di un sereno romanticismo, in linea con i vostri desideri. Nel fine settimana i single potrebbero fare degli incontri determinanti per poter sentire di nuovo il cuore battere di sentimento dopo qualche tempo trascorso alle prese con una delusione.

4° Cancro: questa settimana sarà caratterizzata da un periodo estremamente emozionante e stimolante, con una calorosa presenza del Sole che illuminerà anche il sentiero delle relazioni che recentemente è stato abbastanza faticoso da attraversare. Nel fine settimana si aprirà uno scenario fatto di buoni sentimenti, una carica lavorativa invidiabile e una capacità di risoluzione dei problemi molto apprezzati dagli altri, secondo l’oroscopo.

Acquario testardo

5° Acquario: la vostra testardaggine potrebbe regalarvi dei risultati sul lavoro che saranno apprezzati dalla vostra squadra e portarvi ampie soddisfazioni pecuniarie. Anche la vostra fiducia nel futuro potrebbe aumentare, dal momento che comincerete a pensare di investire il vostro denaro. In amore ogni cosa brillerà di una luce diversa e le avversità sembreranno decisamente più facili da risolvere, sia per voi che per il partner.

6° Vergine: ritornerete a brillare dopo qualche tempo fatto di negatività, anche se non così grave. Le novità saranno al centro della vostra settimana, perché avrete ciò che finora avrete desiderato e per il quale avete lavorato duramente. Avrete anche qualche idea su un’esperienza di viaggio diversa e un periodo di relax come non lo facevate da settimane.

Rivalutare qualche relazione potrebbe essere molto produttivo per la vostra vita privata.

7° Toro: probabilmente non avrete tutto l’appoggio planetario che vi serve per essere all’altezza delle situazioni che si presenteranno, ma sicuramente sarete dotati di tanto coraggio e tanta determinazione per cambiare in meglio la vostra situazione complessiva. Fare progetti vi aiuterà a rafforzare l’animo, a conferirvi nuovo slancio nonostante i progressi si faranno vedere solamente alla fine della settimana, secondo l’oroscopo. Non abbassate la guardia.

8° Sagittario: l’appoggio di Giove sarà essenziale per gli affari, ma avrete molto affaticamento alle spalle che potrebbe impedirvi di dare il meglio di voi stessi.

L’ambito amoroso però potrebbe subire una evoluzione, anche se piuttosto lenta. Avrete una armonia che se non salvaguardata potrebbe essere messa in discussione da una incomprensione riemersa dal passato, secondo l’oroscopo.

Scorpione impegnato

9° Scorpione: avrete molto per cui lavorare eppure vi state sovraccaricando di impegni per poter avere sempre di più. Al contrario, fare le cose con calma potrebbe essere anche produttivo per alcuni progetti in essere. All’interno dell’ambito privato le cose andranno abbastanza bene, ma dovrete cercare di essere meno indisponenti e di essere più collaborativi quando si tratta di situazioni per cui dovrete metterci tanto di vostro, secondo l’oroscopo.

10° Pesci: sicuramente ci sono stati dei passi avanti in merito alla vostra ansia perenne, ma dovrete ancora lavorare sul vostro atteggiamento schivo e inquieto che in questo periodo potrebbe prendere il sopravvento.

Gli impegni saranno abbastanza gravosi, ma conquisterete il merito di aver fatto molto per un obiettivo a cui tenete particolarmente, secondo l’oroscopo.

11° Capricorno: qualche opposizione planetaria sicuramente potrebbe darvi qualche noia significativa a livello lavorativo, mentre con l’amore purtroppo si presenteranno delle negligenze sia da una parte che dall’altra, anche se non saranno gravi. Nonostante non ci siano presupposti per un po’ di riposo, riuscirete a ritagliarvi del tempo libero nel fine settimana, secondo l’oroscopo.

12° Leone: sicuramente questo non sarà un buon periodo, perché il nervosismo a causa di qualche vicenda che si è protratta per tanto tempo potrebbe prendere il sopravvento, e la calma relativa potrebbe non durare in modo significativo.

Gli impegni vi stimoleranno alla grande, ma al tempo stesso potrebbero portarvi anche tanta stanchezza che probabilmente non sarà facile da smaltire. Secondo l’oroscopo tirare dritto senza eccedere troppo sarà una strategia da prendere in considerazione.