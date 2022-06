L'Oroscopo di lunedì 27 giugno vedrà un Leone creativo e con una forte immaginazione, mentre Capricorno non dovrà essere troppo superficiale al lavoro. Potrebbero esserci delle piacevoli sorprese in amore per i Gemelli grazie a questo splendido cielo, mentre Giove e Marte in trigono per il Sagittario permetteranno ai nativi del segno di non perdere la giusta direzione sul posto di lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 27 giugno.

Previsioni oroscopo lunedì 27 giugno 2022 segno per segno

Ariete: inizia una nuova fantastica settimana per voi nativi del segno.

Questo cielo vedrà ancora la Luna e Venere in sestile dal segno dei Gemelli, che in amore non vi faranno mancare nulla. Se siete single datevi da fare, perché questo periodo sarà molto intenso per vivere belle emozioni. Nel lavoro avrete sempre delle buone idee in testa grazie a Mercurio in sestile, e con Giove e Marte saprete come gestire i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Toro: quando si tratta di amore, voi siete un segno che prende la questione seriamente. Secondo l'oroscopo della giornata di lunedì, avrete molto da condividere con il partner, e non vi farete mancare nulla per essere felici. Nel lavoro invece rilassarsi non sarà possibile. Anche se avrete discrete abilità e competenze, questo cielo non vi permetterà di fare errori.

Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali eccellenti dal punto di vista sentimentale. Con un cielo bellissimo come questo, potrebbero esserci delle piacevoli sorprese per voi e la vostra anima gemella. Se siete single il vostro modo piuttosto originale di fare conquiste potrebbe piacere a molti. Sul fronte lavorativo cordialità e professionalità saranno alla base del vostro successo meritato e duraturo.

Voto - 9️⃣

Cancro: periodo nel complesso convincente per voi nativi del segno. Non mancherà in voi un certo ottimismo, anche se le cose non andranno esattamente come volete. I cuori solitari potranno sempre contare su dei buoni rapporti d'amicizia. In ambito lavorativo gestire una così grande mole di progetti sarà difficile, e un aiuto in più vi farebbe sicuramente comodo.

Voto - 7️⃣

Leone: creatività e immaginazione saranno dalla vostra parte grazie a questo cielo, e vi saranno molto utili per gestire al meglio le vostre mansioni lavorative. Per quanto riguarda i sentimenti sarete ben affiatati con il partner grazie alla Luna e Venere entrambi in sestile. Se siete single, sappiate che la vita, quando meno ve lo aspettate, vi regalerà qualcosa di molto bello. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale che ultimamente non vi darà grandi soddisfazioni secondo l'oroscopo. Dovrete ritrovare un po’ di serenità e intesa con il partner, e con questo cielo non sarà così semplice. Se siete single date maggior importanza ai rapporti d'amicizia, soprattutto voi nati nella terza decade.

In ambito lavorativo cercate di trovare qualcosa di vostro interesse, che possa permettervi di raggiungere discreti risultati. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale ottimale in questa giornata per voi. Sul fronte sentimentale questo cielo sarà eccellente e non vi farete mancare nulla per voi e per la vostra anima gemella. Se siete single il vostro modo di essere socievoli piacerà molto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Riguardo al lavoro, per gestire efficacemente i vostri progetti dovrete essere ben organizzati, e non dare nulla per scontato. Voto - 8️⃣

Scorpione: settore professionale che forse andrà bene in questa giornata, ma non vi sentirete così soddisfatti della situazione che state vivendo.

Per quanto riguarda i sentimenti invece, avere intesa e armonia con il partner sarà importante, non solo per tenere in piedi il vostro rapporto, ma anche per superare insieme ogni ostacolo. Voto - 7️⃣

Sagittario: cielo che forse vedrà qualche sbavatura al lavoro, ma che vi permetterà comunque di gestire efficacemente i vostri progetti. Con Marte e Giove in trigono, non perderete la bussola e porterete avanti il vostro lavoro. Attenzione però agli imprevisti causati da Mercurio in opposizione. In amore, single oppure no, non dovrete chiudervi in voi stessi a causa della Luna e di Venere opposti. Piuttosto, se avete un problema, cercate di risolverlo direttamente con la persona interessata. Voto - 6️⃣

Capricorno: cielo tutto sommato sereno per quanto riguarda i sentimenti.

Single oppure no, quando avete fiducia nella persona che amate, allora saprete già cosa fare per cercare di rendere felici le persone a cui più tenete. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete bisogno di trovare la giusta direzione per i vostri progetti, e capire quale sia la strada più adatta a voi. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo che si farà piuttosto intenso e ricco di sentimenti per voi e la vostra anima gemella. L'oroscopo di lunedì 27 giugno vi vedrà teneri e attivi nei confronti del partner, e la Luna e Venere aumenteranno l'intesa tra di voi. Sul fronte lavorativo sarete piuttosto bravi con certe mansioni, e questa giornata si rivelerà particolarmente produttiva. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale che non sarà così favorevole in questa giornata per voi nativi del segno.

Non sarete sempre così in vena di romanticismo, forse perché ci saranno alcune cose da sistemare tra voi e il partner. Molto meglio sul fronte professionale. Andrete bene con i vostri progetti, a patto che siate ben organizzati in quel che fate. Voto - 6️⃣