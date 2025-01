L'oroscopo della giornata di mercoledì 8 gennaio vedrà per il Toro un infallibile intuito grazie alla Luna e all'arrivo di Mercurio, mentre i Pesci saranno più dinamici nel lavoro. Il pianeta Mercurio saluterà il Sagittario, che dovrà dare il massimo per i propri progetti, mentre il Leone non dovrà essere avventato nelle proprie decisioni sentimentali e professionali.

Previsioni oroscopo mercoledì 8 gennaio 2025 e classifica

Ariete: questa giornata di mercoledì si aprirà con qualche difficoltà di troppo in ambito lavorativo, ora che Mercurio si troverà in Capricorno.

Non tutte le vostre decisioni infatti potrebbero andare in porto. Bene la sfera sentimentale. Il cielo sarà abbastanza sereno da permettervi momenti di dolcezza con la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Toro: il vostro infallibile intuito tornerà ad aiutarvi nei progetti professionali in questo periodo secondo l'Oroscopo. Con Mercurio in trigono dal segno del Capricorno, e Marte in sestile, avrete buone occasioni per i vostri progetti, che non dovrete lasciarvi sfuggire. In amore sarete aiutati dalla Luna e da Venere in buon aspetto, che vi daranno quella marcia in più per conquistare il cuore della vostra anima gemella. Voto - 9️⃣

Gemelli: previsioni astrali in rialzo per quanto riguarda il lavoro. Questo mercoledì di gennaio vi permetterà di riflettere bene sui vostri progetti e sulle prossime decisioni da prendere per raggiungere il successo che meritate.

In amore non sarà un periodo così caldo di emozioni a causa di Venere in quadratura. Attenzione a non mostrare atteggiamenti egoisti nei confronti della persona che amate. Voto - 6️⃣

Cancro: l'arrivo di Mercurio nel segno del Capricorno potrebbe mettervi in difficoltà con i vostri progetti lavorativi. Anche se Marte vi darà buone energie da spendere, serviranno anche le giuste idee per raggiungere i vostri obiettivi.

Bene la sfera sentimentale, grazie alla posizione favorevole di stelle come la Luna e Venere. Voto - 7️⃣

Leone: attenzione a non essere troppo avventati nelle vostre mansioni secondo l'oroscopo. Il pianeta Mercurio non sarà più in buon aspetto. Avrete ancora buone abilità e conoscenze, ma dovrete saperle sfruttare al meglio per non cadere in errore.

Sul fronte amoroso sentirete la necessità di mettere più in risalto il vostro rapporto, ma dovrete farlo con la dovuta calma, e soprattutto con il consenso del partner. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un mercoledì migliore sul fronte professionale per voi nativi del segno. L'arrivo di Mercurio nel segno del Capricorno vi permetterà di trovare soluzioni migliori per i vostri progetti, e poter finalmente risalire la china. Per quanto riguarda i sentimenti invece, la Luna vi aiuterà a non causare litigi ed essere più empatici verso il partner. Attenzione però a Venere in opposizione. Voto - 7️⃣

Bilancia: vi sentirete più in sintonia con voi stessi e con il partner, ora che la Luna non è più negativa nei vostri confronti.

Avrete bisogno del sostegno della persona che amate, e non avrete occasione migliore per mostrare i vostri sentimenti e la vostra fedeltà. Sul fronte lavorativo invece sarete sulla difensiva. Con Marte e Mercurio contro, non tutte le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 7️⃣

Scorpione: settore professionale in crescita nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Mercurio in sestile vi darà quella marcia in più di cui avrete bisogno per riuscire a completare le vostre mansioni e con buoni risultati. In amore invece avrete la Luna di traverso. Nonostante Venere favorevole, potreste trascurare un po’ il vostro rapporto, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: da questo mercoledì dovrete metterci più impegno nei vostri progetti professionali affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi.

Mercurio non sarà più nelle vostre corde, ma avrete ancora l'occasione di dimostrare il vostro talento. In amore fate attenzione a non fare niente alle spalle della vostra anima gemella. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarete pervasi da un grande entusiasmo in questo periodo, grazie a Mercurio nel vostro segno zodiacale. I vostri progetti professionali vi appariranno più chiari, permettendovi di raggiungere risultati migliori. In amore la Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, portandovi una bella carica di energia e buone emozioni, da condividere con la persona che amate. Voto - 9️⃣

Acquario: configurazione astrale altalenante in questa giornata di mercoledì. Con la Luna in quadratura dal segno del Toro, non ci sarà sempre una bella armonia con la persona che amate.

Sappiate che un gesto sincero potrebbe fare la differenza. In ambito lavorativo prendere l'iniziativa potrebbe aiutarvi a distinguervi, ma dovrete sapere dove mettere le mani. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale semplicemente unica in questo periodo, grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere. Vivrete al meglio il rapporto con il partner, sorprendendolo a volte con gesti inaspettati. Anche il lavoro vi darà qualche soddisfazione in più, ora che Mercurio si trova in sestile dal segno del Capricorno. Voto - 8️⃣