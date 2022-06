Per la giornata di mercoledì 15 giugno 2022, l’Oroscopo presenterà uno scenario in cui il segno della Bilancia si piazzerà al primo posto nella classifica, mentre il segno del Gemelli purtroppo scenderà in basso.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di mercoledì.

L’oroscopo di mercoledì: Ariete pieno di energie

1° Bilancia: in amore le vicende che vi hanno accompagnato finora finalmente daranno i propri frutti. Dialogare con il partner non solo potrebbe darvi ampie soddisfazioni, ma riuscirete ad avere sempre più punti di contatto che probabilmente vi avvieranno verso la realizzazione di qualche piccolo desiderio.

2° Pesci: frizzanti e carichi di aspettative, avrete in mano la volontà di fare qualsiasi cosa, anche quella più difficile, per superare un ostacolo. La grande prospettiva di vedere crescere i vostri guadagni sicuramente potrebbe darvi una energia mai vista prima.

3° Ariete: le energie sicuramente vi daranno una concentrazione straordinaria, che sarà in grado di affrontare anche l’affare più difficile. A proposito di affari, ci potrebbero essere molte più occasioni del solito in questo contesto, anche grazie alla vostra capacità decisionale fortemente in rialzo.

4° Vergine: una risalita come questa significherà soltanto una cosa, ovvero una bella novità finanziaria. Secondo l’oroscopo potreste avere anche una situazione burocratica che finalmente troverà un degno riscontro.

Creatività per Capricorno

5° Capricorno: i confini della vostra creatività saranno finalmente infranti per far spazio ad idee sempre nuove e innovative da utilizzare sul piano lavorativo, mentre con la famiglia avrete una disponibilità e una capacità di gestione davvero eccezionale e in continuo miglioramento.

6° Scorpione: qualche attimo di pausa dal lavoro potrebbe darvi un po’ di riposo, ma allo stesso tempo potrete finalmente dedicarvi ad un affare personale davanti al quale avete sempre procrastinato a causa di forza maggiore.

7° Leone: arriverà una notizia o una sorpresa decisamente inaspettata e che potrebbe aprire nuovi scenari sul piano sentimentale. Per un po’ accantonare gli impegni professionali potrebbe essere di grande aiuto alla sfera personale, secondo l'oroscopo.

8° Toro: ancora qualche piccola incomprensione con la famiglia o con una amicizia potrebbe portarvi a momenti decisamente sottotono, ma non per questo avrete voglia di mollare tutte le sfide che vi si parano davanti, anzi, andrete avanti imperterriti e con grande energia.

Cancro preciso

9° Cancro: dovrete essere più precisi sul lavoro, perché si potrebbe aprire una prospettiva di guadagno che potrebbe coprire molte delle vostre spese, in questo momento. Datevi del tempo se dovrete prendere una decisione in ambito amoroso.

10° Sagittario: i sacrifici saranno sempre più imprevedibili e forse molto pesanti, perché questo periodo potrebbe essere difficile da superare. Avrete qualche bella notizia in serata, sicuramente da parte della famiglia di origine.

11° Acquario: non ci saranno novità che possano rialzarvi, soprattutto se questo periodo vi sta dando qualche impegno di troppo. Avrete una maggiore stanchezza che purtroppo vi costringerà a disdire qualche impegno o appuntamento importante.

12° Gemelli: dovrete affrontare una giornata decisamente “spenta”, senza dei risvolti che potrebbero cambiare la prospettiva lavorativa di cui fate parte. In amore potreste non essere in grado di risolvere una incomprensione.