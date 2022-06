Per la settimana che va dal 13 al 19 giugno 2022, l’Oroscopo sarà particolarmente fortunato per i segno del Capricorno, mentre il pianeta Venere sarà dalla parte del segno del Pesci, così come il pianeta Mercurio. Miglioramenti per il Bilancia e lo Scorpione. A seguire, le previsioni dell’oroscopo settimanale, segno per segno.

L’oroscopo settimanale dal 13 al 19 giugno: Ariete energico

1° Capricorno: la fortuna sarà tutta dalla vostra parte per farvi collezionare una serie di affari e di guadagni. Le prospettive di vedervi crescere dal punto di vista professionale saranno sempre più concrete, tanto che, nel fine settimana, potreste avere una sorpresa.

In amore, l’affinità si renderà sempre più solida, tanto da sorpassare anche il desiderio, preferendo vivere una avventura con il partner soddisfacente e indimenticabile.

2° Bilancia: la comunicazione all’interno della coppia, incentivata da Mercurio, aiuterà entrambi alla comprensione. Realizzare qualche piccolo desiderio, ora, sarà possibile grazie alla forte intesa che si instaurerà, non solo all’interno del contesto familiare, ma anche grazie ad alcuni presupposti di natura economica.

3° Ariete: sarete dotati di un'energia letteralmente fuori dal comune, in grado affrontare tutte le sfide che il contesto lavorativo potrebbe proporvi. Si aprirà uno scenario professionale pieno di tante novità che riuscirete a cogliere perfettamente, grazie all’interazione prodotta dagli influssi positivi di Mercurio.

Anche sul piano amoroso si svilupperà tanta comunicazione, cosa che vi porterà nel weekend a qualche bella avventura da vivere con il partner.

4° Pesci: sarete molto affascinanti, soprattutto dal punto di vista comunicativo. Le vostre argomentazioni potrebbero fare la differenza in un incontro particolarmente interessante, oppure essere di enorme aiuto nel corso di una trattativa di affari.

Secondo l’oroscopo, sarete anche in ottima forma fisica, soprattutto se fate sport regolarmente. Nel weekend, potreste sicuramente permettervi di fare uno strappo alla regola.

Toro sentimentale

5° Scorpione: settimana decisamente rosea per il vostro segno. Secondo l’oroscopo, infatti, sia Venere che la Luna vi regaleranno delle emozioni positive intense, portandovi ad essere disponibili con chiunque vi circondi e cerchi consigli da voi.

Avrete anche una certa capacità di mettervi in gioco sul piano pratico.

6° Toro: questa settimana sarà davvero eccezionale sotto il profilo sentimentale. La vostra relazione potrebbe davvero evolvere in qualcosa di più forte e duraturo, decisamente lontano dall’incertezza che ha caratterizzato le ultime settimane. Sul piano professionale, invece, potreste riscontrare poca voglia di mettersi in gioco, forse per un diverbio con la squadra di lavoro o per qualche progetto non tanto affine alle vostre esigenze.

7° Acquario: se la prima parte della settimana si presenterà faticosa sul piano lavorativo e, a tratti, monotona (e forse con una buona dose di nervosismo), la seconda parte potrebbe, invece, regalarvi ottime chance di fare incontri interessanti, di cui alcuni ottimali sia sul piano delle amicizie che in quello amoroso.

Nel weekend, invece, potrebbe sopraggiungere una sorpresa molto gradita.

8° Cancro: avrete una ripresa sostanziale dell’ambito sentimentale, in cui riuscirete a raggiungere un'affinità che, probabilmente, avete perso ultimamente ma che sarà decisamente essenziale per i vostri progetti. Avrete un calo dell’entusiasmo sul lavoro, ma la vostra squadra vi darà quel supporto di cui avete bisogno per poter riprendere in mano la vostra dinamicità. Il fine settimana, secondo l’oroscopo, sarà di riposo.

Sagittario diviso in due

9° Sagittario: avrete una prima parte della settimana che andrà decisamente meglio rispetto alla seconda sul piano lavorativo, secondo quanto riportato dall’oroscopo. I miglioramenti progressivi, nel corso della settimana, riguarderanno essenzialmente l’ambito puramente sentimentale, con un'intesa sia con la famiglia che con il partner abbastanza appagante e all’insegna delle avventure.

10° Gemelli: dovrete prestare attenzione a qualche contrattempo che potrebbe essere deleterio per un progetto lavorativo o un affare molto remunerativo. La stanchezza, nella prima parte della settimana, sarà influenzata da un Marte in opposizione. Nella vostra relazione amorosa potrebbero sopraggiungere delle gelosie che non hanno motivo di esserci, mentre in famiglia ci sarà maggiore stabilità.

11° Leone: avrete molte energie, ma probabilmente potrebbero non bastare da sole per poter risolvere alcune faccende lavorative o di stampo burocratico che, al momento, vi stanno tartassando. Le questioni amorose potrebbero subire un calo a causa di alcune divergenze o semplicemente per un calo della complicità di coppia.

Nel fine settimana potreste avere voglia di solitudine.

12° Vergine: in amore potreste avere una settimana alquanto negativa, con qualche situazione lievemente in miglioramento solo nel fine settimana. Sul lavoro, dovreste fare qualche piccolo sacrificio per portare a termine un progetto cominciato all’interno della squadra. Avrete a disposizione qualche momento di tempo libero in cui potrete fare ciò che vorrete, anche sperimentare un nuovo passatempo.