L'oroscopo dell'estate 2024 presenterà grandissime opportunità in amore per i segni di aria. La Bilancia sarà illuminata da una fortuna amorosa senza precedenti, l'Acquario vedrà presto dei cambiamenti positivi per i sentimenti.

L'oroscopo in amore della stagione estiva: emozioni intense per Pesci

1° Bilancia: la felicità in amore finalmente busserà alla vostra porta. Dopo molto tempo di incertezze e di turbamenti amorosi, riuscirete a dare un nuovo slancio ai sentimenti. Questo comporterà una nuova relazione oppure un incremento della maturazione all'interno della vostra storia attuale.

Arriveranno grandissime sorprese entro la fine della stagione.

2° Acquario: grandi rinnovamenti in amore. I cambiamenti segneranno in modo definitivo i contorni della vostra relazione sentimentale, proiettando nel futuro anche l'idea di una convivenza o di un matrimonio. Non ci saranno turbamenti sul piano familiare, anzi, si creeranno delle connessioni molto significative per dedicarvi al confronto senza alcun litigio di sorta.

3° Pesci: secondo quanto riportato dall'Oroscopo dell'estate 2024 il romanticismo potrebbe farsi sentire in tutto il suo splendore, regalandovi non soltanto delle emozioni tutte da vivere con la persona amata, ma anche molti innamoramenti che prometteranno delle relazioni molto intense e mature.

Farete delle amicizie cui possiate realmente fidarvi.

4° Scorpione: Giove sta uscendo lentamente dalla posizione di opposizione al vostro segno zodiacale, di conseguenza la fortuna vi accompagnerà verso la prospettiva di un nuovo amore. Se sarete con il partner attuale, ci potrebbero essere proposte molto interessanti. L'ambito familiare invece si colorerà di un nuovo affetto, sempre più profondo, che riuscirà a debellare eventuali conflitti o incomprensioni.

Tenerezza per Vergine

5° Capricorno: secondo quanto riportato dall'oroscopo accarezzare l'idea di una nuova relazione sarà molto frequente nel corso dell'estate, specialmente se siete single. Scriverete un capitolo fondamentale anche per l'ambito amicale, con nuove conoscenze che vi apriranno le porte a tante bellissime avventure.

Le giornate migliori per le emozioni molto probabilmente saranno quelle di luglio.

6° Gemelli: la fantasia potrebbe galoppare nel periodo estivo per il vostro segno dello zodiaco, ma soltanto la metà potrebbero realmente realizzarsi. Secondo quanto riportato dall'oroscopo la sintonia familiare ora sarà uno dei fattori più importanti per voi, e molto probabilmente vi darete da fare per ripristinare qualche rapporto che recentemente ha subito degli scossoni.

7° Cancro: l'estate si presenterà densa di aspettativa sul piano amoroso. Dopo una parentesi di distanza, ora desidererete più che mai ritornare ad avere un affiatamento con il partner degno di questo nome. Però questo sarà un periodo in cui dovrete dimostrare di tenerci molto alla vostra storia d'amore prima di vedere realmente dei risultati.

I rapporti familiari saranno un po' incostanti.

8° Vergine: esprimervi in questo momento non sarà esattamente il vostro forte, di conseguenza la comunicazione in amore darà l'avvio a qualche piccolo fraintendimento. Avrete una forte attrattiva per qualcuno che non è interessato ad avere una relazione stabile. Fate attenzione alle illusioni, specialmente a quelle che potreste scambiare per qualcosa di profondo. Nelle coppie già datate ritroverete tanta tenerezza.

Ariete poco romantico

9° Ariete: non vi sentirete molto romantici e sicuramente non darete molta importanza a qualche piccolo litigio. Nelle amicizie invece potreste dimostrarvi molto socievoli, anche se sarete alquanto riservati. Vi impegnerete molto poco con il partner, anzi, potrebbe non esserci l'affinità che vi aspetterete in un primo momento.

In famiglia ci sarà una divergenza di opinioni molto forte.

10° Sagittario: ridefinire l'amore per voi sarà molto difficile in questo periodo. L'estate di aprirà con un ventaglio di possibilità completamente diverse, per cui i sentimenti non saranno molto contemplati. Farete invece spazio per una solitudine che finalmente possa ristorare sia la mente che il corpo. Nelle coppie non sarà raro trovare qualche contrasto.

11° Toro: ristabilire un equilibrio in voi stesso sarà un atto di amore nei vostri confronti. Al contrario, in amore poteste essere schivi e nervosi, molto probabilmente anche sul punto di terminare definitivamente una storia, soprattutto se non così importante come credevate in un primo momento.

Percepire qualche delusione vi porterà a conclusioni più concrete.

12° Leone: potreste essere molto sfuggente in amore. Questo sentimento in questo periodo vi farà sentire estremamente esposti, di conseguenza non vi sentirete esattamente a vostro agio. Molto probabilmente sarà molto più probabile che vi regaliate un viaggio in solitaria, piuttosto che incontrare qualcuno che possa farvi iniziare una relazione.