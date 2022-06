L'Oroscopo dell'estate 2022 prevede una buona dose di fortuna per i nati sotto il segno dell'Ariete grazie alla presenza di Giove. Quest'ultimo porterà i suoi influssi benevoli anche ad altri segni. Anche il pianeta Venere sarà tra i protagonisti della stagione estiva, soprattutto per l'ottima influenza che avrà sul segno del Cancro.

Vediamo dunque quali sono le previsioni astrologiche dell'estate per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo dell'estate: nuove idee per Pesci

1° Gemelli: si prevede un'estate ricca di guadagni e investimenti che potrebbero rivoluzionarvi la quotidianità, a cominciare da un progetto professionale che vi darà maggiori prospettive sia sul lavoro che sul piano burocratico.

Avrete degli incontri stimolanti che porteranno il livello di comunicazione decisamente verso l'alto.

2° Ariete: avrete dalla vostra parte un Giove che si rivelerà produttivo per il lavoro e utile a rivitalizzare tutto il contesto professionale. Potrete finalmente dare una svolta ai vostri affari e, di conseguenza, veder aumentare i vostri profitti. Dovrete però evitare di fare spese inutili o che potrebbero rappresentare delle incombenze fastidiose in futuro. Il periodo più fortunato per voi sarà il mese di agosto.

3° Leone: avrete dei risultati ottimali sul lavoro per gran parte dell'estate. Giove non solo vi porterà fortuna, ma anche tanto ottimismo. Potrete agire sul lavoro con un'energia rinnovata, e con la mente sarete proiettati verso una serie di progetti che vi porteranno a prendere anche qualche decisione importante sul piano prettamente personale.

4° Pesci: gli influssi di Giove porteranno fortuna agli affari e potrete raccogliere i frutti dei sacrifici fatti in passato. L'esperienza accumulata sarà foriera di tante idee e di una certa predisposizione al confronto con i colleghi ma anche a nuovi rapporti interpersonali e amichevoli. Verso la fine dell'estate comincerete a manifestare un po' di stress, dunque un pizzico di riposo potrebbe essere rigenerante.

Acquario fortunato

5° Acquario: avrete un'estate fortunata che renderà i vostri affari sempre più remunerativi. Inoltre avrete una certa propensione a viaggiare per lavoro e sarete dotati di una buona dose di carisma che vi darà notevole aiuto nel migliorare la vostra reputazione professionale. Arriverà anche tanta creatività utile nel privato.

Intorno alla fine di agosto comincerete ad accusare un po' di stanchezza, ma non sarà nulla di preoccupante.

6° Cancro: il transito estivo di Venere potrebbe favorire dei nuovi incontri che potrebbero anche essere proficui per il vostro lavoro. Avrete a disposizione del tempo libero per prendervi cura del corpo e della mente, anche in vista di eventuali sfide che vi attendono sul fronte professionale. Potreste avere in programma un viaggio interessante dal punto di vista culturale.

7° Toro: l'oroscopo dell'estate 2022 prevede l'inizio di una fase di miglioramento generale. Sul lavoro avrete dei buoni propositi che vi permetteranno di pianificare nel dettaglio qualsiasi progetto per evitare di incappare in qualche lungaggine burocratica.

Le energie in crescita vi permetteranno di dare il massimo nella vostra attività lavorativa.

8° Capricorno: fortuna in calo durante i mesi estivi. Giove porterà tanta confusione sul lavoro, mentre Marte vi renderà stanchi e stressati per tutta l'estate. Se saprete accontentarvi dei progetti che avete già avviato, e se riuscirete a portarli a termine senza troppe pretese, allora non dovreste andare incontro a grossi problemi.

Risalita per Vergine

9° Vergine: sarà un'estate 2022 nel segno del recupero e del riscatto sul lavoro. Riuscirete a risolvere anche delle questioni burocratiche che vi avevano dato una certa noia. Tuttavia, vi attende un periodo di notevoli sacrifici per portare a termine dei progetti ambiziosi.

10° Sagittario: Marte in opposizione potrebbe essere di intralcio alla fortuna di Giove. Avrete voglia di esplorare nuovi orizzonti comunicativi ma, allo stesso tempo, potrebbe subentrare una sorta di blocco che vi costringerà a procedere più lentamente del previsto. Curarvi di più dal punto di vista fisico vi porterà dei benefici.

11° Scorpione: i mesi di luglio e agosto molto probabilmente saranno stressanti, e non sempre la fortuna riuscirà a sopperire ad alcune situazioni poco piacevoli. Sarete più attenti alla cura di voi stessi piuttosto che a quella della vita professionale. Vi converrà agire con prudenza perché durante l'estate non avrete molte opportunità per fare un salto di qualità sul lavoro.

L'oroscopo consiglia di attendere tempi migliori.

12° Bilancia: dalle vostre parti si respirerà aria di opposizione di Giove, dunque non si prospetta un'estate particolarmente fortunata. Potrebbe arrivare qualche spesa improvvisa, mentre gli affari non saranno al massimo e non vi consentiranno di sopperire a queste uscite impreviste. Le energie saranno poche, dovrete riposare un po' di più.