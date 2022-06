L'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 giugno 2022 è pronto a dare spazio alla volontà delle effemeridi. In analisi la seconda settimana del mese, messa a confronto con i simboli astrali appartenenti al filotto compreso dall'Ariete alla Vergine. Curiosi di sapere se i prossimi in arrivo saranno giorni positivi o impegnativi? Lo scoprirete subito iniziando a dare spazio alle previsioni astrologiche della settimana da lunedì a domenica.

Luna nei segni: transiti della settimana

La settimana prossima vedrà in tutto tre tappe da parte della Luna in altrettanti segni.

La Luna in Vergine lunedì 16 giugno aprirà il transito, precisamente alle ore 08:21. Il tour settimanale proseguirà con l'entrata in un segno di Terra mercoledì 8 giugno alle ore 17:22, con il passaggio della Luna in Bilancia. La settimana si chiuderà con il transito della Luna in Scorpione prevista per questo venerdì 10 giugno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Buono l'inizio di settimana ma con un andamento turbolento nelle faccende di cuore: Venere lascia supporre conflitto con il partner. Rinunciare ad avere ragione sarà la cosa migliore! Il lavoro, al contrario, non vi dà problemi; le attività scorrono senza intralci e voi saprete mantenere un equilibrio perfetto tra impegni e doveri, vita sociale e personale.

Ci sono domande materiali trascurate che assorbono tutta la vostra attenzione, e non vi rendete conto che chi amate si sente un po' trascurato. Cercate di rimediare: basterà un gesto d'affetto, una parola gentile. Tutto, comunque, andrà come sperato. Realizzerete buoni guadagni, trascorrerete ore deliziose con la persona amata.

La classificazione settimanale del segno:

★★★★★ giovedì 9 e domenica 12;

★★★★ lunedì 6, mercoledì 8 e sabato 11;

★★★ venerdì 10 giugno;

★★ martedì 7 giugno.

♉ Toro: voto 6. Centro di settimana non brillante. Al momento non siete in grado di dirimere una controversia che imperversa in campo familiare o in quello delle amicizie. Lasciate pure che qualcuno sfoghi i suoi bollori: interverrete quando le acque si saranno un poco calmate.

Nel lavoro riuscirete a realizzare un brillante progetto. Tornare ai compiti consueti sarà meno noioso del previsto: avete un cielo come amico. Con queste possibilità, probabilmente sarete al centro dell'attenzione. Siatene degni! Giorno leggermente fortunato invece sotto il profilo sentimentale. Luna, Venere e Marte riscalderanno i sensi, talvolta messi a tacere dalla razionalità e dai mille impegni lavorativi.

La scaletta con le stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 6 e martedì 7;

★★★★ mercoledì 8, sabato 11 e domenica 12;

★★★ giovedì 9 giugno;

★★ venerdì 10 giugno.

♊ Gemelli: voto 7. Settimana altalenante. In certi momenti l'umore sarà alle stelle, in altri vi sentirete demoralizzati e incapaci di reagire alle difficoltà: colpa di una Luna in transito nell'ottavo campo.

Fate uno sforzo per trovare un po' di equilibrio. Venere fa prevedere un giorno dispendioso, soprattutto per appagare piaceri, offrire doni, viaggi e vacanze. Con la Luna dissonante in Vergine il bisogno di ricevere coccole e attenzioni da parte di chi vi vuole bene, e dal partner in particolare, sarà quasi spasmodico. Non siate troppo pretenziosi o finirete per irritare chi vi sta vicino! Prestate attenzione all'alimentazione: meglio rinunciare a cibi troppo grassi, aspri e indigesti.

La scaletta con le stelline dei sette giorni:

Top del giorno giovedì 9 giugno;

giovedì 9 giugno; ★★★★★ mercoledì 8 e venerdì 10;

★★★★ lunedì 6 e martedì 7;

★★★ sabato 11 giugno;

★★ domenica 12 giugno.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7.

L' oroscopo della settimana annuncia un buon periodo per voi nativi. La simpatia che saprete suscitare negli altri verrà molto presto moltiplicata da configurazioni astrali favorevoli. Crescerà la vostra socievolezza e la voglia di divertirvi; diciamo che si prevede una settimana all'insegna della voglia di fare. La simpatia che saprete suscitare negli altri verrà senz'altro moltiplicata da configurazioni astrali favorevoli. Si prevede intanto una serata, quella di sabato, molto divertente a casa di amici. C'è qualche bella persona "impossibile" da conquistare? Questo è il momento buono per agire: datevi da fare!

La classifica della settimana da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 11 giugno;

sabato 11 giugno; ★★★★★ venerdì 10 e domenica 12;

★★★★ mercoledì 8 e giovedì 9;

★★★ martedì 7 giugno;

★★ lunedì 6 giugno.

♌ Leone: voto 7.

Trascorrerete una settimana tranquilla: apprezzerete i piccoli piaceri quotidiani e avrete la soddisfazione di veder portare a termine una serie di impegni. Dedicate parte del tempo a fare qualcosa che vi piace. Purtroppo trovare un compromesso con certe persone non sarà possibile: non è consigliato usare le maniere forti. Siate risoluti e non date modo ai vostri avversari di intuire quelli che sono i vostri punti deboli. Assolutamente perfetto l'ambiente familiare: gli errori, anche in buona fede, non vi verranno perdonati subito, giusto il tempo per farvi redimere. Si annuncia la vita di coppia caratterizzata da scherzi con il partner e amori ricambiati. Colpi di fulmine a ciel sereno per i single.

La classifica con le stelle da lunedì a domenica:

Inizio del giorno domenica 12 giugno;

domenica 12 giugno; ★★★★★ lunedì 6 e sabato 11;

★★★★ martedì 7 e venerdì 10;

★★★ mercoledì 8 giugno;

★★ giovedì 9 giugno.

♍ Vergine: voto 10. L' oroscopo della settimana 6-12 giugno prevede che gli astri vi porteranno tantissimo buonumore. Soprattutto ad inizio settimana vi sentirete ben disposti verso gli altri, avvertendo il bisogno di rafforzare i legami con i vostri famigliari, con soprattutto il partner. Potete, così, appianare qualche recente conflitto! Scrivete tutto quello che dovete e ricordatevi di leggere i vostri appunti: non lasciate assolutamente nulla al caso. È il momento migliore per dare una svolta alla vostra vita.

È un buon momento anche per uscire da situazioni insoddisfacenti o liberarvi definitivamente da rapporti professionali o affettivi, che non sentite più positivi per voi. Non fatevi mancare preziose parentesi di svago e di relax: studiate e attuate ritmi di vita più rilassanti.

La classifica a stelline del periodo:

Inizio del giorno lunedì 6 giugno;

lunedì 6 giugno; ★★★★★ martedì 7, mercoledì 8 e sabato 11;

★★★★ giovedì 9, venerdì 10 e domenica 12.

