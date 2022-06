L'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 giugno 2022 è pronto a dare un valore, positivo o negativo che sia ai prossimi sette giorni. In evidenza i sei segni dello zodiaco rientranti nella seconda tranche zodiacale. Curiosi di conoscere i voti in pagelle dei segni e come andrà la settimana in analisi? Bene, andiamo pure ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica insieme alle attesissime stelline della settimana.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. La Luna in Bilancia vi favorisce, e questa settimana, avrà suggestioni fortissime: le emozioni fluiranno dolcemente.

Alcuni potranno contare su un ritorno di fiamma. Il periodo, in generale, consentirà di vedere un po’ di gente e riallacciare contatti da tempo allentati: è il momento ideale per una rimpatriata con amici di vecchia data, chiarire malintesi e ristabilire l’armonia. Nel lavoro le stelle saranno generose! Ottimo periodo per chi si occupa di arte e deve organizzare mostre. Non ignorate i suggerimenti che vi arriveranno dall’intuizione.

La classifica settimanale di competenza del segno:

Top del giorno mercoledì 8 giugno (Luna nel segno);

mercoledì 8 giugno (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 9, venerdì 10, domenica 12;

★★★★ martedì 7, sabato 11;

★★★ lunedì 6 giugno 2022.

♏ Scorpione: voto 8. La Luna vi è complice e vi regala sicurezza nelle vostre capacità, così fruttuose che ogni difficoltà si scioglierà come neve al sole.

Con gli amici, sarete intraprendenti e propositivi. Grande vitalità. E in amore? Con la vostra dolce metà proverete a riscoprire la carica di feeling che vi ha sempre unito. Fatevi venire un’idea brillante. Evitate nel frattempo di arrovellarvi la mente con mille problemi; rilassatevi e apprezzate le piccole cose liete del quotidiano.

Nonostante ciò sarete apprezzati per il vostro impegno, la continuità e l’abilità nelle faccende pratiche.

La scala settimanale espressa dalle stelline:

Top del giorno venerdì 10 giugno (Luna nel segno);

venerdì 10 giugno (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 9, sabato 11, domenica 12;

★★★★ mercoledì 8 giugno;

★★★ martedì 7 giugno;

★★ lunedì 6 giugno 2022.

♐ Sagittario: voto 5.

Questa settimana la Luna vi volta completamente le spalle: prima di prendere una qualsiasi decisione, fate chiarezza in voi stessi e focalizzate con calma i veri obiettivi. Dal punto di vista sentimentale, una leggera tensione animerà il rapporto di coppia senza, in ogni modo, compromettere l’equilibrio. L'intimità con il partner può sembrarvi un'oasi di relax tra i tanti impegni. Ritagliatevi del tempo per stare con la persona amata e non ve ne pentirete! Anche un po' di introspezione non farebbe male. Perché non tentate di trovare persone che possano guidarvi in un nuovo percorso interiore?

La classifica da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 6 giugno;

★★★★ martedì 7, sabato 11, domenica 12;

★★★ mercoledì 8, venerdì 10;

★★ giovedì 9 giugno 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

In questi giorni se avete qualche dubbio o preoccupazione potete anche rilassarvi: le idee per fare proposte interessanti non mancheranno. Sarete produttivi e pieni di inventiva. Diventerete persino trascinanti nei confronti degli altri, quasi un esempio per chi fa il vostro stesso lavoro! Buona l’intesa con la persona amata. Gli astri vi regalano un pizzico di fortuna che servirà a realizzare un progetto ambizioso. Avrete un gran voglia di divertirvi, a maggior ragione se siete felicemente in coppia. Se siete invece single, avrete l’occasione d’innamorarvi. State in mezzo alla gente, approfittate di questo momento per incontrare altre culture e altri modi di pensare.

Le stelle della settimana:

Top del giorno martedì 7 giugno;

martedì 7 giugno; ★★★★★ lunedì 6, mercoledì 8;

★★★★ giovedì 9, venerdì 10;

★★★ sabato 11 giugno;

★★ domenica 12 giugno 2022.

♒ Acquario: voto 6.

Questo periodo vi porrà di fronte a fatti precisi e vi costringerà a prendere posizione. E questo potrebbe essere un bene, considerate le opportunità che avete sotto mano in questo momento. Sotto questo cielo, il cuore nel bene e nel male prenderà fuoco facilmente. Quindi, se avete già la fede al dito, attenzione alle cotte. Nel disegno che vi riguarda, c’è un cielo particolarmente promettente venerdì e sabato. Momenti gratificanti e molto felici si prevedono anche nel settore professionale, ancor di più se avete un’attività autonoma. Sarete comunque protagonisti a fine settimana anche in campo amoroso: dialogo e intesa saranno straordinari.

Le stelline quotidiane relative alla settimana prossima:

★★★★★ venerdì 10, sabato 11;

★★★★ lunedì 6, martedì 7, domenica 12;

★★★ giovedì 9 giugno;

★★ mercoledì 8 giugno 2022.

♓ Pesci: voto 6.

Qualcuno continua a fomentare complicazioni nella vita di coppia e incomprensioni con il partner. Ma per riportare la pace nelle questioni di cuore basta una carezza gentile, una parola dolce sussurrata al momento giusto. Il fuoco della passione è sempre pronto a ravvivarsi! E nel lavoro? Vi ci butterete a testa bassa. Secondo le stelle, avete una buona grinta e tanta voglia di fare. Ma sul lavoro ci sono opportunità, obiettivi e ruoli da ridefinire. Siate disponibili e collaborativi, ma difendete la vostra libertà di azione: c'è chi vuole dettarvi la sua personale tabella di marcia senza averne l'autorità.

La scala di valori relativa ai prossimi sette giorni: