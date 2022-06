Il mese di maggio è ormai solo un ricordo non troppo lontano che ha deciso di lasciare il testimone ad un giugno nettamente più caldo ed energico. L'Oroscopo di questa sua prima settimana, ovvero quella che va da lunedì 6 a domenica 12 giugno 2022, preannuncia il sopraggiungere di giornate interessanti per coloro nati sotto al segno zodiacale del Toro, contrariamente a quanto accade per coloro che godono dell'influenza di un Leone forse fin troppo nervoso per riuscire a ragionare e affrontare le varie situazioni nel migliore dei modi. Periodo sottotono anche per i nativi della Bilancia, affiancati da un Capricorno le cui energie sono state portate temporaneamente via da un innalzamento forse fin troppo repentino delle temperature.

Una settimana che, tutto sommato, potrebbe aprire qualche spiraglio di luce per il futuro.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - non sarà di certo l'Ariete a rientrare nella cerchia dei segni zodiacali più fortunati della settimana, non almeno nei prossimi giorni. Qualche nota di nervosismo, scaturita da un innalzamento troppo repentino dei livelli di stress, coglierà di sorpresa coloro nati sotto al segno zodiacale in questione. L'unico modo per tenere a bada tale "rottura" è quello di mantenere la calma evitando il più possibile situazioni che potrebbero ledere un equilibrio già di per sé instabile.

Toro - una settimana che, secondo quanto anticipato da un oroscopo abbastanza positivo, riuscirà a rendere il Toro uno tra i segni maggiormente fortunati dell'intero periodo in questione.

Momenti speciali si susseguiranno nel corso delle prossime giornate, portando il sorriso sulle labbra di coloro nati sotto al segno zodiacale in questione e donandogli la possibilità di essere felici e rallegrare anche le persone che stanno loro accanto.

Gemelli - anche i Gemelli sembrano essere entrati nel periodo migliore per loro.

Mantenere la calma e godersi la vita non sarà complicato, soprattutto se si ha la fortuna di trovarsi accanto a persone in grado in donare il proprio aiuto e condividere la propria felicità senza chiedere nulla in cambio. Le vere amicizie continueranno a palesare la propria presenza anche quando sopraggiungerà un periodo più negativo.

Cancro - l'oroscopo di questa nuova settimana del mese preannuncia il sopraggiungere di momenti particolarmente emozionanti per coloro nati sotto al segno zodiacale del Cancro. Gli astri hanno deciso di influenzare in maniera positiva il segno zodiacale in questione facendogli dono di giornate intrise di gioia e felicità. La serenità non tarderà di certo ad arrivare.

Leone - anche per i nativi del Leone, la prima settimana di giugno non sembra essere tra le migliori. Stress e nervosismo si susseguiranno come fossero un cane che cerca di mordere la propria coda, impedendo al segno zodiacale in questione di vivere al meglio le giornate che sopraggiungeranno. Circondarsi di persone fidate e realmente sincere aiuterà a mantenere la calma allontanando i pensieri negativi.

Vergine - grazie ad una posizione astrale ottimale, le previsioni dell'oroscopo non possono che essere positive anche per il segno della Vergine. La Luna accompagnerà la Vergine nel corso delle prime tre giornate di questa nuova settimana, permettendo a chi è nato sotto al segno zodiacale in questione di affrontare nel migliore dei modi le varie situazioni venendone fuori vittoriosi. Più tranquillo il weekend, ma non per questo lontano dalla serenità.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, a causa della lontananza di alcuni astri, il nervosismo potrebbe subentrare nel corso della prossima settimana per tutti coloro nati sotto al segno della Bilancia. Circondarsi di persone sincere ed affidarsi alle cure delle persone amate potrebbe risultare un vero toccasana in un periodo non propriamente semplice e gioioso.

Meditare potrebbe aiutare a trovare un po' di relax in più.

Scorpione - l'oroscopo di questa nuova settimana non sembra preannunciare nulla di positivo, almeno all'interno della vita di coppia. Qualche discussione e qualche piccolo litigio potrebbero nascere con fin troppa facilità, rendendo complicato anche il solo trovare un punto di comune accordo tra i due partner. Stringere i denti ed attendere l'arrivo di un weekend nettamente migliore potrebbe essere l'unica soluzione plausibile.

Sagittario - contrariamente a quanto accade al Capricorno, gli astri hanno deciso di donare una carica energetica non indifferente a coloro nati sotto al segno del Sagittario, offrendogli così la possibilità di venire fuori dalle varie situazioni che si paleseranno lungo il cammino e riuscire così a trionfare all'interno dei vari ambiti.

Circondarsi di persone fidate con le quali condividere i propri successi aiuterà a migliorare la propria autostima.

Capricorno - l'oroscopo della prima settimana di giugno non sembra essere tra i migliori per il segno del Capricorno. Le temperature forse un po' troppo alte non faranno altro che portare via parte delle energie del segno zodiacale in questione, rendendo difficile anche solo il trovare la giusta determinazione per andare avanti in una o più determinate situazioni. Qualche piccolo rallentamento potrebbe sopraggiungere all'interno dell'ambito lavorativo, senza tuttavia intaccare la sfera sentimentale e la vita di coppia.

Acquario - qualche piccolo litigio potrebbe nascere, anche per l'Acquario, all'interno della vita di coppia e non solo.

In ufficio, o comunque all'interno dell'ambito lavorativo, ci si potrebbe imbattere in situazioni poco piacevoli da dover affrontare e che richiederanno una calma non indifferente per evitare di rovinare in maniera irreparabile i rapporti interpersonali con i colleghi.

Pesci - l'oroscopo di questa settimana del mese di giugno prevede qualche opposizione non troppo pesante. La Luna non sarà in grado di palesare il proprio favore almeno fino al sopraggiungere del weekend. Mantenere la calma e attendere l'arrivo di momenti migliori potrebbe non essere semplice, ma comunque necessario.