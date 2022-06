Sì conclude il weekend per i vari segni zodiacali, con le stelle e i pianeti che sono pronti a portare novità astrologiche nelle vite di tutti. Di seguito approfondiamo l'Oroscopo e le stelle di domenica 12 giugno dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore è meglio non perdere tempo se una persona non vi dà retta. I single del segno avranno comunque la possibilità di guardarsi attorno. Nel lavoro c'è uno stato di maggiore energia, non mancano nuove responsabilità.

Toro: per i sentimenti c'è la Luna in opposizione che potrebbe portare fastidi in una storia.

Le stelle comunque sono dalla vostra parte e aiutano nelle relazioni. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare a breve.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata da prendere con le pinze, in particolare se ci sono problemi che tardano a risolversi. Nel lavoro non manca una fase di recupero, verranno comunque nuovi incarichi da valutare.

Cancro: in amore qualcosa non va ma comunque la Luna è favorevole e dà una mano. Non mancano però attimi di agitazione. A livello lavorativo meglio evitare discussioni, portate pazienza.

Leone: nei sentimenti se c'è un discorso da affrontare agite adesso, in particolare se è un problema che persiste da un po' di tempo. Nel lavoro vi sono incertezze, siete indecisi su come agire.

Vergine: in amore è una giornata che aiuta nei confronti, avrete la possibilità di sfruttare al meglio le relazioni. Nel lavoro siate onesti in quello che fate, non mancano comunque scontri.

Astrologia del giorno per tutti i segni

Bilancia: a livello amoroso è una giornata interessante, situazione generale comunque migliore rispetto al passato.

Nel lavoro se c'è qualcosa di nuovo da fare lanciatevi adesso.

Scorpione: a livello sentimentale la situazione è migliore visto che la Luna nel segno porta vantaggi. Nel lavoro sembrate più affaticati al momento, stato di maggiore nervosismo.

Sagittario: per i sentimenti è una giornata interessante, il periodo è giusto per scegliere qualcosa da fare.

Nel lavoro ci sarà la possibilità di rimettersi in gioco visto che al momento avete la possibilità di superare le difficoltà.

Capricorno: in amore è una giornata che porta momenti migliori rispetto al passato e maggiori emozioni. Nel lavoro qualcuno è contro di voi per questo motivo sarebbe meglio cercare di superare tutti i conflitti.

Acquario: a livello amoroso non mancano nuove possibilità. Nel lavoro possibile un nuovo accordo visto che ultimamente avete vissuto solo nervosismi, ma il possibile recupero è dietro l'angolo, in questo momento avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più.

Pesci: in amore la Luna è in buon aspetto, momento favorevole in particolare per gli incontri. Nel lavoro è meglio essere cauti in questo momento, anche se tutto pare più semplice da realizzare.