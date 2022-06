L'Oroscopo di domani è pronto a dare un'impronta, positiva o negativa che sia, riguardo la giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 13 giugno 2022 relative all'inizio della nuova settimana, messe a confronto con i primi sei segni dello zodiaco. In particolare, andremo a tastare il polso alle effemeridi quotidiane, le uniche in grado di dare un metro di misura alle analisi astrologiche del periodo. Pronti a scoprire di più? A dare un colpo di novità all'andazzo generale il passaggio di Mercurio in Gemelli, mentre la Luna passa dal segno dello Scorpione a quello del Sagittario.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 13 giugno, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 13 giugno, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 13 giugno predice una giornata di routine. In amore, grazie al buonsenso, in famiglia saprete ritrovare punti d'intesa per risolvere questioni pratiche, realizzare obiettivi comuni. Così, potrete richiedere maggior trasparenza e concretezza a chi vi sta accanto. È il momento di cancellare ogni dubbio ed incertezza, contate sul buonumore, sull'allegria e su un'atmosfera di complicità con il partner. Single, ben protetti dalle stelle potrete distrarvi da problemi e progetti, e dedicarvi di più a voi stessi, alle persone a voi care e alle cose che danno piacere.

Non mancheranno programmi gustosi da condividere con gli amici, tanto meno momenti veramente deliziosi con la famiglia. Nessuna timidezza in amore, se è arrivato il momento di dichiarare i vostri sentimenti, perché le parole arriveranno dritte al cuore della persona interessata. Nel lavoro, sarete molto abili nell'amministrarvi, riuscendo a mettere da parte delle piccole somme di denaro che serviranno in futuro.

Toro: ★★. Giornata probabilmente segnata dalla stanchezza fisica. In campo sentimentale, la chiave della tranquillità starà nella vostra pazienza: potreste decidere di sorvolare su diverse cose per amore del quieto vivere. In coppia, mettete in conto un po' di nervosismo, dovuto forse al dialogo che spesso si inceppa su banalissimi equivoci.

La ruota non sembra girare come dovuto e questo provocherà discussioni con il partner e delusione in generale. Non disperate, come si suole dire non tutto il male viene per nuocere. Giocate bene le vostre carte, come meglio potete, e se credete di poter fare qualcosa per cambiare la situazione lanciatevi senza remore. Single, sarà una giornata burrascosa nella quale avrete a che fare con una persona odiata, particolarmente tenace nel raggiarvi. Questo lunedì fareste meglio a gettare la spugna. Ultimamente non avete avuto altro che delusioni amorose, per cui consolatevi con l'idea che i pianeti prima o poi vi renderanno ciò che vi spetta, e statene certi, con i dovuti interessi! Nel lavoro, non dovete usare toni troppo severi verso un collega perché questo rischierebbe di ritardare anche la vostra attività.

Cercate invece di dare una mano se dovesse servire a trovare una soluzione.

Gemelli: ★★★★★. Splendida giornata servita su un piatto d'argento da Mercurio, pronto a passare nel vostro segno questo lunedì. In amore, sentirete il bisogno improvviso di comunicare la vostra felicità al partner e di condividere momenti indimenticabili. Se siete in coppia da molto, vivrete un giorno all'insegna del dialogo e dell'intimità, ottenendo risposte amorevoli e un'assoluta adesione ai vostri progetti. Sarete sulla stessa lunghezza d’onda e basterà uno sguardo per capirsi. In questo periodo voi e la persona amata siete in perfetta sintonia. Single, niente mezze misure: avete le idee chiare, sapete cosa volete e non intendete accettare compromessi alla vostra felicità.

Non farete sconti a nessuno, l'atmosfera astrale sarà più leggera, più scorrevole nel tardo pomeriggio dove si annuncia piacevolissimo un incontro serale. Con gli amici tutto andrà alla grande. Nel lavoro, ponetevi degli obiettivi importanti e concentratevi su di loro. Le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno l'energia necessaria per raggiungere la meta.

Oroscopo di lunedì 13 giugno, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Periodo identificato come stabile, buono quanto basta. In campo sentimentale riuscirete a vivere con maggiore intensità le emozioni. In molti state attraversando un periodo roseo, vi sentite profondamente capiti, rispettati e desiderati da un partner che si sente affine a voi, sotto tanti aspetti.

Sarete così accattivanti e molto affascinanti, per questo chi avete accanto non saprà assolutamente resistere alle vostre seduzioni. Single, il ritmo della giornata di lunedì sarà molto calmo e disteso: sembra quasi che le ore si allunghino e la giornata non finisca mai. Dentro di voi regnerà la pace, sarete contraddistinti da un gran sorriso sulle labbra e questo potrebbe suscitare l'invidia di chi sapete. Osate, vedrete che andrà tutto bene: raggiungerete la pace interiore e niente turberà la vostra serenità, che pare essere radicata proprio nell'animo. Nel lavoro, sarete motivati e lavorerete a ritmo sostenuto senza sentirne il peso. La produttività aumenterà notevolmente.

Leone: ★★★★★. Sentimenti ai massimi livelli, passioni e nuovi piaceri arriveranno nel corso della giornata.

In amore, sarà un inizio settimana davvero da gustare per tanti di voi. Grazie alla fantastica posizione del pianeta dell’amore (Venere), vi aspetta una giornata all'insegna dell'esuberanza e della passionalità, dove vi sentirete in vena di esporvi in tutti i sensi. Trascorrete del tempo con il partner e con i vostri figli, se ce ne fossero, perché ognuno di loro avvertirà il bisogno della vostra presenza: nell'aria si respira già il profumo di una sorpresa romantica. Single, quella di lunedì sarà una giornata molto movimentata, piena di brio e divertimento. Vi sveglierete con l'umore alle stelle e vi sentite superattivi, sbrigherete con maggiore velocità le solite pratiche quotidiane anticipando la serata con un bell'aperitivo tra amici.

Vi sentirete così bene che non potrete stare chiusi in casa! Sprizzerete tanta simpatia e le persone che vi stanno intorno faranno a gara per trascorrere più tempo possibile con voi. Nel lavoro, possiamo dire che questa sarà la vostra giornata, almeno secondo gli astri. Una luce positiva si rifletterà sui guadagni e sugli investimenti, e finalmente inizierete a vedere gli albori dei vostri progetti tanto ambiti.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 13 giugno, predice un periodo sotto la media: il sottotono incombe! In campo sentimentale, la forza dei sentimenti vi aiuterà a superare qualche incomprensione col partner, ma dovreste imparare a smussare certi spigoli del vostro carattere. Invece di tenerli tutti per voi, aprite il cuore e raccontate a chi vi è accanto i vostri desideri, i vostri sogni, le vostre aspirazioni.

Se la vostra capacità di concentrazione stesse avendo qualche deficit, interrogatevi su cosa c'è che non va, non abbiate timore di affrontare situazioni o argomenti scomodi con la persona a cui volete bene, anche perché sarà sempre li pronta ad aiutarvi. Single, vi sveglierete col piede sbagliato a causa della Luna storta, sarete nervosi e fareste meglio a evitare di attaccare verbalmente chi provasse a darvi consigli oppure a contrastare le vostre opinioni. Irritabili come siete potreste ritrovarvi in situazioni spiacevoli. Nel lavoro, dovrete essere rapidi di riflessi per afferrare al volo le occasioni che si avvicenderanno rapidissime, altrimenti gli utili non saranno quelli sognati.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 13 giugno.