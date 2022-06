Mentre il mese di giugno si appresta ad arrivare alla sua naturale conclusione, l'Oroscopo per tutti i segni va avanti e porta novità e cambiamenti sia in amore che nel lavoro. Di seguito le previsioni astrologiche del 23 giugno 2022 con i cambiamenti dall'Ariete ai Pesci .

Ariete: in amore qualche dubbio non è mancato in questi giorni, le idee non sono state chiare. La giornata di giovedì comunque scorre serena. Nel lavoro di buono c'è, arrivare potrebbe novità.

Toro: per i sentimenti qualcosa di nuovo arriverà da qui alla fine del mese, in particolare per i single del segno che non hanno ottenuto il massimo.

Nel lavoro non mancano i risultati, ma bisogna impegnarsi di più.

Gemelli: a livello sentimentale con Venere arriva qualcosa di nuovo, in particolare per quelle persone che hanno voglia di mettersi in gioco. Nel momento del lavoro positivo che porta novità, avrai la possibilità di raggiungere un buon accordo.

Cancro: in amore momento stancante che porta complicazioni, meglio evitare contrasti. A livello professionale bisogna dare un taglio alle spese di troppo, le opportunità non mancano.

Leone: a livello sentimentale avrete la possibilità di fare qualcosa in più, ma sarà necessario credere di più in se stessi. Nel lavoro meglio stare lontani da domande che non vi competono per evitare di mettervi in difficoltà.

Vergine: per i nati sotto questo zodiacale, in amore situazione interessante, in particolare per le coppie che vogliono fare qualcosa in più da qui al prossimo mese. Nel lavoro un progetto potrà essere concluso, periodo importante che porta vantaggi.

Bilancia: a livello amoroso giornata che vi invita a fare di più, recupererete già dal pomeriggio.

Se ci sono state difficoltà potete ora confrontarvi. Nel lavoro meglio evitare polemiche, gestite il momento in modo migliore.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, se c'è qualche tensione di troppo sarà importante superarla. Momento di maggiore riflessione. Nel lavoro meglio evitare conflitti, i progetti che partono ora sono rallentatori.

Sagittario: per i sentimenti mattinata migliore del pomeriggio, attenzione solo a Venere in opposizione. Nel lavoro dovete cercare di fare meglio, non essere sempre al centro dell'attenzione.

Capricorno: in amore giornata che vi vedrà maggiormente confusi, ma si recupera da domani. Le storie difficili vanno superate. Nel lavoro un progetto può partire, ma meglio agire con calma.

Acquario: a livello amoroso non manca qualche buona novità, Venere non è più in opposizione. Nel lavoro ora siete più tranquilli, sarà possibile osare spazio ai nuovi progetti.

Pesci: in amore ultimi giorni che porteranno qualcosa in più, in particolare per le coppie che puntano a nuovi progetti. Nel lavoro sono delle richieste, non mancano però determinate preoccupazioni.