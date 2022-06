Il mese di giugno sta ormai per volgere al termine. Vediamo come andrà la giornata di mercoledì 29 giugno con l'Oroscopo e le stelle per tutti i segni zodiacali, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: con la luna dissonante potrebbero esserci delle problematiche da affrontare a livello sentimentale, comunque il recupero arriverà in breve tempo. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo sarà possibile far partire dei nuovi progetti.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di mercoledì 29 giugno sarà caratterizzata da opportunità a livello amoroso, soprattutto per i single del segno.

Nel lavoro in arrivo delle conferme, sarà possibile pensare a nuove opportunità.

Gemelli: in campo amoroso è un momento di ripresa, in particolare per le coppie che negli ultimi tempi si sono sentite distanti. Nel lavoro è possibile del nervosismo, cercate di gestirlo al meglio possibile.

Cancro: vi è una situazione di recupero a livello salutare. Con la luna nel segno vi sentite più passionali e ci sono possibilità di fare delle conoscenze. In ambito lavorativo cercate di mantenere il giusto equilibrio a livello economico.

Leone: in amore non mancano le opportunità in questo periodo estivo, sarà possibile infatti fare degli incontri. In ambito professionale il motivo soddisfazione, in particolare nei progetti iniziati negli ultimi tempi.

Vergine: per il sesto segno zodiacale il mese si concluderà con maggior forza rispetto alle settimane precedenti. Attenzione alle polemiche in ambito amoroso. Cercate di sfruttare al meglio le occasioni professionali.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: possibili difficoltà a livello lavorativo, sarà meglio cercare delle soluzioni a delle problematiche che di recente che hanno creato del disagio.

Siate prudenti anche in amore, in particolare le coppie che negli ultimi tempi hanno vissuto delle difficoltà.

Scorpione: possibile stanchezza e agitazione in questa giornata, ma con la luna favorevole potrete sfruttare dei bei momenti in amore. Cercate di organizzare al meglio le situazioni professionali.

Sagittario: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata di mercoledì 29 giugno sarà caratterizzata da novità in particolare per l'ambito amoroso.

Con Giove favorevole migliorano le situazioni che riguardano il lato professionale.

Capricorno: possibili polemiche in amore, alcune questioni potrebbero rivelarsi più complesse a causa della stanchezza. Nel lavoro non sarà semplice gestire una nuova situazione.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale sono belle le emozioni che si vivranno in questo periodo, sono favoriti anche gli incontri. In ambito lavorativo sono possibili delle dispute da risolvere.

Pesci: situazione di miglioramento. In amore sono favoriti gli incontri, mentre per quel che riguarda il lato professionale in questa giornata potrebbero esserci dei cambiamenti.