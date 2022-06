L'Oroscopo di mercoledì 29 giugno descrive una giornata ricca di sorprese. Le previsioni astrologiche si concentrano su aspetti fondamentali della vita dei segni zodiacali, come l'amore, il lavoro e la socialità. Ci sarà chi vorrà rimanere fedele ai propri valori e chi si adatterà al contesto circostante.

Nel dettaglio Capricorno, Ariete e Sagittario si posizioneranno nei primi posti della classifica, mentre Cancro, Vergine e Toro vivranno un nuovo inizio. Scorpione, Acquario e Gemelli scenderanno a compromessi, al contrario di Leone, Pesci e Bilancia che si faranno travolgere dalla rabbia.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 29 giugno con voti e conseguente classifica.

Previsioni astrologiche di mercoledì 29 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete molto legati ai vostri valori. Rispetterete le idee degli altri, senza mettere bocca sulle loro parole. Preferirete concentrarvi su voi stessi e pianificare gli obiettivi futuri. Anche se non ci saranno novità in ambito sentimentale, il lavoro vi sorprenderà. Le vostre performance, infatti, saranno decisamente superiori alla norma. Voto 9.

Toro: non vi farà bene mettere troppa carne al fuoco. Avrete bisogno di focalizzare le vostre priorità per andare avanti. Le risorse personali, infatti, potrebbero non bastare per fare fronte ai progetti.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di non temere il confronto con gli altri. Alcune persone infatti, con le loro parole, potrebbero davvero sorprendervi. Voto 7.

Gemelli: lo stress vi spingerà a prendere delle decisioni poco in linea con la vostra personalità. Non ascolterete i consigli altrui, perché avrete paura di prendere la direzione sbagliata.

Gli errori, per fortuna, si trasformeranno in insegnamenti importanti. Grazie a questa giornata avrete modo di scoprire nuovi aspetti del vostro carattere. Voto 5.5.

Cancro: prenderete le distanze dalla routine quotidiana. Svolgere sempre le stesse mansioni, infatti, non vi sarà di alcuno stimolo. Userete le vostre risorse per dare vita a idee originali.

Gli amici e la famiglia accoglieranno con gioia la vostra intraprendenza. Inoltre questo vi consentirà di muovervi anche con più sicurezza sul posto di lavoro. Voto 8.

Oroscopo e classifica del giorno del 29 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: non avrete alcun controllo sulle vostre emozioni. Perderete facilmente la pazienza, anche per le cose più banali. Per il momento non riuscirete a sfogarvi con gli altri. Avrete molto da raccontare, ma le circostanze ve lo impediranno. Le previsioni astrologiche vi consigliano di gettarvi a capofitto in uno dei vostri hobby preferiti. Voto 5.

Vergine: relegherete in un angolo le sofferenze del passato. Distoglierete l'attenzione da ciò che vi ha fatto male, perché capirete di non poter continuare a tormentarvi.

Per fortuna avrete tante cose belle su cui concentrarvi. Il partner sarà molto dolce e romantico nei vostri confronti. Inoltre, gli amici si dimostreranno pronti ad ascoltarvi. Voto 7.5.

Bilancia: adotterete un atteggiamento poco comprensibile agli occhi degli altri. Modificherete aspetti essenziali della vostra personalità, solo per porre rimedio ad alcune situazioni. Gli amici e il partner vi consiglieranno di cambiare strada, perché non sarà quella giusta. Verso le ultime ore della giornata un bagliore di luce illuminerà il vostro umore. Voto 4.

Scorpione: la paura di non riuscire a raggiungere i vostri desideri sarà più forte di qualsiasi altra cosa. Deciderete di fare una scelta, anche se le opzioni non vi convinceranno completamente.

Le previsioni astrologiche del giorno vi suggeriscono di provare a prendervi del tempo per riflettere. La soluzione giusta sarà dietro l'angolo. Voto 6.5.

Previsioni zodiacali e voti del 29 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non avrete paura di rapportarvi con contesti diversi, anzi accoglierete con gioia le novità. Sarete pronti a interagire con persone sconosciute e a stabilire dei legami. Non perderete la vostra razionalità, ma proverete a liberarvi di abitudini troppo rigide. Questo vi sarà di grande aiuto in amicizia e soprattutto in amore. Voto 8.5.

Capricorno: sarà una giornata sorprendente sotto diversi punti di vista. Vi distinguerete sul posto di lavoro, senza mettere in ombra i vostri colleghi.

Saprete gestire tutte le situazioni, anche quelle più complesse. Con il partner vivrete tante emozioni speciali. La sua presenza vi aiuterà a osservare il mondo da un'altra prospettiva. Voto 9.5.

Acquario: sarete un po' giù di tono. Le difficoltà del giorno, però, non vi fermeranno. Seppur con qualche dubbio andrete avanti per la vostra strada. Vi renderete conto di essere circondati da persone che vi vogliono molto bene. La loro presenza vi aiuterà a liberarvi dei pensieri oppressivi. Il lavoro procederà tra alti e bassi, ma otterrete anche dei piccoli riconoscimenti. Voto 6.

Pesci: la giornata vi metterà duramente alla prova. Non sarete soddisfatti del vostro lavoro, perché ci saranno delle situazioni che libereranno le vostre emozioni più negative. Il rapporto con i colleghi sarà molto difficile da portare avanti. Anche se non avrete il coraggio di rivelarlo, le loro parole vi feriranno. Il partner si rivelerà un confidente attento. Voto 4.5.