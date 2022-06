Prosegue l'ultima settimana del mese di giugno 2022. Approfondiamo come andranno le cose sul piano astrologico martedì 28 giugno con l'Oroscopo e le stelle dall'ariete ai pesci.

La prima sestina

Ariete: sono possibili discussioni in ambito sentimentale e questo potrebbe rendervi agitati. A livello lavorativo sarete chiamati a fare delle scelte, non spaventatevi di fronte ai cambiamenti.

Toro: giornata di nervosismo, anche se nel lavoro potrete fare dei passi avanti importanti, dovrete però cogliere le occasioni. In ambito sentimentale il mese si conclude in modo interessante, potrebbero esserci delle opportunità.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di martedì 28 giugno sarà caratterizzata da una bella situazione astrologica, in particolare per l'amore. Nelle coppie ci sarà maggiore comprensione rispetto alle settimane precedenti. In ambito lavorativo non scoraggiatevi se alcune cose non vanno come avevate previsto.

Cancro: in ambito sentimentale - con la Luna nel segno - potrete vivere delle belle emozioni in questo periodo, cercate però di non agitare troppo le acque. Possibili discussioni riguardano invece il naso professionale.

Leone: favoriti gli incontri di lavoro in questa giornata, potreste anche avere delle buone idee da sfruttare per nuovi progetti. In amore credete nelle vostre capacità e potrete avvicinare le persone che amate.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata di martedì 28 giugno sarà caratterizzata da occasioni a livello lavorativo, vi sentite più forti. Per quel che riguarda l'amore sarà meglio evitare polemiche.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: è possibile un po' di ansia a livello sentimentale, poiché qualcosa non va come vorreste.

Nel lavoro attenzione alle decisioni che prendete, potrebbero risultare definitive.

Scorpione: è un momento di recupero a livello salutare. In amore una situazione può aiutare a capire in quale direzione andare, non manca una buona energia. Nel lavoro vi sono soluzioni in arrivo.

Sagittario: è un periodo polemico per il segno, cercate di gestire meglio i rapporti amorosi.

A livello lavorativo concentratevi su ciò che andrebbe migliorato.

Capricorno: giornata di ripresa in particolare a livello salutare. Nel lavoro sarà meglio mantenere la calma, per quel che riguarda l'ambito sentimentale occorre fare attenzione alle discussioni.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale è un momento interessante per l'amore, i single potrebbero pensare a un nuovo rapporto. Nel lavoro ci sono novità in arrivo.

Pesci: è un momento di recupero, nel lavoro è possibile pensare a nuovi progetti fruttuosi. Per quel che riguarda l'amore, le coppie nate da tempo possono pensare al futuro con ottimismo.