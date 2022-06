La prima settimana del mese di giugno 2022 volge al termine. Vediamo quali sono le indicazioni che giungono dalle stelle e dall'oroscopo di domenica 5 per tutti i segni zodiacali.

Ariete: in amore potrebbero esserci dei momenti di difficoltà, soprattutto per le coppie che già hanno avuto dei problemi in passato. Fareste bene a tenere alta la guardia. Evitate di rischiare sul posto di lavoro, anche se Giove nel segno potrebbe essere foriero di eventi importanti.

Toro: giornata non esaltante per i sentimenti a causa della Luna in opposizione. Fate attenzione alle polemiche.

Nel lavoro, nonostante una fase di stasi, è giunto il momento di ripartire e di attendere novità rilevanti.

Gemelli: una domenica impegnativa per la vita sentimentale. Ad ogni modo, il periodo è favorevole alla nascita di nuove storie. State recuperando un importante rapporto con un collega di lavoro, ma non trascurate eventuali dubbi.

Cancro: domenica 5 giugno favorevole ai sentimenti, aspettatevi una buona notizia. A livello lavorativo, qualcuno potrebbe mettersi contro di voi.

Leone: il cielo e la Luna sono dalla vostra parte in amore. Se c'è stato un periodo di nervosismo col partner, questo è il momento giusto per metterselo alle spalle. Nel lavoro meglio evitare gli azzardi e non lasciarsi condizionare da eventuali difficoltà.

Avrete modo di ripartire al meglio con l'inizio della nuova settimana.

Vergine: in amore date più tempo al partner, anche perché ultimamente siete stati poco presenti nel rapporto di coppia. Nel lavoro sarà meglio mantenere tutto sotto controllo, soprattutto le questioni economiche.

Bilancia: in merito alla sfera amorosa, per le coppie che hanno vissuto delle incomprensioni sarebbe meglio cominciare a cambiare rotta.

I sentimenti non vanno trascurati. Nel lavoro potreste accusare qualche pausa di troppo.

Scorpione: giornata agitata in amore per i nativi del segno. Probabilmente sarete chiamati a recuperare un rapporto in leggera crisi. Nel lavoro, Saturno in opposizione vi rende nervosi.

Sagittario: la Luna porta brio in amore, ma cercate di fare attenzione a qualche momento che potrebbe risultare stancante.

Nel lavoro vi sentirete particolarmente forti e vincenti.

Capricorno: vorreste fare qualcosa di nuovo col partner, ma dovrete armarvi di pazienza perché non sarà ancora il momento giusto. Sul lavoro non tutto sta andando come vorreste e qualcuno vorrebbe cambiare modus operandi.

Acquario: se venite da una storia d'amore difficile, domenica 5 giugno potreste essere particolarmente nervosi. Avrete tanti dubbi. Le emozioni vi aiuteranno sul lavoro e vi permetteranno di raggiungere traguardi importanti.

Pesci: Venere aiuta la vita sentimentale, segnalata in crescita dalle stelle. Nel lavoro potrete ripartire, ma molto dipenderà dal vostro intuito.