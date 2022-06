Lunedì 6 giugno troveremo sul piano astrale la Luna risiedere sui gradi della Vergine, mentre il Sole sosterà nel segno dei Gemelli. Mercurio, il Nodo Nord, Urano e Venere, intanto, stazioneranno nell'orbita del Toro, così come Giove assieme a Marte transiteranno in Ariete. Nettuno, infine, resterà stabile in Pesci come Saturno permarrà in Acquario e Plutone continuerà la sosta in Capricorno. Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Pesci, meno roseo per Sagittario e Acquario.

Sul podio

1° posto Toro: persuasivi. La qualità caratteriale che potrebbero sfoggiare con maggiore evidenza i nati Toro in questo lunedì sarà la capacità di persuasione, la quale risulterà particolarmente utile ai liberi professionisti del segno per allargare la cerchia clientelare.

2° posto Pesci: amore top. Il dodicesimo segno zodiacale, in particolar modo i primi due decani, parranno non avere occhi che per la dolce metà in queste ventiquattro ore primaverili, riempiendo la stessa di attenzioni e cercando in ogni modo di soddisfarne i desideri.

3° posto Leone: risalita finanziaria. In questa giornata i felini avranno buone chance, dopo un maggio dispendioso, di riprendere in mano le redini delle loro finanze, o perlomeno notare un lieve innalzamento delle stesse, anche se il terzetto Urano-Saturno-Venere suggerirà loro di evitare di darsi alle spese pazze.

I mezzani

4° posto Gemelli: incastri rassicuranti. Alla stregua del celeberrimo Tetris, nella giornata in questione i nati Gemelli sembreranno constatare come tutti, o quasi, i tasselli esistenziali in bilico tenderanno a trovare da soli la loro ubicazione.

5° posto Bilancia: focus sul perdono. La terza decade di casa Bilancia, nel corso di questo giorno di giugno, sarà, c'è da scommetterci, invogliata dai Luminari e dallo Stellium in Toro a seppellire l'ascia di guerra e a lanciarsi in un discorso chiarificatore con una persona cara, allo scopo di perdonare quest'ultima.

6° posto Capricorno: assetti mutati.

Lo spirito di adattamento solitamente non rientra tra le peculiarità cardine del corredo astrologico del terzo segno di Terra ma, durante questo lunedì, i nativi farebbero bene a mettere in campo maggiore flessibilità così da adattarsi con semplicità a nuovi assetti professionali ai quali si rapporteranno.

7° posto Vergine: spiragli.

La situazione lavorativa del segno, eccezion fatta per coloro che sono nati i primissimi giorni, non sarà probabilmente tra le più entusiasmanti e la voglia di virare verso nuovi lidi, già insita nei nativi da mesi, parrà farsi sempre più forte. La differenza rispetto alle scorse giornate, però, riguarderà uno o più possibili spiragli professionali che i nativi scorgeranno in lontananza, sebbene non ci saranno ancora i margini per cogliere al volo tali occasioni.

8° posto Ariete: dubbi economici. La grinta e lo spirito d'iniziativa non dovrebbero mancare questo lunedì in casa Ariete ma, con ogni probabilità, a venir meno sarà la serenità con la quale i nativi affronteranno le loro questioni economiche.

Che si tratti della paghetta ricevuta da un genitore, dello stipendio o di un rimborso spese, il segno di Fuoco parrà pensare sovente di meritare qualche soldino in più.

9° posto Scorpione: trascinati dagli eventi. D'accordo che il parterre astrale non sarà dei più concilianti nella giornata inaugurale della settimana per il segno Fisso, ma quest'ultimo sarà indotto dalla Luna amica e dalla retrogradazione del pianeta nano a farsi trascinare dagli eventi senza porre alcuna resistenza. Così facendo, difatti, limiterà eventuali errori pratici e/o strafalcioni dialettici.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: mancanza di appoggi. Ciò che potrebbe mancare agli arcieri in questo giorno d'inizio mese sarà il sostegno morale da parte degli affetti più cari, partner in primis.

I nativi, infatti, cercheranno invano di far capire alla dolce metà di aver bisogno del suo appoggio ma il partner farà orecchie da mercante, forse per vendicarsi delle poche attenzioni ricevute nelle ultime settimane.

11° posto Acquario: impositivi. Il quarto segno Fisso, nel corso del lunedì, avrà buone possibilità di mettere in campo un controproducente mood impositivo nella cerchia lavorativa e ciò, com'è lecito attendersi, non farà altro che far arricciare il naso ai più.

12° posto Cancro: vecchie dinamiche. Il Luminare giallo in undicesima dimora, sommato a Plutone che camminerà all'indietro nell'amico/nemico Capricorno, potrebbe riaccendere vecchie dinamiche pratiche o lavorative che i nati Cancro saranno costretti ad affrontare e, se possibile, archiviare una volta per tutte.