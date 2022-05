L'Oroscopo da lunedì 6 a domenica 12 giugno segnala l'arrivo di una settimana colma di aspettative per diversi segni dello zodiaco. Archiviato il mese di maggio, che non per tutti si è rivelato positivo e propizio, giugno avanza galoppante portando con sé una ventata di freschezza e novità. I segni d'Acqua saranno in gran recupero anche perché giugno inizia e finisce con la Luna in Cancro. Ogni situazione sarà più chiara, poiché i dubbi potranno essere spazzati via dai transiti planetari. La fortuna busserà alle porte dei segni d'Aria, che dovranno partire all'attacco e sfruttare gli attimi di ispirazione.

C'è, però, chi dovrà tenere gli occhi bene aperti perché gli ostacoli saranno in agguato. Vediamo nello specifico cosa hanno in serbo gli astri sia per il vostro segno che per il vostro ascendente.

Oroscopo settimanale da Ariete a Cancro

Ariete - Dopo un periodo di alti e bassi, in settimana avrete molto da fare e da sopportare. Ultimamente correte alla rinfusa e non avete avuto molto tempo per voi stessi. Sarà importante, nei prossimi giorni, fermarsi a riflettere e a fare piazza pulita di tutte le situazioni che non funzionano più. Riordinare la casa potrà avere effetti positivi anche sulla mente. Certe giornate saranno tese e andranno prese con le presine perché il rischio di scottarsi sarà elevato.

In campo sentimentale, i single dovrebbero essere se stessi e non cercare di piacere a tutti i costi. Soldi in uscita, attenzione!

Toro - A giugno avrete a che fare con un importantissimo mese di revisione. Potreste ripensare a un vecchio amore, finito per colpa vostra o per via dell'intromissione di una certa persona. Potreste rivedere l'ex e riprovare dei sentimenti ancora più profondi.

Chi è in una relazione stabile, sembrerebbe nutrire dei ripensamenti ma forse si tratta soltanto di una noia passeggera. Evitate tradimenti e mettete le cose bene in chiaro. Chi ha dei figli o dei nipoti piccoli, avrà a che fare con un certo evento che li riguarda. Professione sottotono. Tasse da pagare!

Gemelli - Settimana piena di cose da fare, sarete chiamati a compiere un azione importante.

Chi è in pensione potrebbe al più presto rientrare in pista. Un figlio o un nipote avanzerà una richiesta importante. Con il vostro carattere sarà più facile allacciare nuove amicizie e fare incontri sentimentalmente importanti. Occhio all'alimentazione, non eccedete con i cibi spazzatura e gli alcolici. Prevenire è sempre meglio che curare, per cui sarà meglio smettere con i vizi nocivi e intraprendere abitudini più salutari. Progetti di coppia che prenderanno il volo. Soldi in entrata ma anche in uscita.

Cancro - Siete un segno pieno di spirito e buona volontà. Detestate il disordine e la mancanza di igiene. Ed ecco che in settimana avrete modo di riorganizzare gli spazi che vi circondano e rimettere tutto in ordine.

Possibili cambiamenti anche nella professione, specie se siete dei liberi professionisti e faticate a sbarcare il lunario. Sarà bene dedicare anche una sola mezz'ora al giorno ai vostri nuovi progetti che in futuro potrebbero sistemarvi le finanze e farvi vivere la vita che desiderate. Siete troppo indaffarati: delegate! Giugno promette molto bene, ma attenzione alla salute e a non fare le ore piccole.

Previsioni astrologiche della settimana al 12 giugno, dal Leone allo Scorpione

Leone - Questa parte di giugno spazzerà via dubbi e rancori. Non è facile affrontare la vita con ottimismo, ma dovrete sforzarvi di vedere il bicchiere mezzo pieno. Magari la prima parte della settimana potrebbe darvi qualche grattacapo di troppo, ma con pazienza e buona volontà riuscirete a superare tutto alla grande.

Qualcuno potrebbe complimentarsi con voi. Attenzione a non esporvi a temperature eccessive e ai colpi di calore. Idratatevi a sufficienza e dormite di più. Chi ha problemi a sbarcare il lunario potrebbe scovare una soluzione migliore che permetterà di abbattere ulteriormente i costi.

Vergine - Sarà bene non strafare in questa rovente settimana. Qualche nativo della Vergine avrà modo di godersi una pausa al mare o in una località turistica. Dopo un periodo stressante e florido di problematiche, vi sarà offerta l'occasione di fare una pausa. Faccende domestiche e familiari da non prendere sottogamba. In alcune serate la stanchezza prenderà il sopravvento. Con il partner sarà bene scendere a compromessi e smetterla di criticare.

Appuntamenti bollenti per i single. Nel weekend potreste aver voglia di una bella pizza in buona compagnia. Malessere generale.

Bilancia - Ultimamente state vivendo una vita carica di entusiasmo e impegni. In amore le cose procederanno, ma in settimana sarà bene anticipare i bisogni del partner perché potrebbe avere qualche problema. Chi è single sentirà la mancanza di un ex o di qualcuno da amare. Avete esigenze sentimentali troppo eccessive, forse dovreste rivalutare i vostri interessi. Spazio al lavoro che ultimamente risulta 'flop'. Troppe uscite e poche entrate rischiano di abbattervi il morale. Staccate la spina, magari nel weekend, e cercate di non pensare a niente. Insonnia.

Scorpione - Arriva una settimana piena di fortuna e sorrisi.

Chi è single potrà accettare degli inviti oppure invaghirsi di qualcuno/a al primo sguardo. Sarete impegnati sia dentro che fuori casa, ma c'è chi avrà modo di partire per una piccola vacanza. Il rapporto di coppia si consoliderà e risulteranno favoriti i nuovi progetti. I cuori solitari dovranno cercare di cambiare tattica e non essere invadenti altrimenti si rischierà di far scappare il potenziale partner. Forma mentale e fisica molto buona, per cui approfittatene per dare maggiore sprint al vostro lavoro o per cercare un impiego anche a part-time. Secondo l'oroscopo del mese di giugno potreste avere un nuovo inizio.

L'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Settimana in cui sarà alta la voglia di fare dei cambiamenti all'interno della sfera personale e lavorativa.

Si può dire che non siete le stesse persone di un tempo. Delle situazioni vi hanno portato a prendere dei percorsi che nemmeno avrete sognato di percorrere anni fa. Per tale ragione in queste giornate potreste mostrarvi più diffidenti circa una nuova conoscenza. Cercate di allargare la mente e di non farvi bloccare dalla paura o dall'apparenza. La routine vi fa sentire al sicuro ma ogni tanto sarà bene spezzarla facendo qualcosa di insolito. Bevete più acqua e nutritevi meglio del consueto.

Capricorno - Vivete la vita a modo vostro e fate bene. In settimana potreste dover uscire fuori casa per prendere parte a un evento sociale o famigliare che vi porterà a interagire con gli altri. Chi ha chiuso una relazione da qualche mese, ancora non si sente pronto ad aprire il cuore.

Prendetevi tutto il tempo necessario e non lasciatevi condizionare dalle considerazioni altrui. Programmate le vacanze estive, se ne avete occasione. Qualche Capricorno nutre dei forti rimpianti per via di alcune scelte di vita fatte un bel po' di tempo fa: come potete riparare? Serate serene e in compagnia di un buon libro o di un'emozionante serie tv.

Acquario - I soldi vanno e vengono, ma questa situazione economica non vi sta facendo stare bene. Aspettatevi una settimana in cui potreste dover accogliere nuove responsabilità o affrontare delle perdite. Forse avete perso un riferimento o una persona cara sta vivendo un brutto momento. Cercate di non trascurare il fisico e la mente. Tenetevi in esercizio con tante letture, giochi e dialoghi.

Uscite di più anche se forse siete a corto di denaro. Delle soluzioni in più arriveranno entro fine settimana. Estate di eventi, presto dimenticherete le vostre paturnie mentali e vi divertirete!

Pesci - Settimana che procederà alla grandissima per tutti i Pesci intraprendenti. Coloro che, invece, procrastinano oppure pensando sempre che il peggio non ha fine, vivranno maggiori rallentamenti. Cercate di essere più proattivi e leggete di più. Ultimamente andate a dormire troppo tardi e ciò non fa bene alla salute. Possibile malessere fisico, ma niente di grave. Una persona del Cancro vi starà accanto e vi fornirà tutto il supporto possibile. In amore potrete vivere un'emozione in più, per cui lasciatevi andare e non vivete sempre con il freno a mano tirato. Professione che procede, tuttavia ci saranno delle tasse da sostenere. Spese domestiche, figli/nipoti pasticcioni.