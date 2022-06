Per il mese di luglio 2022, l’Oroscopo dell’amore sarà incentrato prevalentemente sul segno del Gemelli grazie alla presenza di Venere in questa costellazione, ma ci saranno anche altri pianeti di elementi diversi che saranno comunque tra i favoriti sul piano sentimentale, a cominciare dal segno del Toro e dal segno dell’Ariete.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per l’amore di luglio 2022.

L’oroscopo di luglio: Capricorno emozionato

1° Gemelli: la presenza di Venere nella vostra costellazione potrebbe essere un segnale di rivoluzione amorosa, di creatività in ambito passionale e di una decisione che potrebbe cambiare in meglio la vostra vita.

Che sia una convivenza o un matrimonio, quello che avrete in serbo per questo mese sarà esclusivamente orientato verso il meglio, sia per voi stessi che per chi vi circonda.

2° Toro: la posizione di Giove favorevole alla costellazione dei Pesci in questo periodo potrebbe essere molto ottimale se avete voglia di fare nuove conoscenze ma soprattutto se vorrete fare breccia nel cuore della persona amata. Gli incontri davvero fortunati potrebbero portarvi ad una armonia senza pari, in grado sia di regalarvi esperienze straordinarie che lasciarvi alle spalle situazioni spiacevoli.

3° Ariete: questo mese di luglio 2022 vedrà aprirsi davanti uno scenario fatto di grande intesa amorosa e di una comunicazione molto produttiva che vi metterà d’accordo su moltissimi aspetti, soprattutto se siete in procinto di andare a vivere insieme.

La dimensione domestica e l’affinità che incrocerete fra le due parti inizierà una collaborazione che probabilmente vi allieterà a lungo termine, secondo l’oroscopo. Sarete dotati di un grande carisma che avvicinerà molte persone, anche coloro che vogliono semplicemente fare amicizia.

4° Capricorno: ci saranno problematiche relazionali con il partner, con la famiglia e con le amicizie che finalmente si appianeranno e, nella maggior parte dei casi, miglioreranno in modo più o meno definitivo.

Vi sentirete carichi di iniziative che potrebbero essere molto emozionanti e divertenti per molte delle persone che vi conoscono.

Amicizie per Scorpione

5° Scorpione: avrete molta voglia di fare amicizie che sappiano essere innanzitutto rispettosi con voi e che potrebbero anche darvi il loro aiuto nei momenti di difficoltà, cosa che saprete perfettamente ricambiare.

Punterete molto di più sulla lealtà rispetto all’amicizia e all’amore in sé, perché concepirete i primi come la chiave che saprà davvero aprire il vostro cuore.

6° Cancro: avrete una combinazione che potrebbe portarvi ad incontri molto importanti nella vostra vita e non necessariamente di stampo amoroso. Sarete ottimisti grazie al Sole e determinati dal punto di vista comunicativo grazie a Mercurio. Svilupperete un senso di empatia che sorvolerà anche su qualche dispetto ricevuto in passato, purché non sia stato qualcosa di troppo negativo. La famiglia sarà il fulcro su cui ruoteranno le vostre decisioni più importanti.

7° Pesci: prendervi cura delle vostre priorità sicuramente sarà più importante dei sentimenti in questo momento, però parte di questi impegni saranno anche indirizzati verso il benessere anche delle persone care.

Fare attività fisica con le amicizie vi aiuterà in modo considerevole a stringerne di nuove, altrettanto stimolanti per la vostra mente e per avventurarvi in qualche situazione diversa e appagante.

8° Leone: sarete abbastanza calorosi, relativamente parlando, ma non avrete molto interesse nell’impegnarvi sul piano amoroso. Piuttosto avrete una ricettività molto forte nei confronti delle amicizie e della famiglia di origine, avrete molta più disponibilità al dialogo ma soprattutto all’ascolto di coloro che si confideranno con voi grazie alla vostra spiccata creatività nel trovare soluzioni soddisfacenti. Sarete degli ottimi amici.

Bilancia all’aria aperta

9° Bilancia: più che sugli altri, concentrerete l’amore nei confronti di voi stessi.

Prendervi cura di voi stessi in primi e poi sbilanciarvi verso gli altri sarà un modo per riflettere su qualche decisione da prendere in amore che non sempre con voi si è dimostrato facile. Stare di più all’aria aperta stimolerà i vostri sentimenti e le vostre emozioni più recondite.

10° Acquario: sul piano amoroso qualcosa potrebbe non quadrare, dunque potrebbero nascere delle situazioni che presuppongono una separazione. Le vicende affettive in generale potrebbero perdere di intesa, però in ambito familiare non ci saranno situazioni troppo negative da affrontare. Gli incontri in questo momento potrebbero calare sensibilmente, soprattutto se avrete impegni di altra natura.

11° Sagittario: essere testardi in questo momento significherà perdere una persona che in tempi migliori vi è stata molto amica.

Dovrete avviare una riflessione profonda e a dare una impressione agli altri che sia innanzitutto produttiva dal punto di vista emozionale sentimentale. Essere pignoli in questo momento non sarà affatto indicato, perché potreste non apparire molto simpatici.

12° Vergine: tenderete a rimanere soli dal punto di vista sentimentale e a isolarvi rimanendo lontani dalle amicizie. Questo periodo sarà focalizzato su altro, soprattutto sul vostro senso di razionalità che ora potrebbe essere molto più spiccato rispetto ai mesi precedenti. Troverete però maggiore affinità con qualche parente che non vedete da tanto e con il quale adesso potreste trascorrere molto tempo.