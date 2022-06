L'oroscopo di venerdì 17 giugno prevede un Gemelli molto affidabile sul posto di lavoro, e un po’ anche in amore, mentre ci sarà voglia di rinnovamento per i nativi Bilancia. Marte esalterà i nativi Ariete, regalando loro tante energie da sfruttare al meglio, mentre Pesci avrà occhi solo per il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 17 giugno 2022.

Previsioni oroscopo venerdì 17 giugno 2022 segno per segno

Ariete: vita sentimentale migliore per voi nativi del segno a partire da questa giornata. La Luna vi sorriderà dal segno dell'Acquario e, single oppure no, qualcosa bollirà in pentola, e non vedrete l'ora di riuscire a realizzarla.

Sul fronte lavorativo Marte vi esalterà con i vostri progetti riempiendovi di energie, e con Giove e Mercurio favorevoli, saprete svolgere alla perfezione i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna arriverà nel segno dell'Acquario in questa giornata, dunque sarà in una posizione scomoda per voi. Sul fronte sentimentale avrete ancora Venere in buon aspetto e, single oppure no, con un po’ di maturità e romanticismo, potrete vivere una giornata serena con il partner. Nel lavoro questo cielo non v'influenzerà più di tanto, ciò nonostante in questa giornata sarete propensi a pianificare per bene i vostri progetti futuri. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali assolutamente convincenti per voi nativi del segno.

Godrete di un cielo eccellente, soprattutto in ambito lavorativo, che vi permetterà di centrare appieno il successo che meritate. Per quanto riguarda i sentimenti poi, la Luna sarà in trigono dal segno dell'Acquario. Single oppure no dunque datevi da fare per rendere felice la persona che amate. Voto - 9️⃣

Cancro: le emozioni torneranno a galla ora che la Luna non sarà più sfavorevole, lasciando campo libero a Venere.

La vostra relazione di coppia dunque prenderà la giusta direzione, e in caso di malintesi, mostrate tutta la vostra maturità per risolvere le cose, senza lasciarvi sfuggire la situazione di mano. Nel lavoro fortunatamente la mole di incarichi da svolgere sarà minore, ma questo non vorrà che le cose miglioreranno. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che si complicherà ulteriormente per voi nativi del segno.

La Luna sarà in opposizione, e Venere in quadratura non vi lascerà via di scampo. Dovrete rivedere alcune parti fondamentali della vostra relazione di coppia, perché così sarà difficile andare avanti. Un po’ meglio nel lavoro, anche se siete ancora alla ricerca di nuovi progetti che possano migliorare la vostra posizione. Voto - 6️⃣

Vergine: essere estremamente esigenti quando le cose al lavoro non vanno benissimo non sarà possibile. Secondo l'oroscopo, meglio neanche non rimandare alcuni dettagli a dopo. Per quanto riguarda i sentimenti, questa giornata sarà più che valida per voi e per il partner grazie soprattutto a Venere in trigono dal segno amico del Toro. Se siete single potreste avere molto da condividere con la persona che vi piace.

Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata convincente per voi dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, sarà molto bello per voi poter trascorrere del tempo con i vostri amici e con il partner e divertirsi insieme, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale Mercurio vi darà manforte, ma con Marte e Giove opposti non siate troppo ambiziosi. Voto - 7️⃣

Scorpione: vita di coppia poco soddisfacente secondo l'oroscopo. In amore dovrete fare i conti con la Luna e Venere negativi, che vi metteranno alle strette con il partner o con la persona che vi piace se siete single. In ogni caso, non fatevi prendere dalla situazione. Sul posto di lavoro raggiungere discreti risultati ma nulla di più considerato che questo cielo non avrà molto da offrirvi.

Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo sereno per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. La Luna sarà dalla vostra parte, e vi permetterà di prendere le giuste decisioni insieme al partner. I cuori solitari saranno piuttosto amichevoli. Per quanto riguarda il lavoro avrete qualche buona idea grazie a Giove e Marte, e con un po’ di fortuna e impegno, potreste raggiungere i risultati sperati. Voto - 8️⃣

Capricorno: cielo piacevole sul fronte amoroso per voi. Single oppure no, vi sentirete piuttosto in sintonia con la persona che vi piace, e con un po’ di fortuna potreste dare vita a un rapporto solido e affiatato. Sul fronte lavorativo alcuni progetti stanno distruggendo il vostro entusiasmo, colpa anche di Marte e Giove in quadratura.

Voto - 7️⃣

Acquario: una meravigliosa Luna si affaccerà al vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 17 giugno. Ciò nonostante Venere sarà ancora in quadratura, e continuerà a mettervi in difficoltà in amore. L'astro argenteo però, porterà abbastanza fiducia in voi e vi renderà più comprensivi nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro invece riuscirete a essere professionali e raggiungere senza difficoltà i risultati sperati. Voto - 8️⃣

Pesci: con Venere in sestile dal segno del Toro, in questa giornata avrete occhi solo per il partner, regalandovi così momenti d'oro. Se siete single chi vuole tenervi stretti farà di tutto per voi. Starà a voi però scegliere se accettare la cosa oppure no. Sul fronte lavorativo vi darete da fare per svolgere al meglio i vostri progetti, ma attenzione a questo cielo difficile da gestire. Voto - 8️⃣