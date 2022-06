L'oroscopo di domenica 26 giugno sarà caratterizzato da varie sorprese: i nati di vari segni, secondo le previsioni astrologiche, saranno totalmente presi dal partner; altri non potranno fare a meno di pensare al futuro. Bilancia, Scorpione e Pesci saranno travolti dal fuoco della passione, mentre Leone, Capricorno e Acquario appariranno molto socievoli. Vergine, Cancro e Sagittario dovranno lavorare sulla loro autostima, al contrario di Ariete, Gemelli e Toro che si sentiranno giù di tono. Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 26 giugno.

Previsioni astrologiche di domenica 26 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il caldo avrà la meglio su di voi. Vi sentirete stanchi e incapaci di portare a termine le mansioni del giorno. Questo potrebbe avere degli effetti negativi sulla vostra tabella di marcia. Tirare troppo la corda, però, non farà altro che peggiorare le cose. Un po' di riposo potrebbe fare davvero la differenza: corpo e mente ne gioveranno. Voto 5.

Toro: le stelle saranno ancora poco gentili nei vostri confronti. Inizierete a pensare di essere finiti in un vortice senza via di uscita. Per fortuna, non sarà così. A breve, la ruota del fato tornerà a girare. Per il momento, però, sarà importante non abbattervi e ritagliarvi il giusto spazio.

L'amore e i progetti per il futuro passeranno in secondo piano. Voto 4.

Gemelli: avrete bisogno di nuovi stimoli. La monotonia quotidianità, infatti, non farà altro che aggravare il vostro stato di apatia. Non avrete voglia di dedicarvi a nulla. Preferirete rilassarvi davanti a un bel film e a una bevanda fresca. Le persone che vi staranno accanto proveranno a spronarvi, però, le loro parole non sortiranno l'effetto desiderato.

Voto 4.5.

Cancro: avrete paura di non riuscire a conquistare la persona amata. Il vostro istinto vi suggerirà di compiere la prima mossa, però, a livello razionale, non vi sentirete ancora pronti. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non abbandonare il vostro sogno d'amore. La cosa migliore sarà studiare le reazioni del vostro interlocutore.

Voto 6.

Oroscopo e classifica del 26 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: non avrete alcuna voglia di stare da soli. Vivrete a stretto contatto con i vostri amici, senza escludere la possibilità di fare nuove conoscenze. Il vostro ottimismo, immancabilmente, vi aiuterà nell'attirare l'attenzione del prossimo. Gli altri saranno molto incuriositi dal vostro modo di fare. Inoltre, sarete di grande ispirazione per la famiglia. Voto 8.

Vergine: alcune situazioni vi renderanno alquanto titubanti. Vi sentirete insicuri anche dal punto di vista sociale. Farete fatica a esprimere determinate emozioni, ma gli amici e il partner non esiteranno ad aiutarvi. Le loro parole saranno un vero toccasana. Nel giro di poco tempo, recupererete tutta la vostra forza interiore.

Attenzione a scegliere le compagnie giuste. Voto 6.5.

Bilancia: non potrete tenere a freno i vostri sentimenti. Proverete delle emozioni molto intense verso il partner. Vi lascerete andare, dando voce ai vostri pensieri. Questo atteggiamento verrà accolto con entusiasmo dalla persona amata. Insieme potrete pianificare le prossime mosse. L'importante sarà continuare a tenere vivo il legame di coppia. Voto 9.5.

Scorpione: vi sentirete molto legati al partner. Il vostro rapporto raggiungerà nuovi livelli di sintonia. Non discuterete facilmente perché sarete molto abili a trovare un compromesso. Vi rispetterete reciprocamente, cercando di non soffocare le idee dell'altro. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a trasformare i sogni in realtà.

Voto 9.

Previsioni zodiacali e voti del 26 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: anche se l'amore andrà a gonfie vele, non sarete certi di essere abbastanza brillanti per realizzare gli obiettivi prefissati. Vi guarderete attorno con occhio critico, rischiando di sminuire le vostre capacità. Le previsioni astrologiche vi consigliano di puntare sulle vostre risorse, senza dare modo agli altri di ferirvi con le loro parole. Voto 5.5.

Capricorno: vi lascerete alle spalle le manie di grandezza. Sarete intenzionati a costruire rapporti stabili e duraturi. Vi metterete in gioco in nuovi contesti, dando la priorità al vostro vero carattere. Ciò consentirà al prossimo di conoscervi meglio. Il rapporto di coppia procederà serenamente.

Voto 7.5.

Acquario: la vostra priorità sarà quella di rendere felici le persone care. Sarete sempre pronte ad aiutarle, anche a rischio di sacrificare aspetti importanti della vostra quotidianità. Non vi tirerete mai indietro, però, non tutti potrebbero apprezzare il vostro modo di fare. Ci sarà, infatti, chi continuerà a rimproverarvi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non dargli peso. Voto 7.

Pesci: sarete carichi di energie positive. Vi muoverete con sicurezza nell'ambiente sociale perché potrete contare sulla presenza di amici fidati. Inoltre, condividerete momenti emozionanti con il partner. L'assetto astrale accenderà il fuoco della passione. Vi sentirete liberi di essere voi stessi, senza temere di essere giudicati o esclusi. Voto 8.5.