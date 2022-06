L'Oroscopo del giorno è pronto a mettere in chiaro come andrà l'avvio della nuova settimana. In analisi le previsioni zodiacali del 27 giugno 2022, in questo contesto messe in relazione con i simboli astrali della seconda sestina zodiacale. Curiosità e attenzione puntati a questo giro esclusivamente su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: pronti a dare un nome e un volto ai segni più fortunati di lunedì? Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 27 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni e stelline di lunedì 27 giugno

Bilancia: ★★★★. In questo momento, alcune esigenze familiari vi assorbono in pieno. Ma oltre all’aspetto pratico, c’è bisogno anche di una maggiore affettuosità. Qualcuno a voi molto vicino teme di chiedere aiuto, perché vi vede distratti. Dimostrate che non è così. In ambito lavorativo i progressi sono lenti ma costanti, perciò non fatevi prendere dalla fretta o rischiate di commettere inutili passi falsi. Invece c'è da dare maggior fiducia all'amore. Confidate senza timore i crucci alla persona amata, anche perché non siete poi così bravi come pensate a nascondere la verità. Cercate di non giudicare al primo sguardo: non sempre ciò che gli occhi pensano rispecchia la realtà.

Scorpione: ★★★. Inizio settimana non proprio come nelle attese. Vi siete già stancati della solita routine? Forse per voi è tanto semplice uscirne, magari con la lettura di un buon libro o la compagnia di amici disinteressati potreste attenuare l'ansia da cambiamento che alberga in molti di voi. Cogliete al volo un’occasione improvvisa di svago, senza soppesarne ogni dettaglio, come vostro solito.

In amore evitate malintesi, dovuti solo alla vostra insicurezza: date fiducia al destino, senza essere troppo pretenziosi o titubanti. Nel lavoro, date spazio anche ai sogni: non è detto che siano sempre illusori, anzi. Nulla può realizzarsi se non si prova a crederci.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 27 giugno preannuncia una giornata buona, abbastanza stabile ma imperniata totalmente nella solita normalità.

Sul lavoro, non siete i soli a faticare per guadagnarvi la vetta. Guardatevi intorno e scoprirete che c’è qualcuno pronto a tendervi la mano. Se farete leva sullo spirito collaborativo, sarete più contenti voi e renderete felici anche gli altri. Nel frattempo e se ve la sentite, sfoderate pure il vostro savoir-faire, vedrete che riuscirete a convincere anche i colleghi più ritrosi a venire incontro alle vostre richieste. In amore, se siete single, datevi da fare nella scelta delle persone che più v’ispirano simpatia. In arrivo incontri e serate all’insegna del divertimento.

Oroscopo amore e lavoro, l'analisi del 27 giugno

Capricorno: ★★★★★. Giornata ottima, tutta o quasi all'insegna della buona fortuna in ogni campo.

Venere in Gemelli è amica di Giove, pianeta presente nel vostro segno, questo potrebbe regalare delle piacevoli sorprese nel corso della giornata. Avrete modo di conoscere gente valida, trascorrerete gran parte del tempo piacevolmente con gli amici, magari programmando un viaggio o un weekend da fare prossimamente. Nel lavoro, dopo tanta ansia vi accorgerete che la soluzione di un problema stava ad un palmo dal vostro naso: uscirete finalmente dall’impaccio. In amore non vi annoierete di sicuro per la solita routine. La persona amata ce la metterà tutta per attirare la vostra attenzione e ricompattare l’intesa.

Acquario: 'top del giorno'. Luna e Marte a questo giro sono pronti a far volare il vostro Saturno, pianeta di settore.

I suddetti astri vi promettono infatti una giornata molto fortunata, certamente ricca di tanto spirito costruttivo. Dirotterete tanta energia verso nuovi traguardi professionali. Perspicacia e acutezza di giudizio ad alcuni di voi daranno modo di riprendere con entusiasmo gli studi lasciati in sospeso, oppure fare un corso di riqualificazione o aggiornamento. In amore invece, focalizzerete l’attenzione soprattutto su ciò che alimenta l’intesa. Siete single? In un incontro tra amici, potreste incontrare una persona davvero speciale: la riconoscerete nel momento in cui in vostro cuore inizierà a sussultare.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 27 giugno, prevede un avvio di settimana all'altezza dei periodi migliori già vissuti.

Nettuno in ottimo sestile a Plutone darà la possibilità di sistemare alcune questioni in sospeso, magari suggerendo felici intuizioni o favorendo momenti fortunati. Mettete a frutto esperienza e savoir-faire: vedrete spalancarsi davanti a voi possibilità inimmaginabili. Nel lavoro la vostra capacità di trattare con gli altri non passerà inosservata ad un superiore, che vi offrirà occasioni da non lasciarsi sfuggire. In amore giornata intensa, piena di calore e passione. Anche i single vivranno delle suggestioni emotive intense, preludio di un innamoramento che in seguito potrebbe regalare qualcosa di ben più importante.