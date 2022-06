Arriva l'Oroscopo della settimana dal 27 giugno al 3 luglio. Ed anche giugno volge al capolinea, lasciando spazio al settimo mese dell'anno che sarà influenzato da ottimi aspetti astrali. Per quanto riguarda questa settimana, ad incidere nella vita dei vari segni zodiacali saranno il Sole stabile in Cancro e Venere in Gemelli. I giorni più interessanti saranno quelli con la Luna in Cancro, ossia dal 28 al 30 giugno. Occhi puntati su mercoledì 29 dato che si terrà il novilunio. Amore, lavoro, professione, futuro, vita da single e di coppia, soldi, salute, vediamo che cosa aspettarci in questa scoppiettante settimana di fine giugno.

Oroscopo settimana 27 giugno - 3 luglio 2022: previsioni dall'Ariete al Cancro

Ariete - Settimana insidiosa in cui tenere gli occhi bene aperti ed evitare ogni piccola polemica. Non date addito ai pettegolezzi e alle provocazioni, piuttosto concentratevi su quelle che dovrebbero essere le vostre priorità. Prendetevi cura del vostro corpo, specie se state combattendo una dura battaglia.

Toro - Ultimamente i single si stanno divertendo, ma non va bene passare di fiore in fiore. Più passano gli anni più vi sentite soli e vorreste avere qualcuno/a su cui fare affidamento nei momenti brutti. Condividere i ricordi è molto importante, perciò dedicate questa settimana ai vostri affetti e alla riflessione.

Chi è in coppia potrà anche decidere di compiere un passo in avanti.

Gemelli - Buona settimana con Venere in aspetto favorevole. Non è tutto oro ciò che luccica, infatti potrebbero esserci ancora dei dubbi da dissipare. Non sembrate convinti in merito ad una certa faccenda. Nel cuore della settimana, tra il 30 giugno e il 1° luglio, avrete modo di costruire nuovi ricordi e di svagare la mente.

Cancro - Settimana caotica, ma per fortuna sarete pieni di energia. In famiglia si avrà modo di trascorrere del tempo insieme e di divertirsi. Organizzate qualcosa di bello da fare e non fate troppo affidamento sugli altri altrimenti resterete perennemente delusi. Date sfogo alla vostra creatività e perfezionatevi se vi sentite in difetto.

Siete un segno timido ma se volete fare carriera, allora dovrete essere più socievoli e allacciare i contatti giusti. Attenzione a non prendere la situazione generale sotto gamba! Emozioni in arrivo, avete davanti un'estate importante.

Previsioni astrologiche della settimana al 3 luglio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Concedetevi a persone affidabili e dedicate del tempo di qualità alla famiglia e al partner. Organizzate un'uscita elegante, evitate i luoghi eccessivamente affollati e seguite sempre il vostro istinto. Ci sono state troppe uscite di denaro e quindi dovrete cercare di recuperare terreno. Offerte da cogliere al volo, potreste risparmiare sul lungo tempo!

Vergine - Chi ha dei figli, in queste giornate trascorrerà del tempo con loro, magari tra mare o esami.

Nella professione le idee andranno valutate con calma. Non dissipate le energie e soprattutto il denaro. In caso di precarietà, chiedetevi se fare un secondo lavoro o se licenziarvi e dedicarvi ad altro.

Bilancia - Se sfruttata bene, questa settimana saprà darvi molto di più di quanto vorreste. Passione in amore, anche per i single non mancheranno le occasioni giuste. Nel lavoro rischierete di trascurare dei compiti fondamentali. Ritrovate la motivazione, oppure mantenetela alta, attraverso la lettura giusta.

Scorpione - Le emozioni non mancheranno, ma cercate di non essere polemici ed evitate conflitti in famiglia. Una persona a voi cara avrà bisogno del vostro aiuto. Feste o eventi in arrivo!

Nel lavoro, chi è in pensione si sta dando da fare in nuove attività o hobby: avanti tutta! Chi lavora, invece, non dovrà perdere la fiducia perché qualcosa di buono sta per arrivare.

Oroscopo settimanale dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Settimana altalenante, sarà meglio muoversi il meno possibile. Le coppie di lunga data stanno affrontando un periodo di discussioni e allontanamenti. Occhio ai tradimenti! Chi è solo vorrà vivere appieno gli incontri, concedendosi alla passione. Chi non lavora potrebbe trovare un'occupazione a part-time. Più frutta e verdura di stagione.

Capricorno - Il vostro punto debole saranno le vie respiratorie poiché gli sbalzi climatici di giugno vi hanno messo a dura prova.

Soffrite il caldo, ma presto arriverà la tregua. Non esponetevi nelle ore clou della giornata e bevete più acqua possibile. Nel lavoro la distrazione sarà sempre in agguato: staccate i social e il cellulare.

Acquario - Settimana di scelte: o dentro o fuori. Se c'è una persona che ha catturato il vostro interesse, in queste giornate il desiderio nei suoi confronti aumenterà. Lasciatevi andare, specie se siete single e pronti a vivere una nuova storia d'amore. Occhio al portafogli. Giugno comporterà spese extra e aggiustamenti da non rimandare.

Pesci - Voglia di mare, relax e serie tv senza sosta. Lavorate sodo ma in questo periodo vi mancano gli stimoli giusti. In settimana preferirete starvene sulla spiaggia con un bel libro piuttosto che sgobbare.

Ascoltate i segnali del vostro corpo e non strapazzatevi troppo. Non si vive per lavorare, bensì il contrario. Bene l'amore per le coppie e per coloro che da poco stanno approfondendo una conoscenza.