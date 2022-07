Il Toro può concedersi il meritato shopping e per il Leone continuano le discussioni. Questo è il momento giusto per scoprire l'oroscopo del 18 luglio 2022.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: nel campo lavorativo possono arrivare alcuni ostacoli improvvisi. Le coppie possono affrontare qualche pena d'amore. Molta complicità con la famiglia e gli amici di vecchia data.

Toro: nel lavoro si può finalmente tirare un sospiro di sollievo e pensare alle vacanze. Per quanto riguarda i sentimenti possono arrivare delle belle notizie. Questo è il momento perfetto per concedersi un po' di shopping o una cena al ristorante.

Gemelli: nel campo lavorativo sono in arrivo tante belle notizie. I single devono cogliere al volo le nuove occasioni. Con il partner aumentano le coccole e il divertimento.

Cancro: i cuori solitari sono pronti per fare una dichiarazione a una pretendente. Nel lavoro bisogna seguire sempre le proprie idee e ambizioni. Per i disoccupati possono arrivare dei nuovi progetti.

Leone: il partner continua ad avere bisogno di attenzioni, quindi non va mai trascurato. I cuori solitari hanno l'amore davanti agli occhi, ma continuano a non vederlo. In ufficio c'è sempre qualcosa per cui discutere.

Vergine: nel lavoro e in amore è arrivato il momento di vederci chiaro. È impossibile tenere a freno la lingua e dare giudizi davvero spietati.

Controllare la salute e in particolare la cervicale.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: questa giornata va gestita con molta attenzione, per evitare liti inutili. I progetti possono essere rallentati da alcuni imprevisti. Nel campo sentimentale continua la passione.

Scorpione: per la troppa insicurezza continuano le incomprensioni nella coppia.

Dal punto di vista fisico può arrivare la soluzione per risolvere i problemi. In famiglia non può mai mancare la determinazione e la creatività.

Sagittario: con i figli ci possono essere alcuni attriti e divergenze. Nel campo lavorativo questa è una giornata molto favorevole. Con il partner si possono pianificare dei progetti molto importanti per il futuro.

Capricorno: per i cuori solitari può arrivare improvvisamente una persona speciale. In ufficio ci può essere un po' di trambusto e quindi le tensioni lavorative non vanno scaricate sul partner. Le amicizie nocive possono essere chiuse in questo momento.

Acquario: ci possono essere alcune crisi esistenziali. Finalmente si può portare a termine un progetto iniziato da tempo. L'impulsività va sempre tenuta a freno, anche se a volte risulta molto difficile.

Pesci: i cuori solitari sono pronti per vivere tante nuove emozioni. Nel campo lavorativo possono arrivare delle soddisfazioni molto redditizie. Dopo le varie tensioni è arrivato il momento di pensare al relax.