L'oroscopo della settimana che va dal 18 al 24 luglio vede il pianeta Venere spostarsi nel segno del Cancro, che riempirà la propria vita d'amore, mentre Leone avrà più idee e occasioni da sfruttare grazie a Mercurio nel segno. Bilancia potrebbe essere un po’ più goffa in amore, mentre Pesci riuscirà a vivere una relazione di coppia più appagante. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 luglio.

Previsioni oroscopo dal 18 al 24 luglio 2022 segno per segno

Ariete: non sarà una settimana buona per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno.

Il pianeta Venere si sposterà nel segno del Cancro e potrebbe causarvi non pochi problemi all'interno della relazione di coppia. Se siete single per alcuni di voi potrebbero anche esserci delle emozioni o dei sentimenti, ma dovrete saper gestire per bene la situazione. Sul fronte lavorativo, con Mercurio in trigono dal segno del Leone, saprete prendervi cura dei vostri progetti, e metterete insieme buoni risultati. Voto - 7️⃣

Toro: ottimo cielo per quanto riguarda i sentimenti. L'oroscopo della prossima settimana vede Venere in sestile dal segno del Cancro, mentre la Luna navigherà in buone posizioni. Single oppure no, le emozioni non mancheranno. Sarà più facile parlare di sentimenti e presto arriveranno momenti davvero romantici.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà e non sempre arriveranno i risultati sperati. Con il giusto impegno, però, potreste riuscire a concludere qualcosa. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale stabile e piacevole durante la prossima settimana, anche se il pianeta Venere lascerà il vostro cielo.

Single oppure no, avrete ancora tanti bei momenti da vivere insieme alle persone che più amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio arriverà in Leone e potrebbe portare idee interessanti da sviluppare. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali estremamente favorevoli sul fronte sentimentale grazie all'arrivo di Venere nel vostro cielo.

Single oppure no, arriveranno momenti davvero gratificanti, che riusciranno a far consolidare i legami che avete o darne vita a nuovi. Sul fronte professionale Mercurio lascerà il vostro cielo, ciò nonostante le vostre idee saranno comunque proficue e le energie non mancheranno. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale nel complesso convincente per voi nativi del segno. Le prime giornate della settimana saranno davvero convincenti grazie alla Luna in trigono. Qualche difficoltà potrebbe nascere tra giovedì e venerdì, ma se ci sarà fiducia con il partner non avrete nulla di cui preoccuparvi. Se siete single tenderete ad aprirvi un po’ di più con le persone che amate, ma attenzione a quel che direte.

In ambito lavorativo Mercurio vi renderà più decisi e porterà buone idee che potrebbero portare grandi risultati. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo nel complesso positivo per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso sarà un bel momento in cui tanti potranno anche approfittarne per divertirsi insieme. Attenzione però nel weekend, perché la Luna si metterà in quadratura. Se siete single per amare sarà richiesta prima di tutto una certa sincerità. Nel lavoro Mercurio vi renderà più coraggiosi e audaci, ma attenzione a non dare ogni cosa per scontata. Voto - 7️⃣

Bilancia: difficoltà in arrivo secondo l'oroscopo della prossima settimana. Il pianeta Venere si mette in quadratura per un po’ e con il partner potrebbero nascere dei problemi da superare, senza destabilizzare il rapporto.

Se siete single potreste essere un po’ più goffi quando si parla d'amore. Sul fronte professionale Mercurio si metterà in posizione favorevole, e vi permetterà di gestire meglio i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: settore professionale che vede il pianeta Mercurio spostarsi in cattiva posizione. Essere orgogliosi, e calpestare i piedi a qualcuno per cercare d'imporsi, potrebbe soltanto rallentarvi e mettervi in difficoltà. Per portare avanti i vostri progetti siate più chiari e precisi in quel che fate. In amore, single oppure no, Venere vi darà ancora discrete occasioni per vivere una vita sentimentale migliore, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo che lentamente diventerà sempre più convincente secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Fino a mercoledì potrete contare sulla Luna in trigono, che sicuramente farà bene alla vostra relazione di coppia. Attenzione però nel weekend, perché potrebbe non essere così romantico. In ambito lavorativo, con Mercurio in trigono dal segno del Leone, saprete prendere in mano la situazione e potreste riuscire a svolgere progetti di più ampio spessore. Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che tenderà a peggiorare e non poco secondo l'oroscopo. Il pianeta Venere si metterà in opposizione. Sarà possibile avere conversazioni con il partner, ma se non siete d'accordo con la persona che amate non dovrete fare a modo vostro. Sul fronte lavorativo, invece, la situazione tenderà a migliorare con Mercurio che non sarà più in opposizione.

Potreste provare ad approcciarvi a nuovi progetti, ma senza avere grandi aspettative e senza peccare di presunzione. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale in calo durante la prossima settimana. Il pianeta Mercurio si metterà in opposizione dal segno del Leone e i vostri progetti potrebbero non procedere più così spediti come prima. Sul fronte amoroso i rapporti con il partner continueranno a essere solidi e piacevoli, anche se Venere non sarà più in trigono. Se siete single avrete ancora buone occasioni per trovare la persona giusta. Voto - 7️⃣

Pesci: con Venere che si sposterà nel segno del Cancro, la vostra vita sentimentale si farà più appagante. Single oppure no, avrete ottime occasioni per vivere momenti pieni d'amore con la vostra fiamma e iniziare un nuovo rapporto con un po’ di fortuna.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante potrete comunque mettere insieme buoni progetti. Attenzione però alle energie che vi concederà Marte. Voto - 8️⃣