Le previsioni dell'oroscopo del giorno 10 luglio esortano i nati sotto il segno del Sagittario ad essere più attenti. I Capricorno sono un po' agitati, ci vuole calma e sangue freddo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 10 luglio vi invitano a non prendere sotto gamba delle faccende piuttosto importanti. Ciò che per voi potrebbe essere superfluo, per qualcun altro non lo è.

11° Ariete: la giornata potrebbe cominciare un po' a rilento. Cercate di rimandare al pomeriggio le faccende un po' più impegnative in quanto non siete esattamente al top della vostra forma fisica e mentale.

10° Vergine: le stelle vi invitano ad essere un po' più pazienti. Non siate troppo titubanti in amore. Se provate un sentimento per qualcuno, non nascondetevi più dietro un dito.

9° Acquario: secondo le previsioni dell'oroscopo di oggi, i nati sotto questo segno sono un po' pensierosi. Cercate di non farvi troppi problemi e lasciatevi scivolare di più le cose addosso.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: se state pensando di cambiare lavoro, questo è un ottimo momento in quanto siete piuttosto attivi e produttivi. Non perdetevi in chiacchiere e datevi da fare

7° Capricorno: giornata un po' agitata per quanto riguarda le faccende di cuore. Se ci sono state delle divergenze, adesso è il momento di mettere ogni cosa al suo posto.

6° Scorpione: secondo l'oroscopo del 10 luglio dovete imparare a tenere a freno i vostri impulsi. Spesso tendete a dare per scontate situazioni che, in realtà, non lo sono affatto.

5° Cancro: buon momento per iniziare un nuovo progetto professionale. Ci sono tutti i presupposti per dare il via ad un qualcosa di estremamente produttivo e proficuo per voi.

Oroscopo segni fortunati del 10 luglio

4° in classifica Bilancia: interessanti novità per quanto riguarda i rapporti. Non amate trovarvi al centro dell'attenzione, pertanto, c'è il rischio di commettere qualche gaffe.

3° Toro: l'oroscopo del 10 luglio vi invita ad essere un po' più espansivi. Spesso tendete a chiudervi in voi stessi nella speranza di non mostrare agli altri chi siete realmente.

Questa pratica, però, a lungo andare potrebbe portarvi dei risultati negativi.

2° Pesci: i nati sotto questo segno devono imparare a gioire un po' di più per le cose belle della vita. Gli alti e bassi, purtroppo, fanno parte dell'esistenza di ogni essere umano. La cosa importante, però, è cogliere il lato positivo di ogni cosa.

1° Leone: oggi vi sentite dei veri leoni. Siete pieni di grinta e di spirito di iniziativa. Questi elementi vi saranno di grande aiuto soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale.