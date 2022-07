Le previsioni dell'oroscopo dell'11 luglio vedono gli Acquario molto produttivi. I Bilancia sono giù, mentre i Sagittario faticano a tornare sulla cresta dell'onda.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Bilancia: giornata intensa quella di oggi. Molte cose bollono in pentola, quindi è il caso di non perdersi in chiacchiere. Risolvete al più presto alcune faccende che avete in sospeso.

11° Sagittario: i nati sotto questo segno stanno facendo un po' di fatica a risollevarsi. Ci sono delle ottime opportunità per quanto riguarda il lavoro, ma siete un po' stanchi.

10° Capricorno: l'Oroscopo dell'11 luglio vi invita a essere più testardi. Non arrendetevi al primo ostacolo e lottate per ottenere anche i traguardi più difficili da raggiungere

9° Gemelli: oggi vi sentite più fiacchi rispetto ai giorni scorsi. Cercate di non lasciarvi andare e trovate la forza per rimettervi in sesto. Buon momento per quanto riguarda i rapporti nati da poco.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Cancro: ci sono delle novità in arrivo sul fronte dei sentimenti. Nel lavoro è opportuno mettere a posto delle questioni prima di avviare un nuovo progetto importante.

7° Vergine: buon momento per inseguire i vostri sogni. Dovete imparare ad adoperare una vita di mezzo nella vita.

Spesso tendete a vedere le cose bianche o nere, tralasciando il fatto che le sfumature sono bellissime.

6° Pesci: non permettete a nessuno di dirvi quello che potete e non potete fare. In amore l'importante è lasciarsi andare e soprattutto conoscere quale sia il momento giusto per tagliare la corda.

5° Acquario: giornata molto produttiva sul lavoro.

Siete impazienti di realizzare un obiettivo importante. In amore, invece, vince chi insiste e chi lotta nonostante le piccole problematiche.

Oroscopo segni fortunati dell'11 luglio

4° in classifica, Leone: siete molto decisi su come realizzare i vostri sogni. Ricordate, però, che nella vita è necessario avere anche i piedi ben saldi per terra.

Non lasciatevi scappare le occasioni che potrebbero capitarvi.

3° Scorpione: i nati sotto questo segno sono in rimonta. Ci sono delle ottime opportunità di emergere, soprattutto dal punto di vista professionale. In amore, invece, è fondamentale ascoltare le esigenze del proprio partner e non trascurare i suoi bisogni.

2° Ariete: oggi vi sentite un po' più leggeri. Forse siete riusciti ad archiviare una situazione che vi stava dando il tormento da un bel po' di tempo. Approfittatene per prendervi una piccola vacanza.

1° Toro: le previsioni dell'oroscopo del giorno 11 luglio denotano l'inizio di un momento molto favorevole per quanto riguarda il lavoro. Insistete e non datevi per vinti: arriverete lontano.