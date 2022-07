Ottimo momento per quanto riguarda i Sagittario. L'oroscopo del giorno 9 luglio vi invita ad osare. I Cancro devono essere attenti e pazienti, mentre gli Ariete sono un po' giù.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: non siete molto in vena di fare festa. Ad ogni modo, cercate di non rovinare quella degli altri. Nel lavoro ci vuole un po' di pazienza per ingoiare qualche rospo.

11° Leone: buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Le relazioni stabili, invece, necessitano di un po' di brio. Cercate di prendere tempo prima di prendere decisioni importanti.

10° Capricorno: le stelle sono un po' ballerine tra oggi e domani. Cercate di risolvere le questioni in sospeso, senza sollevare un polverone. L'Oroscopo del 9 luglio vi rammenta che la calma è la virtù dei forti.

9° Vergine: come delle fenici riuscirete e risorgere dalle vostre stesse ceneri. Se non sapete in che direzione andare dal punto di vista professionale, fate un'analisi interiore e un esame di coscienza.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 luglio vi invitano ad essere un po' più attenti e lungimiranti. Cercate di soffermarmi un po' di più anche sul futuro e non solo sul presente.

7° Toro: se siete in attesa che qualcosa cambi nella vostra vita, cercate di darvi da fare per essere voi stessi il cambiamento che cercate.

In amore bisogna scendere a qualche compromesso.

6° Acquario: la luna un po' ballerina potrebbe portarvi ad avere qualche discussione dal punto di vista sentimentale. Per natura non tollerate le bugie e, di conseguenza, vi infervorate quando incontrate persone che non riescono ad essere sincere.

5° Pesci: prendete più alla leggera quello che vi capita.

Cercate di lasciarvi andare a qualche pazzia. Vivere una vita troppo irreprensibile potrebbe recarvi più problemi del dovuto.

Oroscopo segni fortunati del 9 luglio

4° in classifica Cancro: ci sono delle novità in arrivo, ma dovete cercare di mantenere la calma. Non fatevi prendere troppo dall'euforia e valutate attentamente i pro e i contro di un nuovo progetto.

3° Bilancia: poco alla volta riuscirete a realizzare tutti i progetti a cui state lavorando da tempo. La cosa importante, però, per mantenersi lucidi e concentrati. L'oroscopo del 9 luglio vi invita ad usare.

2° Scorpione: non ponetevi troppe domande e andate avanti per la vostra strada senza voltarmi indietro. Sia in amore sia nel lavoro è necessario essere determinati e fieri.

1° Sagittario: giornata molto interessante per quanto riguarda le iniziative. Siete scaltri e determinati, quindi è il caso di approfittare di questo momento di positività per fare quello che desiderate.