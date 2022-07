Per il Toro ci possono essere dei nuovi obbiettivi da raggiungere, mentre per i Gemelli continua il romanticismo. Questo è il momento giusto per scoprire l'oroscopo dall'11 al 17 luglio 2022.

I primi segni zodiacali

Ariete: questa è la settimana giusta per ripartire con tanti nuovi progetti professionali. Nel campo amoroso ci possono essere dei nuovi incontri. Controllate maggiormente la salute.

Toro: con un po' di fantasia si possono raggiungere dei nuovi obbiettivi. Il momento per ristrutturare casa è finalmente arrivato. Sono in arrivo ulteriori guadagni e quindi si può pensare allo shopping sfrenato.

Gemelli: i cuori solitari possono dichiararsi alla persona amata. Invece per le coppie continuano le coccole e il dialogo. In ufficio non può mai mancare la serenità e la calma.

Cancro: in amore si devono ascoltare le ragioni del partner, ed essere molto più comprensivi. In ufficio possono nascere dei problemi con i colleghi. Nelle finanze ci vuole molta attenzione e si devono evitare gli sprechi.

Leone: questa settimana ci possono essere delle questioni urgenti da risolvere. Per i single si preannunciano delle giornate molto spensierate. Ci possono essere delle notti molto bollenti con il partner e molta più complicità.

Vergine: nella coppia è presente pochissima comunicazione, meglio avere pazienza.

Per i figli c'è molta preoccupazione perché ci sono gli esami universitari. Sta aumentando la stanchezza per inseguire le persone, meglio lasciarle andare.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: nella sfera lavorativa ci possono essere dei progetti molto difficili da gestire. Questo è il momento più indicato per fare un acquisto immobiliare.

Gli indolenzimenti nella parte lombare aumentano, meglio fare più attenzione ai movimenti.

Scorpione: nella coppia si può arrivare ai ferri corti, quindi il sentimento va valutato molto attentamente. Gli occhi sono molto infiammati per via delle troppe ore al computer e la soluzione adatta sono degli impacchi di camomilla.

Sagittario: con il partner continua la serenità e si può anche organizzare una gita.

In ufficio continuano le gratificazioni, però lo stipendio tende a diminuire.

Capricorno: uno sconosciuto può fare breccia nei cuori solitari. E' arrivato il momento di preparare le valige e partire per una crociera. Bisogna dedicare molto più tempo allo sport, per essere sempre in forma.

Acquario: continuano le litigate con la suocera e i figli. Nel lavoro c'è molto nervosismo e quindi è meglio staccare un po' la spina. Nella salute vanno controllati i bruciori di stomaco e la pressione.

Pesci: con il partner continuano le fantasie e non può mancare lo svago. Ai figli e parenti bisogna dedicare molto più affetto. Nel lavoro si devono migliorare le relazioni con i colleghi.