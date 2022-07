Secondo le previsioni dell'oroscopo del 13 luglio, i nati sotto il segno della Bilancia devono essere un po' più aperti in amore. I Vergine, invece, devono essere più cauti nell'instaurare amicizie. I Sagittario sono in ripresa dopo un fine settimana intenso.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: allargate i vostri orizzonti e apritevi alle nuove esperienze. Non perdete troppo tempo in chiacchiere, soprattutto per quanto riguarda l'amore.

11° Vergine: l'Oroscopo del 13 luglio vi invita ad essere un po' meno espansivi. Non fidatevi di tutti e selezionate meglio le vostre amicizie e, soprattutto, i vostri confidenti.

10° Toro: giornata di alti e bassi per quanto riguarda le faccende di tipo professionale. Cercate di essere concentrati sul lavoro e di non perdere la pazienza per cose futili.

9° Pesci: pian piano vi state rimettendo in sesto. Dopo aver vissuto un fine settimana piuttosto movimentato, poco alla volta riuscirete a recuperare le forze e a tornare alla vita di tutti i giorni con normalità e serenità.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Soprattutto la mattinata potrebbe cominciare in maniera piuttosto energica. Verso il pomeriggio, invece, potrebbe calare un po' di stanchezza.

7° Cancro: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 13 luglio, i nati sotto questo segno devono tenere gli occhi ben aperti per quanto riguarda le nuove opportunità.

Occhi aperti anche in amore.

6° Sagittario: oggi vi sentite un po' più motivati rispetto ai giorni scorsi. Siete stati un po' giù di corda ultimamente, ma adesso è tempo di darsi da fare e di rimettersi in carreggiata.

5° Capricorno: la Luna è stata contraria nei giorni scorsi, ma adesso torna in aspetto favorevole. Questo vi renderà più forti e sicuri di voi.

approfittate di questo momento.

Oroscopo segni fortunati del 13 luglio

4° in classifica Bilancia: momento interessante per quanto riguarda l'amore. Ci sono delle nuove opportunità all'orizzonte, quindi, aprite la vostra mente e il vostro cuore.

3° Gemelli: siate più determinati e sicuri di voi. In amore come nel lavoro serve astuzia e ingegno.

Talvolta bisogna arrivare alle soluzioni prima degli altri per non lasciarsi sopraffare.

2° Scorpione: chi ha avuto delle divergenze in amore, adesso potrà risolvere tutte le questioni in sospeso. Con calma e determinazione riuscirete a venire a capo delle situazioni più incresciose.

1° Leone: l'oroscopo del 13 luglio vede i nati sotto questo segno in forma smagliante. Siete attivi e pieni di voglia di fare, continuate così e non vi arrendete.