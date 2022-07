Per la giornata di martedì 12 luglio 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte dei nati sotto il segno dell’Ariete e dei Pesci, entrambi in testa alla classifica, mentre la Bilancia purtroppo scivolerà agli ultimi posti, insieme allo Scorpione. Di seguito le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di martedì: novità per Ariete

1° Ariete: sul lavoro avrete una possibilità in più per dare alla vostra carriera una svolta, anche per qualche ambizione di carattere personale. Potreste anche avere un incremento delle possibilità lavorative, utili soprattutto per chi è ancora alla ricerca di un impiego, secondo l’oroscopo.

2° Pesci: avrete un atteggiamento molto romantico, ma senza sfociare in situazioni troppo melense. Avrete uno spiccato senso degli affari e pensare più razionalmente in questo momento non farà altro che accrescere la vostra autostima e la fiducia che gli altri hanno di voi.

3° Gemelli: le opportunità potrebbero portarvi molti guadagni e anche qualche nuova conoscenza. Con le questioni affettive si riscontreranno dei miglioramenti che faranno la differenza anche nell’ambiente familiare. Secondo l’oroscopo, avrete una serata eccezionale con il partner.

4° Toro: la carica di affrontare qualche sfida non vi mancherà, anzi, potreste avere molta energia anche per gli affari professionali che si presenteranno senza preavviso.

Secondo l’oroscopo, potreste avere qualche bella sorpresa in serata.

Acquario concentrato

5° Vergine: probabilmente riuscirete a spuntarla in modo brillante e senza troppo sforzo su una sfida che vi ha tenuti sotto scacco per tanto tempo. Subirete un po’ di stanchezza in serata, ma niente che possa impedirvi di svagarvi con le persone amate.

6° Acquario: le vicende personali saranno sicuramente al primo posto, mentre le faccende lavorative richiederanno una maggiore concentrazione da parte vostra. Potreste avere un leggero calo delle energie, ma nel complesso ne avrete quando riuscirete a svagarvi.

7° Capricorno: questo lieve rialzo per il vostro segno sarà indice di una situazione che probabilmente riscontrerà un miglioramento sul piano professionale, ma per le questioni sentimentali probabilmente dovrete attendere ancora un po’.

8° Cancro: avrete un imprevisto che purtroppo non vi permetterà di adempiere a qualche appuntamento preso in precedenza. Ci potrebbero essere dei lievi momenti di sconforto dovuto a qualche nostalgia del passato, secondo l’oroscopo.

Sagittario in calo

9° Leone: avrete il relax che vi meritate con il partner o con le amicizie, se non fosse per qualche faccenda lavorativa da sbrigare prima che questa sfugga di mano. Potrete recuperare un rapporto che con il tempo vi siete lasciati alle spalle per cause di forza maggiore.

10° Sagittario: avrete a che fare con una fortuna che non sta girando molto dalle vostre parti e che potrebbe essere molto controproducente per le questioni di carattere sentimentale.

Secondo l’oroscopo dovrete rivedere le vostre priorità.

11° Scorpione: lo stress potrebbe essere una palla al piede troppo grande per poterla portare da soli. Avrete quindi bisogno di una amicizia che vi sappia ascoltare e con la quale potrete anche trascorrere una serata libera dai pensieri negativi.

12° Bilancia: dovrete fare i conti con quegli ostacoli che avete sempre procrastinato e che adesso potrebbero accavallarsi gli uni sugli altri, impedendovi di risolvere tutto e in fretta. Per il momento dovreste cercare di procedere molto lentamente sul lavoro, senza osare troppo.