Mercoledì 13 luglio troviamo sul piano astrale la Luna (la quale si farà Piena alle ore 18:37) e Plutone sostare nel segno del Capricorno, nel frattempo il Sole assieme a Mercurio transiteranno sui gradi del Cancro. Nettuno, invece, resterà stabile in Pesci, così come Saturno proseguirà il domicilio in Acquario e Giove permarrà nel segno dell'Ariete. Il Nodo Nord, Marte e Urano, in ultimo, continueranno il moto in Toro come Venere rimarrà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Toro, meno conciliante per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Ariete: progetti di coppia. Coi Luminari in quadratura da una parte e il Grande Benefico a fare il tifo per la seconda decade di casa Ariete dall'altra, i nativi potrebbero essere pervasi dalla smania di iniziare a progettare il loro futuro di coppia, ad esempio cominciando a muovere i primi passi per cambiare casa.

2° posto Toro: risultati top. Semaforo acceso sul verde per le vicende professionali del segno del Toro in questo mercoledì, con quest'ultimo che sarà presumibilmente gratificato da alcuni risultati degni di nota, grazie ai quali rimpinguerà il portafogli e potrà usare tali guadagni per ammodernare le proprie attrezzature.

3° posto Capricorno: nuovi inizi. Nei prossimi sette giorni, quindi sino all'Ultimo Quarto in Ariete, i nati sotto il segno del Capricorno saranno, con ogni probabilità, spinti dal parterre planetario a piantare dei metaforici semi per dare in via a un progetto che esalti le loro peculiarità.

I mezzani

4° posto Vergine: scelte oculate. Periodo di decisioni importanti quello che, c'è da scommetterci, avrà inizio questo 13 luglio per il segno Mobile, in quanto lo stesso sarà chiamato a scegliere con oculatezza il luogo nel quale vorrebbe piantare radici.

5° posto Gemelli: variazioni di programma. Una massima dello scrittore portoghese Pedro Chagas Freitas cita "Sono le curve a rendere incantevoli certe strade.

Procedere sempre in linea retta mi fa venire sonno" e i nati Gemelli farebbero bene a prendere tale saggia frase ad esempio. Il segno d'Aria avrà buone chance di dover fare i conti con alcuni imprevisti, perlopiù legati al fronte monetario o lavorativo, i quali risulteranno forieri di ottime opportunità nel prossimo futuro se osservati con sguardo lungimirante.

6° posto Acquario: puntini sulle "i". L'opposizione dei satelliti sommata alle preponderanti frequenze planetaria d'Acqua e di Terra potrebbero indurre il quarto segno Fisso a fare delle puntualizzazioni nella cerchia relazionale, specialmente se qualcuno tenterà di prevaricarli o metterli alla berlina.

7° posto Leone: focus sulle abitudini. Immerso in un periodo di profonde rivoluzioni interiori, il segno del Leone inizierà probabilmente a cambiare anche alcune abitudine giornaliere, così da intraprendere uno stile di vita maggiormente salutare.

8° posto Sagittario: smania dell'accumulo. Nonostante in questa giornata gli arcieri dovrebbero dare sfoggio di un certo stacanovismo al lavoro, gli stessi saranno probabilmente pervasi dalla smania di accumulare oggetti o beni alimentari, inneggiando all'offerta irrinunciabile o alla scorta per giustificarsi con loro stessi.

9° posto Bilancia: attività domestiche. Il nido abitativo reclamerà, con buona probabilità, l'attenzione dei nati Bilancia in queste ventiquattro, in quanto il segno d'Aria non potrà procrastinare oltre l'adempimento di tali attività casalinghe.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: a gambe levate. Tergiversare o sgattaiolare via durante un discorso pruriginoso sarà presumibilmente l'esercizio preferito di casa Pesci in questo giorno di metà anno, in quanto i nativi non avranno granché voglia di esporsi.

11° posto Cancro: destabilizzati. Non avendo più il sostegno gioviale oramai da qualche settimana, i nati Cancro potrebbero avvertire gli influssi del Plenilunio opposto con maggior irruenza e ciò tenderà a destabilizzarli non poco.

12° posto Scorpione: ripicche. Mercoledì durante il quale i nati Scorpione risulteranno rancorosi e particolarmente nervosi nella cerchia familiare nonché inclini a vendicarsi per eventuali o presunti torti subiti.