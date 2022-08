L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 agosto 2022. In arrivo la giornata numero due dell'attuale settimana: curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle ai segni della seconda sestina zodiacale? Bene, anticipando il transito della Luna in Bilancia andremo subito a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 2 agosto consultando il responso dell'Astrologia in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. Martedì tutto all'insegna della Luna, in entrata nel segno proprio nelle primissime ore della giornata.

Pertanto tutto (o quasi) si muoverà in vostro favore. Sfrutterete le ottime occasioni che vi regalerà una Luna propizia in ogni momento. Sarete contenti e soddisfatti di come evolverà la quotidianità. Godetevi la compagnia di amici divertenti, vi aiuteranno a far passare malinconie e cattivi pensieri. Nel lavoro vi verranno proposte opportunità da cogliere senza titubanze, anche se qualche collega storcerà la bocca e mugugnerà. Preparatevi a gongolare in amore: se oltre alla Luna nel segno vi doveste ritrovare anche con l'ascendente al top vi sentirete al settimo cielo, coccolati dal partner, amati dai familiari e portati in alto dagli amici. Anche se ultimamente avete poco da farvi perdonare, il buon senso suggerisce un po' più di attenzione nei riguardi dell'alimentazione: che sia leggera e naturale.

Scorpione: ★★★★. Giornata quasi tutta sottoposta all'ordinaria routine. Insomma, le solite cose che si ripetono da giorni, mesi e forse anni. Potrebbe capitarvi, ma non è detto, che vostro malgrado potreste perdere quell’alone di serietà che è il vostro biglietto da visita. Tranquilli, ne guadagnerete in punti e in simpatia.

Plausi pioveranno sul vostro operato professionale, che ultimamente vi vede particolarmente versatili e brillanti. Parte dell’abituale scioltezza in alcuni momenti potrebbe venir meno, ma non durerà a lungo. E comunque, basterà una piccola pausa per recuperare la lucidità. In amore smettetela di gettarvi in avventure di scarso respiro e senza prospettive: cercate l’anima gemella a cui dedicare ogni vostro pensiero.

In periodo discreto chi è in coppia fissa. Consiglio: la sera a cena fate un pasto nutriente ma leggero, in modo da non appesantire il riposo notturno.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 2 agosto preannuncia un ottimo martedì, in quasi tutti i settori della vita. Notizie rassicuranti certamente arriveranno sul fronte economico, consentendo di investire cifre anche abbastanza sostanziose in nuovi progetti o acquisti di un certo livello. L'atmosfera si prevede cordiale anche nel lavoro. Gli influssi astrali positivi vi agevoleranno non solo nella professione. In qualsiasi circostanza potete contare sull’intelligenza che, associandosi ad un pizzico di furbizia, costituirà un’arma imbattibile. Anche per l’amore i pianeti buoni faranno la loro bella parte.

Non bisognerà però marcare stretto la persona amata, specie se la relazione è iniziata da poco. Lasciate che sia il tempo a farla crescere e a fortificarla. In alcuni settori il ritmo potrebbe risultare un po’ al di sotto dei livelli standard. Stanchezza e tono dell’umore basso spesso sono legati soprattutto a fattori ambientali: se così fosse, non c'è oroscopo che tenga (buona fortuna!).

Oroscopo e stelle del 2 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Periodo poco fortunato, questo si, comunque buono e assolutamente da non denigrare. Se possibile cercate di individuare eventuali prospettive che vi si dovessero presentare, magari sotto velati aspetti. Sul piano pratico la prudenza produrrà buoni frutti, ma giocare in difesa raffredderà la spontaneità degli slanci rendendo vani certi sforzi.

Rivedendo con calma il vostro operato, ossia facendo anche leva sulla capacità introspettiva, potrete fare i dovuti aggiustamenti in alcune questioni di vostro interesse. In amore, in questa fase delicata del rapporto, ogni interferenza esterna non farebbe altro che complicare le cose: parenti, vicini e amici andranno tenuti fuori dalle cose personali. Un chiaro segnale di via libera arriverà dal cielo per qualcuno di voi single. Puntando sulla simpatia, azzardate pure proposte: verranno accolte con entusiasmo.

Acquario: ★★★★★. Nuovi amori in arrivo per molti del segno, siano essi single oppure già in coppia. Dopo la pesantezza dei giorni scorsi, il dinamismo e la vitalità promossi dalla Luna in Bilancia vi faranno sorridere di cuore.

Dichiarazioni a sorpresa per qualche single in cerca dell'anima gemella: state sintonizzati sulle frequenze del cuore, presto ne vedrete delle belle! Giornata da spendere in massima parte anche con gli amici o in attività sportive, in modo particolare in giochi di squadra. Per il lavoro, appuntamenti, colloqui e studi fileranno per il verso giusto. Consigli in arrivo da parte di una persona cara da non trascurare: risolverete con un colpo di mano un annoso problema. Per il lavoro, non rimuginate su un episodio poco chiaro. Aspettate il momento giusto per chiedere una spiegazione che, vedrete, sarà molto tranquillizzante.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 2 agosto, mette sul piatto della bilancia la possibilità che possa essere un periodo leggermente critico.

Anche se in questi giorni alcune cose apparentemente non girano come avreste voluto, tranquilli: seppur con decisi sforzi bene indirizzati, molte situazioni potrebbero volgere a vostro favore, cambiando le carte in tavola e assicurarvi il meritato successo. In amore vi lasciate spesso fuorviare dalle emozioni, con il risultato di perdere completamente la bussola. Nel lavoro invece, è ipotizzabile qualche difficoltà nel portare a termine gli impegni in agenda. Una serie di intralci richiederà tutta la vostra attenzione. In generale comunque aleggerà un’aria bizzosa. Forse non vi sentirete troppo amati, ovvero nel modo giusto: a ben vedere, certamente state prendendo un abbaglio: perché nutrire pensieri che non stanno né in cielo né in terra? Se poi, dopo una giornata di lavoro, la testa non dovesse proprio accompagnarvi, relax: sdraiatevi sul divano, chiudete gli occhi e andate di musica rilassante in sottofondo.