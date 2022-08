Un nuovo mese sta per prendere il via per tutti i segni. Di seguito le indicazioni astrologiche e l'Oroscopo dell'1 agosto 2022 con le indicazioni e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro in questa prima parte del mese.

Ariete: in amore il mese inizierà portando qualche polemica, in particolare se il partner è contro di voi da tempo. Nel lavoro possibile che dobbiate rivedere alcune cose.

Toro: per i sentimenti Mercurio in buon aspetto aiuta a superare le polemiche. Nel lavoro Marte nel segno di permettere di vivere tutto in modo meno agitato adesso.

Gemelli: a livello sentimentale se ci sono state delle discussioni ora si potrà recuperare. Le storie nate da poco continueranno anche questo mese. Nel lavoro stelle buone per chi sarà impegnato questo mese.

Cancro: in amore, se state vivendo una storia in questo momento dovrete affrontare alcune questioni, ma Venere nel segno aiuterà. A livello lavorativo giornata interessante per capire cosa fare da qui al futuro.

Leone: per i sentimenti cielo ti porta maggiore passione, una storia andrà al meglio in questa giornata. Nel lavoro arrivano novità entro pochi giorni ci saranno delle scelte da fare.

Vergine: a livello sentimentale gli ultimi mesi sono stati pesanti, ma agosto porterà un recupero.

Nel lavoro avrete la necessità di fare qualcosa ma senza il supporto di soci e collaboratori.

Previsioni e oroscopo dell'1 agosto 2022: come inizia il mese dei segni

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore si parte in maniera interessante, attenzione a qualche piccolo fastidio. Nel lavoro alcuni non sono della vostra parte.

Scorpione: in amore, se c'è da chiarire qualcosa agite adesso e sarete più sereni. Nel lavoro buone le idee, arriveranno dei riconoscimenti che vi permetteranno finalmente di avere maggiore fiducia in voi.

Sagittario: per i sentimenti il mese di agosto vi darà la possibilità di scegliere chi amate. Vivrete adesso forti attrazioni.

Nel lavoro se vi propongono qualcosa di nuovo valutate bene prima di prendere una decisione.

Capricorno: in amore se una storia è forte riuscirete a superare anche Venere in opposizione che porterà dei fastidi. C'è voglia di fare di più. Nel lavoro attenzione alle spese eccessive e inutili.

Acquario: a livello sentimentale il mese inizia in maniera interessante ma dovete evitare però le polemiche. Nel lavoro difficile definire un progetto adesso, meglio aspettare qualche ora.

Pesci: in amore queste prime giornate saranno importanti, in particolare per le coppie di lunga data. A livello lavorativo non è un periodo difficile, ma ci sarà la possibilità di farsi valere.