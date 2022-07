Le previsioni dell'oroscopo del giorno 22 luglio esortano i nati sotto il segno dei Pesci ad essere cauti. I nati Bilancia possono levarsi qualche sassolino dalla scarpa.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: siate ottimisti, anche quando le cose vi sembrano non andare esattamente per il verso giusto. Il lavoro porta dei piccoli turbamenti al vostro umore, cercate di essere calmi.

11° Capricorno: in questo periodo siete particolarmente empatici e questo vi spingerà a farvi carico dei problemi delle persone che vi circondano.

Cercate di pensare un po' di più a voi stessi.

10° Ariete: siete un po' giù di corda. Probabilmente ci sono delle faccende in sospeso che non vi fanno stare tranquilli. Risolvete tutto al più presto in modo da liberarvi di questo peso.

9° Bilancia: se fino a questo momento siete rimasti in silenzio dinanzi alcune situazioni non di vostro gradimento, adesso potete parlare e liberarvi di qualche peso. Cercate, però, di comportarvi sempre con diplomazia.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: oggi vi sentite un po' più fiacchi rispetto ai giorni appena trascorsi. Imparate ad essere molto più flessibili in amore e ricordate che bisogna scendere a qualche compromesso.

7° Gemelli: l'Oroscopo del 22 luglio vi invita ad essere chiari in amore.

Questo non è più il tempo di aspettare, se provate qualcosa per qualcuno è il momento di farlo presente.

6° Cancro: risvolti per quanto riguarda le finanze. C'è ingresso di denaro in questo periodo, pertanto, è opportuno essere cauti. In amore è tempo di esternare i vostri sentimenti.

5° Vergine: ci sono delle novità in arrivo sia sul fronte sentimentale sia professionale.

Allargate la vostra mente e i vostri orizzonti e non perdete la concentrazione, soprattutto se svolgete professioni di precisione.

Oroscopo segni fortunati del 22 luglio

4° in classifica Toro: siete molto determinati quando volete ottenere qualcosa. Attenti, però, a non farvi male. In amore, soprattutto, bisogna capire quando sia opportuno tagliare la corda.

3° Leone: di solito tendete ad annoiarvi quando vivete nella routine. Cercate di trovare nuovi stimoli, in modo da essere sempre sulla cresta dell'onda.

2° Acquario: ci sono delle grandi novità in arrivo, pertanto, siete piuttosto elettrizzati. Le previsioni dell'oroscopo del giorno 22 luglio vi invitano ad essere risoluti e diretti nei rapporti di coppia.

1° Sagittario: ottimo momento per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Siete piuttosto favoriti per quanto riguarda il fronte delle relazioni. In merito al lavoro, invece, ci vuole una ventata di novità.