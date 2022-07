Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 21 luglio, i nati sotto il segno dei Gemelli sono piuttosto impegnati. Per i Toro, invece, si prospetta un periodo un po' fiacco.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: periodo un po' fiacco per i nati sotto questo segno. Cercate di trovare qualche hobby o qualche interesse che possa riempire i vuoti di alcune giornate. Dal punto di vista sentimentale siete un po' bloccati.

11° Pesci: l'Oroscopo del 21 luglio vi invita ad essere cauti sul lavoro. Se ci sono state delle complicazioni di recente, forse è il caso di non insistere.

Capire quando bisogna fermarsi è una cosa molto intelligente.

10° Bilancia: le stelle sono un po' contrarie tra oggi e domani, pertanto, è il caso di fermarsi un attimo e riflettere a fondo sul da farsi. Soprattutto in ambito professionale è importante non compiere passi affrettati.

9° Vergine: ci sono dei cambiamenti in arrivo nella vostra vita, alcuni dei quali anche piuttosto radicali. Cercate di mantenete alto l'umore e di non permettere a nessuno di condizionare le vostre giornate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: meglio non tirare troppo la corda. Le persone che vi circondano sono piuttosto comprensive, ma non mettete troppo alla prova i loro nervi.

7° Leone: siete un po' stanchi, forse c'è bisogno di una piccola pausa.

Prendere delle decisioni in questo momento potrebbe spingervi a commettere degli errori. Talvolta bisogna fare la cosa giusta, anche se fa male.

6° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 21 luglio vi vedono molto pensierosi. Cercate di lasciarvi andare un po' di più, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

5° Cancro: siete persone tendenzialmente razionali. Soprattutto in questo periodo riuscirete poco a far prevalere il vostro cuore. Ricordate, però, che è importante esternare i propri sentimenti, altrimenti poi c'è il rischio di pentirsi.

Oroscopo primi quattro segno del 21 luglio

4° in classifica Scorpione: l'oroscopo del 21 luglio esorta i nati sotto questo segno a vivere di più alla giornata.

Pensare al futuro è importante, ma non bisogna esagerare.

3° Gemelli: buon momento per chiarire delle questioni in sospeso. Sul lavoro potreste essere sopraffatti dagli impegni, tuttavia, meglio avere un gran da fare, invece che restare con le mani in mano.

2° Acquario: siete in forma smagliante, pertanto, approfittatene per sfoderare tutte le vostre potenzialità in amore. In ambito professionale, invece, potreste fare colpo con il vostro ingegno.

1° Capricorno: se ci tenete davvero a qualcuno, osate. Non abbiate paura del due di picche, perché un rimpianto potrebbe essere molto più difficile da digerire. Sul lavoro ci sono buone notizie in arrivo.