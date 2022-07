Arriva il terzo weekend del mese di luglio. Di seguito le indicazioni e l'Oroscopo per tutti segni con le novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro per la giornata del 23 luglio 2022.

Ariete: in amore arrivano delle giornate interessanti, dovete però cercare di comprendere al meglio il partner. Nel lavoro bisogna evitare di fare tutto di corsa, meglio pazientare.

Toro: per i sentimenti fine settimana che porta qualcosa di interessante in una storia, questo perché non manca uno stato di buona energia. Nel lavoro nuove proposte in vista dei prossimi mesi.

Gemelli: a livello amoroso giornata che porta qualcosa di nuovo, gli incontri sono favoriti. Nel lavoro momento giusto per proporre le vostre idee a persone che potrebbero aiutarvi.

Cancro: in amore siete forti in questo momento, riuscirete a ottenere quanto richiesto. Ci sono nuovi incontri favoriti. A livello lavorativo le stelle aiutano coloro che programmano qualcosa di nuovo.

Leone: per i sentimenti giornata migliore rispetto agli ultimi giorni, vi sentite più forti. Nel lavoro le nuove proposte vanno valutate per bene prima di accettare.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore alcune tensioni non sono da sottovalutare. Sono favoriti comunque coloro che cercano qualcosa di nuovo.

Nel lavoro le nuove idee saranno vincenti, favorite le nuove collaborazioni.

Previsioni e oroscopo del 23 luglio 2022: la giornata

Bilancia: in amore arrivano delle giornate non esaltanti, sarebbe meglio mantenere un certo controllo. Problemi delle coppie. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare, ma comunque le idee non mancano.

Scorpione: per i sentimenti Luna che non è più in opposizione e parte più voglia di fare. Fase di recupero. Nel lavoro qualcosa sta arrivando, se cercate qualcosa di nuovo però datevi da fare.

Sagittario: a livello amoroso con la Luna in opposizione potrebbero non mancare dei dubbi, non arrabbiatevi però se qualcosa non va come vorreste.

A livello lavorativo i rapporti collaborativi sono favoriti, non abbassate la guardia adesso.

Capricorno: a livello sentimentale i progetti ora andranno meglio, arrivano maggiori certezze. Nel lavoro qualcosa di nuovo potrebbe arrivare, avrete la possibilità di ottenere di più.

Acquario: per i sentimenti con la Luna in buon aspetto fase di recupero, le intuizioni sono da sfruttare. Nel lavoro torna una buona capacità di azione, sfruttate al meglio le intuizioni.

Pesci: in amore giornata non esaltante, meglio non alimentare discussioni e mantenere il controllo nelle relazioni. Nel lavoro disagi da evitare, qualcuno potrebbe essere contro di noi.