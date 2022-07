Per la giornata di giovedì 21 luglio 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte dei nati sotto il segno del Toro, mentre ci sarà un rialzo discreto per qualche segno di fuoco, fra cui il segno del Leone. Ci saranno ottimi presupposti per il Cancro nelle questioni professionali.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì: Toro eccellente

1° Toro: avrete un giro di vite davvero considerevole, soprattutto se si tiene conto dei tentennamenti che ultimamente si sono presentati in modo molto frequente. Ora sarete un vero e proprio punto di riferimento per qualunque persona che voglia un consiglio.

2° Acquario: in amore le cose miglioreranno sensibilmente, soprattutto per quelle coppie che ultimamente sono state lontane o che per cause di forza maggiore non sono riuscite a stare un po' insieme da sole. Avrete il vostro momento di relax anche se siete single.

3° Ariete: l’affinità con il partner che avete costruito giorno per giorno finalmente potrebbe vedere gli effetti nel corso della giornata di giovedì. Se non ci saranno ostacoli, e questo sarà probabile grazie alla fortuna a vostra disposizione, potreste fare un affare eccellente.

4° Capricorno: farete dei veri e propri passi da gigante che vi frutteranno parecchie risorse di stampo pecuniario, mentre con le questioni di cuore riuscirete finalmente a fare breccia nel cuore della persona amata.

Potreste avere una piacevole sorpresa in serata.

Cancro meno emotivo

5° Cancro: avere le emozioni sotto controllo di solito vi fa molto bene, sia per il lato personale che per quanto riguarda le questioni di carattere professionale. Potreste davvero fare faville con un affare al quale non potrete assolutamente rinunciare.

6° Scorpione: ci saranno i presupposti per vedere la vostra squadra di lavoro al centro dell’attenzione sulla scena professionale.

Potreste anche voi avere i vostri attimi di gloria abbastanza presto, se fate un lavoro in solitaria.

7° Leone: vi state forzando molto a fare qualche mansione che in verità non vi attrae, perciò riflettete su ciò che dovrete fare, potrebbe essere l’inizio di una bella avventura, in unn contesto professionale nuovo.

8° Sagittario: avrete una stabilità che non vi conferirà chissà che situazioni positive, ma almeno riuscirete a mandare avanti qualche progetto, nonostante qualcuno potrebbe inevitabilmente perdersi.

Avrete una discreta capacità di intuito.

Pesci stressato

9° Pesci: troppo stressati. Sicuramente non potreste mai interrompere un progetto in corso in questo periodo, ma prendersi qualche pausa in più di certo non avrà ripercussioni negative per il vostro progetto. Secondo l’oroscopo state trascurando la vostra vita privata.

10° Vergine: sarete davvero delle rocce che non si arrendono alle avversità che in questo momento purtroppo la stanno facendo da padrone, ma dovrete anche pensare che essere più indulgenti con voi stessi farà bene non solo a voi, ma anche alle persone che vi circondano.

11° Gemelli: questo atteggiamento nervoso non vi farà granché bene, dunque sarà meglio evitare di stressarvi troppo e di farvi mettere sotto pressione da qualcuno che vuole semplicemente usufruire delle vostre forze.

Secondo l’oroscopo, una situazione amorosa potrebbe non fare esattamente per voi.

12° Bilancia: sarete ancora sommersi di impegni che non potrete rimandare, ma evitate di lamentarvi per il momento. Vi attendono delle enormi ricompense che potrebbero fare la differenza in questo periodo abbastanza difficile.