Nella settimana dal 25 al 31 luglio, sul piano astrologico la Luna si sposterà dal domicilio dei Gemelli al segno della Vergine. Nel frattempo il Sole e Mercurio transiteranno sui gradi del Leone. Giove proseguirà il transito in Ariete, così come Nettuno resterà stabile in Pesci, e Saturno protrarrà il moto in Acquario. Plutone continuerà la sosta in Capricorno e, infine, Urano, Marte e il Nodo Nord rimarranno nel segno del Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Sagittario e Acquario.

Sul podio

1° posto Pesci: loquaci.

La spiccata parlantina dei nati in Pesci, condita da una dose massiccia di arguzia e diplomazia, permetterà loro di convincere anche l'interlocutore più testardo. Questa loquacità si rivelerà, soprattutto da martedì 26 a sabato 30 luglio, una dote proficua per allargare la cerchia clientelare. Domenica di sano relax per il dodicesimo segno zodiacale.

2° Cancro: affabili. Dopo un weekend tutt'altro che scorrevole, la settimana dal 25 al 31 luglio riserverà maggiori soddisfazioni al segno del Cancro, in particolar modo a coloro che vorranno circondarsi di nuove conoscenze. Ritornando ad essere conviviali - ancor più tra mercoledì 27 e giovedì 28 - i nativi si riscopriranno concilianti col prossimo, e la loro affabilità sarà apprezzata non poco.

3° Toro: cambio di marcia. Lunedì 25, martedì 26 e domenica 31 luglio rappresenteranno dei momenti significativi per i liberi professionisti di casa Toro, i quali comprenderanno che sarà necessario cambiare dapprima la loro prospettiva e, successivamente, anche i dettagli di un progetto in fase embrionale. Venerdì 29 e sabato 30, invece, sarà bene che il segno Fisso venga a patti con la dolce metà in modo da non urtare la precaria armonia domestica.

I mezzani

4° posto Leone: lavoro al top. Ottime le effemeridi per le attività professionali dei "felini" nella settimana che chiude il mese di luglio, col segno di Fuoco che riceverà delle soddisfazioni morali, nonché delle gratifiche economiche per la dedizione messa in campo ultimamente. Da dedicare all'amore in tutte le sue forme, inoltre, ci saranno le romantiche giornate del 26 e 27 luglio.

La Luna Nuova nel segno di giovedì 28 spingerà il Leone ad operare una scelta difficile ma doverosa.

5° Scorpione: patti chiari, amicizia lunga. La settimana dei nati in Scorpione si dividerà in due tronconi: nelle prime tre giornate saranno chiamati a mettere i puntini sulle "i" coi collaboratori meno rispettosi, mentre da giovedì 28 in poi potranno godersi i frutti del ritrovato equilibrio relazionale.

6° Ariete: voglia di sapere. Il primo segno zodiacale, specialmente nella seconda parte della settimana del 25-31 luglio, potrebbe imbattersi in una nuova esperienza che lo incuriosirà parecchio. A tal proposito, la giornata di domenica 31 sarebbe l'ideale per saziare la nuova voglia di sapere e, per chi tra loro si appassionerà, magari iniziare un corso mirato.

7° Bilancia: aiuti. Una persona cara chiederà l'aiuto dei nati in Bilancia, in particolar modo da martedì 26 a giovedì 28 luglio, e il segno d'Aria non si tirerà di certo indietro. Nonostante la propensione a fornire il sostegno richiesto, il segno Cardinale si accorgerà che la persona alla quale ha teso una mano avrà dei secondi fini debitamente taciuti. Fortunatamente da venerdì 29 a domenica 31 ci sarà modo per sbollire la rabbia.

8° Capricorno: nemici segreti. La sfera amicale potrebbe nascondere delle inaspettate insidie sino a giovedì 28 luglio, coi nati in Capricorno che capiranno chi trama alle loro spalle da tempo. A fronte di ciò, da venerdì 29 pomeriggio e nella giornata di sabato 30, il segno di Terra avrà la possibilità di smascherare questi nemici segreti e di allontanarsi da loro una volta per tutte.

9° Vergine: esausti. Pausa e relax saranno due parole bandite dal vocabolario di casa Vergine per la settimana dal 25 al 31 luglio. I nativi non si risparmieranno in termini di fatiche fisiche e mentali, e arriveranno alla sera di domenica 31 con la spia della riserva del bottino energetico che lampeggerà.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: malinconici. La giornata più importante sarà quella di giovedì 28 luglio, periodo nel quale si formerà il Novilunio nell'amico/nemico Leone che si opporrà all'astro con l'anello in moto retrogrado sui loro gradi. Il quarto segno Fisso potrebbe essere pervaso da un alto grado di nostalgia, perlopiù legata a luoghi di lavoro del passato, a causa della quale mediterà seriamente di tornare a ricoprire i precedenti ruoli professionali.

11° Sagittario: comunicazione flop. L'inizio e la fine della settimana 25-31 luglio rappresenterà per gli "arcieri" un momento d'appannamento d'idee e intenti. Il segno Mobile non solo risulterà distratto, ma sembrerà anche non riuscire a farsi comprendere appieno dal mondo circostante. Lievemente migliori le effemeridi per la giornata del 30 luglio, quando una gioiosa Luna in Leone terrà alto il tono umorale dei nativi.

12° Gemelli: fuori fase. Eccezion fatta per la giornata di lunedì 25 luglio, la settimana avanzerà sui binari dell'incertezza e dell'insofferenza per i nati in Gemelli, soprattutto per ciò che concernerà gli affetti e il lavoro. Prendere decisioni o imbastire un eventuale chiarimento sarebbe da evitare per il segno Mobile, il quale farebbe meglio a ritagliarsi maggiori momenti di relax.