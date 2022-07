Per la giornata di venerdì 8 luglio 2022, l’Oroscopo sarà ottimale per il segno della Vergine e del Toro, mentre per il segno del Capricorno ci saranno delle complicazioni. La giornata sarà ottima per la maggior parte dei segni di aria.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per venerdì, segno per segno.

L’oroscopo di venerdì: Vergine in testa alla classifica

1° Vergine: rilassarvi in questa giornata vi porterà molti più benefici del solito, perché dedicarvi a voi stessi potrebbe essere una soluzione allo stress. Con il partner avrete nuove esperienze da vivere insieme.

2° Toro: sicuramente l’umore migliorerà a fronte di qualche sfida che accetterete di buon grado e per dei risultati che probabilmente cominceranno a farsi vedere. I guadagni ottimali vi permetteranno di fare un investimento o comunque dello shopping che vi faccia divertire.

3° Bilancia: le energie non vi mancheranno, quindi avviarvi per un progetto importante potrebbe darvi la spinta per una ulteriore sfida da cogliere. Finalmente si apriranno anche le prospettive per un weekend alle prese con una bella avventura, secondo l’oroscopo.

4° Acquario: vi sentirete in sintonia con una persona che avrà bisogno di voi e del vostro supporto. Dedicarvi ai vostri hobby sicuramente farà la differenza per allontanarvi un po’ dalle questioni lavorative.

Potreste fare un bell’incontro.

Cancro romantico

5° Cancro: il romanticismo potrebbe essere molto vivace, nel corso di questa giornata. Con il partner arriverete ad una capacità di dialogare che sarà sempre più produttiva e priva di sfumature negative. Con la serata si aprirà uno scenario fatto di incontri per i single.

6° Leone: dovrete pensare a qualche piccolo imprevisto all’interno del contesto familiare, ma nel complesso questa sarà una giornata tranquilla.

Nel pomeriggio infatti potrete dedicarvi principalmente allo svago e allo shopping, secondo l’oroscopo.

7° Gemelli: avrete delle decisioni da prendere, ed anche molto importanti. Sicuramente però non sarete soli ad affrontarle, perché le amicizie vi daranno una mano considerevole i cui effetti positivi dureranno decisamente a lungo.

8° Pesci: dovrete riflettere molto bene su una amicizia che probabilmente vi risulta molto controversa, ma che nel complesso non è stata del tutto negativa. Con il lavoro si aprirà uno scenario di lieve ripresa, così come quello energetico.

Ariete distratto

9° Ariete: sarete alquanto distratti quando non dovreste esserlo, specialmente per questioni legate al contesto professionale. Le spese in questi giorni potrebbero aumentare, mentre con l’ambito sentimentale ci potrebbero essere dei lievi diverbi.

10° Scorpione: dovrete avere molta pazienza e rimboccarvi le maniche per una situazione molto spinosa che riguarderà essenzialmente l’ambiente lavorativo. In amore potreste non trovare molti punti di accordo su una decisione da prendere in due.

11° Capricorno: vi state stressando parecchio, dunque prendere in considerazione l’idea di fermarvi per un po' vi darà non soltanto un po' di sollievo ma anche una mente abbastanza lucida per poter affrontare le sfide a viso aperto. Evitate di rattristarvi per una situazione che potrebbe risolversi molto lentamente.

12° Sagittario: rivedere qualche progetto sicuramente potrebbe essere di notevole aiuto per le vostre finanze e per rivalutare attentamente la vostra carriera. Dovrete affrontare qualche situazione che probabilmente non avevate previsto.