Per l'Ariete continuano le liti di coppia, mentre per il Toro c'è molta complicità. Di seguito scopriamo nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo del 9 luglio 2022 per tutti i segni dello zodiaco.

I primi segni zodiacali

Ariete: questo è il momento giusto per mostrare ai superiori le proprie capacità. Il partner continua ad essere molto litigioso, quindi è meglio lasciarlo perdere. Nelle cose non bisogna mai fermarsi all'apparenza, ma sempre indagare.

Toro: le liti in ufficio vanno limitate e bisogna avere molta più pazienza. Nella coppia è un momento di molta complicità.

Si respira già aria di vacanza, quindi è meglio organizzare un piccolo viaggio.

Gemelli: nel lavoro continuano ad arrivare molte soddisfazioni, ma può arrivare anche un imprevisto. Nella coppia ci possono essere alcuni malintesi, meglio essere sempre sinceri.

Cancro: un progetto molto importante può allontanarsi e di conseguenza portare molta tristezza. Continuano i dolori allo stomaco, ma una bella tisana può risolvere tutto.

Leone: ci possono essere degli incontri interessanti e una bella amicizia può trasformarsi in una storia amorosa. Momento di confidenze con gli amici o con la famiglia.

Vergine: i cuori solitari cercano l'amore, ma questo è ancora molto lontano. E' arrivato il momento di trascorrere un bel pomeriggio al centro estetico, per un totale relax.

Fare molta attività fisica e fare attenzione al cibo fritto.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: un viaggio d'affari può regalare molte soddisfazioni e con i colleghi la squadra è davvero imbattibile. In famiglia ci possono essere alcune complicazioni per la sicurezza di persone anziane.

Scorpione: in questo momento bere molta acqua è necessario e si possono evitare le fastidiose cistiti.

Per i single può ritornare una vecchia amica del passato. In casa ci possono essere delle piccole riparazioni e queste non possono essere rimandate.

Sagittario: le finanze continuano ad essere in rosso e quindi lo shopping va rimandato a tempi migliori. Un esame universitario non va come sperato e quindi è da rifare. Bisogna fare attenzione a certe amicizie perché sono pronte all'inganno.

Capricorno: continua il malumore e in particolare con i figli e la suocera. Dei nuovi progetti professionali vanno valutati con molta attenzione. Le finanze sono tranquille e si può prendere in considerazione un corso di aggiornamento.

Acquario: per i single si preannunciano molti flirt. In ufficio c'è molto lavoro arretrato e di conseguenza ci possono essere degli straordinari. Questo è il momento ideale per avere molta più attenzione al look.

Pesci: il momento dello shopping sfrenato è finalmente arrivato, complici anche i saldi. Il dialogo con il partner continua ad essere molto carente e le liti ormai sono all'ordine del giorno.