Nella settimana dall'11 al 17 luglio troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio del Sagittario al segno dei Pesci (dove transita Nettuno), nel frattempo il Sole insieme a Mercurio risiederanno in Cancro. Venere, intanto, resterà stabile nel segno dei Gemelli, così come Saturno proseguirà l'orbita in Acquario. Urano, il Nodo Nord e Marte, infine, rimarranno nel segno del Toro come Giove continuerà la sosta in Ariete e Plutone permarrà il moto in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Acquario, meno roseo per Bilancia e Capricorno.

Sul podio

1° posto Ariete: spensierati. Eccezion fatta per qualche probabile intoppo pratico che andrà in onda il 13 e 14 luglio, i nati Ariete potrebbero trascorrere una settimana dalle note spensierate, specialmente nel ménage amoroso dove quella nuvoletta grigia lascerà spazio nuovamente ai raggi solari. Domenica, inoltre, la ciliegina sulla torta sarà una possibile gratifica morale proveniente da un datore di lavoro.

2° posto Acquario: amore top. Da segnare sul calendario in casa Acquario saranno le giornate di lunedì, martedì, venerdì e sabato, dove il segno Fisso potrà lasciarsi trasportare dai piaceri dell'amore. I single, invece, farebbero bene a sfruttare il weekend per fare una capatina in un pub esclusivo, così da aumentare esponenzialmente le probabilità di fare strage di cuori.

3° posto Leone: creativi. L'inizio e la fine di questa insolita ma stimolante settimana permetterà probabilmente ai felini di godere di qualche intuizione folgorante o, per i più fortunati, dei veri e propri lampi di genio. Tali idee, in particolar modo per gli artisti del segno, dovrebbero essere prontamente trasformate in vena creativa.

I mezzani

4° posto Sagittario: feeling sentimentale. Qualcosa sembrava essersi rotto nei legami sentimentali degli arcieri, soprattutto per le prime due decadi, negli ultimi giorni a causa di un loro mood sfuggente a causa di alcune beghe professionali. Nel corso di questa settimana, e più specificatamente il 15 e 16 luglio, sarà possibile ritrovare il feeling in coppia per il segno Mobile, magari rispolverando le passioni in comune con la dolce metà.

5° posto Gemelli: radar attivo. Sino a mercoledì si prospetteranno presumibilmente come giornate caotiche e scarne in termini di risultati, mentre da giovedì in poi la perspicacia di casa Gemelli parrà illuminarsi di botto e con essa la voglia nativa di comprendere la valenza di alcuni rapporti relazionali. Dai gesti e dalle parole altrui, difatti, il segno d'Aria riuscirà con semplicità a capire chi starà dalla loro parte e chi meno.

6° posto Toro: spiragli professionali. Le giornate di mercoledì, giovedì e domenica saranno quelle dove i nati Toro avranno le maggiori probabilità di scorgere qualche nuovo spiraglio professionale, il quale gli permetterebbe nel prossimo futuro di avviare un progetto tutto loro oppure di allargare il target clientelare se liberi professionisti.

Nei restanti giorni, invece, il segno di Terra dovrà fare i conti con un ballerino tono umorale.

7° posto Vergine: ricerca di novità. Sebbene il segno della Vergine cerchi sovente di programmare il più possibile della propria vita, dagli impegni lavorativi a quelli amorosi passando ai discorsi da imbastire nel nucleo familiare, in questa settima tale propensione subirà una battuta d'arresto. I nativi, infatti, parranno presto stancarsi della loro routine degli ultimi mesi e inizieranno a pensare a un colpo di testa per stravolgerla del tutto. Peccato, però, che tali moti rivoluzionari si scioglieranno come neve al sole nella giornata di domenica.

8° posto Cancro: vizi da accantonare. Se da una parte nelle giornate da lunedì a giovedì i nati Cancro potrebbero darci dentro con alcuni vizi malsani, come l'abuso di alcol o sigarette, da venerdì a domenica gli stessi si accorgeranno che sarà giunta l'ora di darci un taglio con tali abitudini.

A fronte di ciò, sarà bene cominciare una disintossicazione già dal 17 luglio, quando la Luna d'Acqua trina al duetto Marte-Sole nel segno gli fornirà una grande mano.

9° posto Pesci: logorroici. Un po' per evitare di rimuginare sugli stessi accadimenti e un po' per voglia di comunicare con chiunque gli capiti a tiro, i nati Pesci avranno buone chance di assumere involontariamente un mood logorroico questa settimana. Oltre a stordire gli interlocutori, alcune loro parole saranno inclini a ferire gli altri, quindi sarebbe meglio che i nativi ci pensino bene prima di parlare, specialmente lunedì e martedì.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: doverose scuse. I nati Bilancia, da mercoledì a venerdì, si ritroveranno presumibilmente a dover fare i conti con qualche diatriba relazionale, dove saranno chiamati a fare ammenda oppure ad accettare qualche piccolo compromesso per il quieto vivere.

Mettendo da parte l'orgoglio sarà più facile trascorrere questa settimana più armoniosamente.

11° posto Capricorno: miraggi. Sette giorni dove il segno Cardinale dovrebbe sgranare gli occhi e aguzzare le orecchie, al fine di non cadere nella trappola di qualche fantomatico imbonitore che gli proporrà qualche offerta all'apparenza irrinunciabile. Tale presunta occasione, però, non sarà altro che un specchietto per le allodole.

12° posto Scorpione: umore flop. Malgrado nella prima parte della settimana il segno dello Scorpione potrà presumibilmente togliersi qualche soddisfazione al lavoro, i nativi nel periodo in questione dovranno fare i conti con un umore uggioso che li farà divenire spesso burberi nei confronti delle altre persone.