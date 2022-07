Per la giornata di martedì 19 luglio 2022, l’Oroscopo vedrà il segno del Leone di nuovo in ‘caduta’, mentre l’Acquario rimarrà eccezionalmente stabile alla prima posizione. Il segno della Vergine conoscerà un periodo ottimale, mentre il segno del Bilancia potrebbe sentirsi alquanto stressato.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di martedì: Acquario ancora al ‘top’

1° Acquario: in campo professionale sicuramente sarete dotati di uno slancio considerevole che potrebbe essere di grande aiuto anche per la squadra lavorativa di cui fate parte.

Potreste regalarvi un pomeriggio di shopping davvero molto stimolante.

2° Vergine: potreste ottenere una situazione ideale per avere più voce in capitolo, che sia in famiglia o sul lavoro. Con le amicizie si svilupperà una affinità molto piacevole, mentre con il partner potreste prendere una bella decisione insieme.

3° Capricorno: risolverete delle faccende burocratiche che potrebbero essere determinanti per qualche questione professionale da concludere al meglio, secondo l’oroscopo. Avrete in mente di organizzare una gita fuori porta con il partner in serata che vi porterà delle piacevoli novità.

4° Ariete: avrete una notevole risalita grazie all’umore che ora non sarà più negativo come prima, ma allo stesso tempo avrete una crescita considerevole della vostra carriera.

Ci sarà infatti una promozione o comunque qualche svolta significativa che vi porterà ulteriore benessere.

Toro romantico

5° Toro: le questioni burocratiche avranno delle ripercussioni positive per l’ambito pecuniario, secondo l’oroscopo. L’amore in questa giornata giocherà un ruolo fondamentale per entrambe le parti, sfociando nel romanticismo e nell’intesa.

6° Scorpione: potreste ricorrere a qualche espediente sul lavoro per salvare qualche progetto in extremis, ma ciò non toglie che la vostra volontà in questo periodo sarà ampiamente ripagata, probabilmente sul piano pecuniario.

7° Bilancia: essere lievemente stressati potrebbe essere la principale causa del ribasso nella classifica dell’oroscopo, ma sicuramente l’umore vi porterà ad esser comunque vivaci con le amicizie e passionali con il partner.

8° Sagittario: sperimentare qualche momento di svago potrebbe essere una soluzione a qualche stato di ansia molto forte. Le vicende personali vi staranno sempre più strette nel corso della giornata, quindi siate meno puntigliosi.

Pesci poco espansivo

9° Pesci: le probabilità di essere meno taciturni saranno abbastanza poche, però si apriranno lentamente scenari di opportunità lavorative. Dovreste prendervi molta più cura di voi stessi, anche se questo significa tralasciare o procrastinare qualche impegno abbastanza importante.

10° Leone: avrete un contrattempo che dovreste assolutamente evitare o comunque porre rimedio subito, prima che possa essere di intralcio a qualche progetto personale. Avrete una esperienza che vi insegnerà molto, secondo l’oroscopo.

11° Cancro: dovreste rivedere le vostre priorità sul piano professionale, e stipulare un accordo potrebbe avere un fattore di rischio in questo momento. Riflettere sulle prossime mosse lavorative potrebbe essere un antidoto a qualche situazione spiacevole per il futuro.

12° Gemelli: dovrete rivedere qualche rapporto che probabilmente non è più come un tempo, e che vi ha arrecato un po’ di dispiacere. Avrete delle distrazioni troppo forti sul lavoro che vi impediranno di essere efficienti come al solito.