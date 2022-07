Mercoledì 20 luglio troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio dell'Ariete (dove staziona Giove) al segno del Toro (dove risiedono il Nodo Nord, Urano e Marte), nel frattempo il Sole assieme a Venere sosteranno sui gradi del Cancro. Saturno, intanto, proseguirà il moto in Acquario, così come Nettuno resterà stabile nel segno dei Pesci. Plutone, in ultimo, permarrà in Capricorno come Mercurio protrarrà l'orbita in Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Capricorno, meno roseo per Toro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Vergine: spensierati.

Il segno della Vergine parrà allentare la morsa del pragmatismo, nel corso di questo mercoledì, lasciando spazio ad una insolita versione scanzonata e scherzosa di sé stesso, specialmente nella cerchia amicale dove saranno sempre al centro dei riflettori.

2° posto Capricorno: serata top. Dal tardo pomeriggio in poi, i nati Capricorno sembreranno raccogliere i frutti più succosi di questa giornata nel ménage amoroso, divenendo degli amanti irresistibili nonché capaci di soddisfare anche i desideri più arditi della dolce metà.

3° posto Gemelli: test relazionali. Il fresco sbarco del Messaggero degli Dei in angolo benevolo potrebbe indurre il segno Mobile a mettere alla prova alcune persone delle quali non si fida troppo, magari facendo alle stesse dei piccoli test o tendendogli delle trappole per comprendere appieno con chi hanno a che fare.

I mezzani

4° posto Leone: tenaci. Determinazione e un pizzico di cocciutaggine saranno probabilmente le sfaccettature caratteriali più importanti che sfoggeranno i felini in questo giorno di metà anno, coi nativi che non si faranno abbattere da eventuali imprevisti pratici o da crude critiche che giungeranno al loro cospetto.

5° posto Ariete: punti d'incontro. Il primo segno zodiacale per cogliere il meglio da queste ventiquattro ore dovrebbe cercare, specialmente in mattinata, di accettare qualche compromesso nella cerchia familiare per favorire il ristabilirsi dell'armonia domestica.

6° posto Sagittario: hobby. A dar man forte al terzo segno di Fuoco questo mercoledì ci penseranno, c'è da scommetterci, i suoi passatempi preferiti, grazie ai quali gli arcieri riusciranno a dimenticare momentaneamente le paturnie professionali del periodo.

7° posto Pesci: creduloni. Sarà facile, ancor più per il primo decano di casa Pesci, credere a un pettegolezzo proveniente da un'amica invidiosa o a una maldicenza proferita da un collega arrivista anziché accertarsi che tali insinuazioni siano effettivamente reali.

8° posto Cancro: rami secchi. Giornata pressante ma significativa quella che potrebbero trascorrere i nati Cancro, in quanto quest'ultimi si troveranno a dover fare i conti con delle persone estremamente lamentose che, volente o nolente, prosciugheranno le loro residue energie. Notando ciò, il segno Cardinale farebbe meglio a parlare chiaro con le stesse e, qualora non afferrassero prontamente il concetto, allontanarle senza mezzi termini.

9° posto Acquario: amore flop. Nella seconda parte di questo martedì, in primis per la quadrata congiunzione Marte-Luna, ci saranno buone possibilità che nascano degli attriti nelle coppie di casa Acquario, soprattutto per seconda e terza decade che dovranno rapportarsi a un partner incontentabile e capriccioso.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: letargici. La voglia di vestire i panni di un serpente ed entrare in letargo questo martedì si farà probabilmente strada nelle menti dei nati Bilancia, col segno d'Aria che, però, difficilmente riuscirà a dribblare le attività quotidiane in programma-

11° posto Toro: egocentrici. Marte in esilio e Urano retrogrado sui loro gradi, resi più vigorosi dalla Luna nel segno, potrebbero fomentare l'egocentrismo di casa Toro, coi nativi che si sentiranno l'anima della festa anche quando le primedonne saranno altri.

12° posto Scorpione: punto e a capo. Alcune circostanze lavorative poco piacevoli avranno ottime chance di ripresentarsi dinanzi ai nati Scorpione in questo giorno di luglio e quest'ultimi si renderanno conto di doverci, gioco forza, convivere.