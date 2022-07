Per la giornata di mercoledì 6 luglio 2022, l’Oroscopo vedrà un eccellente rialzo in classifica per il segno del Leone e per il segno dei Pesci, mentre il Sagittario avrà un altro ribasso molto importante. In calo anche il segno dei Gemelli.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo di mercoledì per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di mercoledì: Leone in testa alla classifica

1° Leone: avrete davvero una grinta considerevole che potrebbe fare la differenza nell’ambito lavorativo. Collaborare con la vostra squadra professionale nella giornata di mercoledì potrebbe essere molto più semplice del previsto, secondo l’oroscopo.

2° Cancro: avrete a disposizione molti interessi personali per poter distendere la mente e pensare a qualcosa che non siano le varie problematiche quotidiane. Sperimentare nuovi orizzonti potrebbe essere un espediente per divergere dalla routine familiare.

3° Vergine: giocare a vostro favore qualche carta vincente significherà avere dei guadagni assicurati in un futuro molto prossimo. Secondo l’oroscopo fare del vostro meglio sul lavoro porterà molti vantaggi anche alla vostra squadra professionale.

4° Scorpione: finalmente respirare aria di vacanze potrebbe dare l’avvio a qualche bell’incontro o l’inizio di una storia d’amore. Una proposta lavorativa allettante e promettente vi metterà alla prova, dando anche enormi soddisfazioni, secondo l’oroscopo.

Pesci romantico

5° Pesci: la ripresa del vostro romanticismo sarà la chiave di volta per poter sbloccare qualche bel momento significativo. Con le amicizie potrebbero esserci dei consigli da dare in merito a qualche questione molto spinosa.

6° Bilancia: avrete un lieve calo dovuto a qualche incomprensione con il partner. Probabilmente è giunto il tempo di qualche riflessione profonda anche se questa potrebbe portarvi ad una decisione diversa da quella che avete avuto precedentemente.

7° Toro: sicuramente la pazienza ripagherà con dei regali davvero molto piacevoli. Le questioni familiari potrebbero prendere una piega sempre più positiva, soprattutto se state facendo molto per ritrovate una serenità che con il tempo era andata persa.

8° Ariete: dovrete fare i conti con qualche piccola spesa di troppo che però non sarà così pesante come prospettato in un primo momento.

L’ambito sentimentale avrà qualche lieve momento di smarrimento nel quale vi sentirete alquanto confusi.

Acquario in risalita

9° Acquario: avrete un miglioramento lieve dell’umore, ma soprattutto delle vostre capacità comunicative. Per sperimentarle però dovrete attendere qualche giornata. I progetti arriveranno comunque, anche se al momento non si riscontreranno ‘segnali’.

10° Gemelli: purtroppo qualche sacrificio sarà doveroso per poter rendere le spese meno gravose sulle vostre finanze. Le opportunità in questo periodo potrebbero calare considerevolmente, mentre l’ambito familiare vi darà un po’ di serenità, magari anche un po’ di divertimento in serata.

11° Capricorno: rilassarvi potrebbe essere l’unica strada a fronte di qualche difficoltà che necessita di pazienza per essere risolta.

Con qualche accorgimento in più, riuscirete ad affrontare un periodo che probabilmente vi darà un po’ di filo da torcere.

12° Sagittario: prestate cautela sul lavoro potrebbe essere molto significativo dal momento che si verificheranno alcune problematiche. Le vicende sentimentali potrebbero avere un lieve rialzo, con una stabilità abbastanza buona e un pizzico di romanticismo.