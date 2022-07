Per la giornata di martedì 5 luglio 2022, l’Oroscopo regalerà al segno del Cancro tanto svago ma soprattutto tanto shopping, mentre saranno particolarmente favoriti i segni d'aria. Alcuni segni di terra saranno ancora al ribasso. Di seguito le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì, segno per segno.

L’oroscopo di martedì: progetti per Bilancia

1° Cancro: sicuramente lo shopping e le amicizie più importanti vi aiuteranno sostanzialmente a scaricare lo stress e a rivitalizzare la vostra autostima. Rinnovare il look in questo momento potrebbe incentivarvi anche ad essere più spigliati anche con l’ambiente lavorativo.

2° Bilancia: avrete tanti progetti che si concluderanno magnificamente e che potrebbero fare la differenza sul piano economico. Arriveranno delle risposte su una situazione che recentemente è rimata bloccata per molto tempo.

3° Vergine: valutare razionalmente qualcosa che vi ha fatto sempre stare in ansia vi darà prova di aver maturato molto la vostra personalità e di fare molte più cose e più sinceramente, a prescindere dal contesto, secondo l’oroscopo.

4° Gemelli: il tono positivo con cui riuscirete ad affrontare la giornata potrebbe essere dettato da una forte propensione a far sempre meglio e di più. In amore la sintonia potrebbe incrementare di ora in ora, soprattutto se avrete un dialogo abituale e costruttivo.

Pesci ottimista

5° Pesci: vi lascerete ogni cattivo ricordo alle spalle, e vi potrete godere un po’ di svago e ricominciare a lavorare con più serenità e grinta di prima. Riuscirete a far fronte a qualche sfida che vi siete prefissati senza vacillare facilmente, secondo l’oroscopo.

6° Leone: riuscirete ad avere tante occasioni che possano fare la differenza sul piano professionale, portandovi anche a qualche piacevole novità, mentre ci sarà una intesa con il partner che sicuramente vi porterà a realizzare qualcosa di decisamente più concreto insieme.

7° Sagittario: fare nuovi incontri per voi sarà sempre più interessante per il piano amoroso, mentre con le questioni familiari potrebbero verificarsi dei lievi contrasti di stampo economico. Secondo quanto riportato dall’oroscopo potreste avere un po’ di svago in serata.

8° Toro: le faccende che hanno bisogno di chiarimenti saranno ulteriormente chiarite, mentre la prospettiva di vedere crescere le vostre rendite sarà promettente.

Secondo l’oroscopo, dovreste prendervi più cura di voi stessi, soprattutto del corpo.

Ariete inquieto

9° Ariete: dovrete fare i conti con qualcosa che vi sta stretta al momento e che potrebbe mettervi in uno stato di profonda agitazione. Smaltire l’ansia in questo momento potrebbe dare l’avvio ad una serie di novità che potrebbero rivelarsi interessanti nelle giornate a seguire.

10° Scorpione: rendervi le cose sempre più difficili potrebbe essere deleterio per la carriera, mentre dovrete rivedere qualche priorità che vi impedisce di curarvi maggiormente. Fare qualche progetto potrebbe dare l’avvio a qualche occasione interessante.

11° Acquario: affrontare dei diverbi in famiglia per voi potrebbe non essere facile, ma il supporto di qualcuno farà una differenza notevole.

Essere in linea con i vostri progetti potrebbe spingervi a procrastinarne altri altrettanto importanti.

12° Capricorno: il romanticismo potrebbe non conoscere terreno fertile nel corso di questo periodo. Purtroppo ciò influirà un poco sulle relazioni interpersonali e sulla prospettiva di fare sempre meglio con la squadra di lavoro. Dovrete rivedere qualche progetto in corso.