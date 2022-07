L'Oroscopo di domani è pronto a dare un senso alla giornata di mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 6 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Giro di boa settimanale dunque incentrato, in questo contesto, sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ad essere anticipati i settori della vita legati a stretto filo con l'amore e il lavoro: curiosi di sapere cosa avranno in serbo per voi le stelle di domani?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelline quotidiane analizzando nei minimi dettagli l'oroscopo di domani 6 luglio, segno per segno.

Previsioni astrali del 6 luglio, l'oroscopo

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 6 luglio, per ciò che concerne l'amore, preannuncia una novità. Sorprese ed emozioni in qualche occasione vivacizzeranno anche il più logoro dei rapporti. In molti vi sentirete pieni di vita e, per questo, riuscirete a trasmettere tanta buona energia alla vostra metà. Vedrete con altri occhi il partner riscoprendo la gioia dei piccoli gesti. L'affetto della persona amata vi farà dimenticare ogni frustrazione che dovesse nascere in questa giornata. Single, quando le cose vanno bene il rischio è di adagiarsi e fermarsi; con voi questo non succederà: le stelle faranno in modo che tutto scorra liscio, così che voi possiate fare tutto quello che desiderate.

In questo periodo nessuno riuscirà a fermare la vostra fantasia: stilerete un lungo elenco di sogni da realizzare, grandiosi, inarrivabili e pazzeschi. Nel lavoro, in questa giornata potrete contare sulla determinazione per qualsiasi questione da affrontare. Il vostro successo forse non sarà deciso oggi, ma presto potrebbe nascere qualcosa di importante.

Toro: ★★★★★. Ottimo periodo considerato a massima positività. In campo sentimentale, il Sole in trigono al vostro Urano creerà un'atmosfera quasi magica intorno a voi. Preparatevi a vivere una giornata che ricorderete per tanto tempo. Fortuna e fascino saranno i vostri fedeli compagni, con gli astri pronti ad aiutarvi ad esprimere i vostri veri sentimenti: finalmente vivrete serenamente la vostra vita insieme a chi amate.

Venere sarà in buona posizione, godetevi quindi i sentimenti al top sia con il partner che con tutta la vostra famiglia. Single, sarà una giornata di calma interiore, ideale per prepararsi a un imminente futuro luminoso, movimentato da eventi in grado di ridestare i vostri interessi. Gli incontri con le persone saranno improntati dallo svago, alla spontaneità e alla leggerezza. Nel lavoro, potenzierete volontà ed energie perché è il momento di dimostrare a chi di dovere chi siete e cosa siete capaci di fare. La stoffa del leader certo non vi manca. Scoprirete in voi un talento inespresso: qualcuno vi aiuterà a valorizzarlo.

Gemelli: ★★★★. Routine a go go e tanta calma. In amore, sarà un giorno dedicato a razionalizzare i vostri progetti oppure a consolidare alcuni pensieri.

Lavorerete per dare un seguito alle idee migliori, quelle che vi frulleranno in testa al momento, in modo che possiate essere sereni al massimo quando andrete a metterle in pratica. La chiarezza nella comunicazione farà sì che possiate risolvere una delicata situazione familiare oppure questioni che potrebbero interessare il partner. Con garbo e buon senso, farete affidamento sulla trasparenza di dialogo e sulla sincerità. Single, vivrete con spirito libero e sereno, cioè nella maniera che sentite da sempre più vicina alla vostra essenza. Proprio voi, che ultimamente facevate del vostro essere soli un'autentica bandiera, adesso state cominciando a cedere agli attacchi di un intrigante sorriso: presto potrebbe condurvi (quanto prima) al matrimonio.

Nel lavoro, se con i cambiamenti in corso nel settore pensate di avere qualche miglioramento, non esitate a puntare sempre più in alto. Le novità saranno numerose e soprattutto vantaggiose.

Oroscopo e stelle per la giornata di mercoledì 6 luglio

Cancro: ★★★★★. Un mercoledì all'altezza delle attese. Per i sentimenti, l'intesa con la persona amata sarà emotivamente coinvolgente, più appassionante del solito, anche perché non sarete indifferenti ai desideri del partner. Ci saranno dei bei programmi serali, come vivere una vita di coppia all'insegna della tranquillità più assoluta, mani nella mani, sguardo nello sguardo e tanta voglia di stringersi in un dolce abbraccio. Questa sarà una giornata felice per tutti coloro che sono stabilmente in coppia o sono soddisfatti di come vanno le cose.

Avrete a disposizione un mercoledì molto attivo dove poter organizzare le cose che più vi piacciono. Single, fate ordine intorno a voi: sbarazzatevi di cose inutili per occuparvi del vostro bersaglio principale. La vostra vita sociale ha bisogno di una significativa svolta, dunque, oltre a ritagliarvi del tempo per voi stessi, cogliete ogni occasione per legare nuove amicizie e rinnovare quelle di vecchia data. Nel lavoro, in questi giorni non mancheranno opportunità per segnare punti a vostro favore. Capirete che è il momento giusto per agire: mettervi in luce, ottenete l'attenzione di chi vi interessa.

Leone: ★★. Periodo poco positivo. Alcune situazioni, se trascurate o non prese con la giusta concentrazione, potrebbero sfociare nell'irreversibilità.

In amore, fate appello al buon senso per ridimensionare ansie e sensazioni spiacevoli che possono scaturire nel contatto con chi si ama. Se vi capitasse di essere coinvolti in qualche discussione, cercate di non sentirvi offesi o delusi, dopo tutto si tratta solamente di normale amministrazione quotidiana. Ricaricatevi, occupatevi di quello che più vi piace. Single, la vostra autostima avrà bisogno di iniezioni vitaminiche, perché a momenti sarete orgogliosi di voi stessi, in altri invece vi sentirete inadeguati come il pulcino nero in mezzo a una covata. La giornata dunque non avrà nulla di speciale, né appuntamenti importanti né scadenze ma solamente una semplice routine. Nel lavoro, sarete in bilico per un affare che non accenna a definirsi, ma questo non è assolutamente quello che avete preventivato, così alla fine dovrete accettare i cambi di programma.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 6 luglio, in campo sentimentale indica che inizierete la giornata all'insegna della passione più sfrenata, dal momento che sarete convinti che questo sia il modo migliore per dimostrare devozione e amore al partner. Vi aspetta una giornata davvero gustosa, e la vostra capacità di affascinare potrebbe regalarvi una meravigliosa serata da trascorrere con chi amate. Single, buone notizie in amore: potrebbe trattarsi di un ritorno di fiamma, oppure una nuova storia in arrivo? In ogni caso, vi sentirete davvero felici. Avrete infatti la fortuna di sentir battere vivacemente il cuore e sentirete i brividi a fior di pelle e tanta felicità nel cuore. Potrete rivalutare positivamente una persona e riscontrare un feeling molto particolare.

Nel lavoro, stringerete nuove collaborazioni che si riveleranno molto proficue. Essere più produttivi vi farà guardare questa giornata con ottimismo e tanta gioia di vivere.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 6 luglio.